1 чел.
По популярности
Групповая
1.5 часа
На квадроциклах - к озеру Церковное
Путешествие на квадроциклах к озеру Церковное в Геленджике. Ощутите драйв, свежий воздух и живописные виды. Подходит для всех, даже новичков
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 13:00
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
4 500₽ за человека
Групповая
2 часа
На сап-борде с инструктором в Геленджике - активный отдых на море
Мечтаете об активных выходных? Приглашаем на групповую экскурсию на сап-борде с инструктором в Геленджике. Солёный бриз, дельфины и потрясающие виды ждут вас
Начало: На набережной Геленджика
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:30 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
30 минут
Конная прогулка по живописным местам Геленджика - Отдых с пользой
Погрузитесь в мир природы с конной прогулкой в Геленджике: озера, леса и панорамы моря ждут вас
Начало: в поселке Светлый или Геленджике по договоренности
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Гора Нексис и дольмены Солнечный и Лунный: экскурсия в Геленджике
Восхитительное путешествие к древним мегалитам на вершине горы Нексис с панорамными видами Геленджика
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
5 300₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Групповой экстрим-тур на квадроциклах: приключение в Геленджике
Захватывающее путешествие на квадроциклах ждет вас: трассы, виды и незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
Групповая экскурсия: дайвинг и кормление рыбок в Геленджике
Насладитесь подводным миром Геленджика: погружение с кормлением рыбок. Уникальная возможность исследовать морские глубины под руководством профессионалов
Начало: В районе Тонкого мыса
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
5 часов
Квадроциклы в Геленджике: от Дивноморского до скалы Парус
Погрузитесь в приключение по непроторенным тропам Геленджика на квадроциклах с захватывающими видами и купанием в озере
Начало: У вашего отеля в Геленджике
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 500₽ за человека
Мини-группа
4 часа
На сапах - к отвесным скалам хутора Джанхот
Отправиться на прогулку к одному из самых удивительных мест в окрестностях Геленджика в мини-группе
Начало: На улице Кирова
Расписание: ежедневно в 08:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим7 июня 2024Прогулка очень понравилась, Руслан все очень подробно и хорошо объясняет. Получили незабываемые эмоции, видели много дельфинов очень близко, любовались прекрасными видами.
- ЕЕлена6 июня 2024Интересная экскурсия. Маршрут не слишком сложный. Шли с 6-летним ребёнком, вполне нормально осилил. Местами жарковато. Нужна хорошая обувь, по осыпающимся камням ходить. Виды потрясающие. Спасибо гиду Алику за интересно проведенное время.
- ММирослава7 мая 2024Прогулка на сапах прошла отлично! Команда Руслана дала всю необходимую снарягу: гидрокостюм, спасжилет, гермомешок, питьевую воду, весло и сам сап
- ЮЮлия24 февраля 2024Спасибо за прекрасную возможность посетить такое чудесное место!!! Думали что не осилим этот подъем, но инструктор очень чётко всё продумал, и всё получилось! Дети в восторге и взрослые тоже. Будем рекомендовать своим друзьям!
- ЛЛариса16 января 2024Хочу выразить огромную благодарность Алику за прекрасно проведенную экскурсию "Мегалиты, спрятанные на горе Нексис в Геленджике". И отметить прекрасную организацию экскурсии и многогранные познания в области краеведения и такой спорной темы как дольмены. Было очень интересно! Спасибо! С уважением, Лариса
- ЮЮлия22 октября 2023Всё очень понравилось, персонал опытный, всё подробно объясняли, всё прошло на 5.
- ААнтон18 сентября 2023Это было одно из самых ярких впечатлений за отпуск! Никогда раньше не ныряли. А тут прямо зажглись! Теперь хотим на постоянной основе обучиться) Привезли, рассказали, объяснили, поболтали. По дну сопроводили. Фото и видео сделали. Отлично! Рекомендую)
- ММаргарита13 сентября 2023Катание на квадрациклах прошло на отлично! Меня впечатлило) Аниер - отличный инструктор, учитывал все пожелания)
- ААнна16 июля 2023Интересная прогулка! В начале был инструктаж,затем прогулка к озеру. Но не предупредили,что нас с дочкой добавят к группе из 7
- ООлеся22 июня 2023Все хорошо, ребенок в восторге, персонал очень внимательный
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Активный отдых»
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