М Максим На сап-борде с инструктором в Геленджике читать дальше Всем рекомендую, очень рады, что выбрали прогулку с инструктором, а не просто взяли сап-борды в прокат. Нас и научили правильно кататься и показали крутые места, сами бы наверно до дельфинов не доплыли, если бы вообще куда-то доплыли бы😅 Прогулка очень понравилась, Руслан все очень подробно и хорошо объясняет. Получили незабываемые эмоции, видели много дельфинов очень близко, любовались прекрасными видами.

Е Елена Мегалиты, спрятанные на горе Нексис в Геленджике Интересная экскурсия. Маршрут не слишком сложный. Шли с 6-летним ребёнком, вполне нормально осилил. Местами жарковато. Нужна хорошая обувь, по осыпающимся камням ходить. Виды потрясающие. Спасибо гиду Алику за интересно проведенное время.

М Мирослава На сап-борде с инструктором в Геленджике читать дальше конечно) Снаряжение новое, качественное. Перед выходом в море был инструктаж. Руслан объяснил все необходимые моменты четко и понятно. Сама прогулка максимально комфортная, безопасная и непринужденная. Инструктора всегда были рядом. На закате получились потрясающие фотографии с видами на море и горы. Получила самые яркие и крутые впечатления! Спасибо!! Прогулка на сапах прошла отлично! Команда Руслана дала всю необходимую снарягу: гидрокостюм, спасжилет, гермомешок, питьевую воду, весло и сам сап

Ю Юлия Мегалиты, спрятанные на горе Нексис в Геленджике Спасибо за прекрасную возможность посетить такое чудесное место!!! Думали что не осилим этот подъем, но инструктор очень чётко всё продумал, и всё получилось! Дети в восторге и взрослые тоже. Будем рекомендовать своим друзьям!

Л Лариса Мегалиты, спрятанные на горе Нексис в Геленджике Хочу выразить огромную благодарность Алику за прекрасно проведенную экскурсию "Мегалиты, спрятанные на горе Нексис в Геленджике". И отметить прекрасную организацию экскурсии и многогранные познания в области краеведения и такой спорной темы как дольмены. Было очень интересно! Спасибо! С уважением, Лариса

Ю Юлия Подводное погружение и кормление рыбок в Геленджике Всё очень понравилось, персонал опытный, всё подробно объясняли, всё прошло на 5.

А Антон Подводное погружение и кормление рыбок в Геленджике Это было одно из самых ярких впечатлений за отпуск! Никогда раньше не ныряли. А тут прямо зажглись! Теперь хотим на постоянной основе обучиться) Привезли, рассказали, объяснили, поболтали. По дну сопроводили. Фото и видео сделали. Отлично! Рекомендую)

М Маргарита На квадроциклах - к озеру Церковное Катание на квадрациклах прошло на отлично! Меня впечатлило) Аниер - отличный инструктор, учитывал все пожелания)

А Анна Конная прогулка в горах Геленджика читать дальше человек. В экскурсии написано- индивидуальная. Было три сопровождающих,дочка 11 лет сидела сама,но инструктор вел ее лошадь за поводья. Лошади очень спокойные,на мой взгляд было безопасно. Мне бы хотелось усилить ощущения,ускориться,например. Но,когда люди не умеют кататься,я думаю,это было бы рисковано,поэтому лошади шли спокойно. Все доброжелательные,шли через ручеек,было пару спусков,подъемов небольших,остановка у озера. Мне понравилось. Интересная прогулка! В начале был инструктаж,затем прогулка к озеру. Но не предупредили,что нас с дочкой добавят к группе из 7