Активный отдых в Геленджике

Найдено 8 экскурсий в категории «Активный отдых» в Геленджике, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На квадроциклах - к озеру Церковное
🛻 На квадроциклах
Групповая
1.5 часа
7 отзывов
На квадроциклах - к озеру Церковное
Путешествие на квадроциклах к озеру Церковное в Геленджике. Ощутите драйв, свежий воздух и живописные виды. Подходит для всех, даже новичков
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 13:00
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
4 500 за человека
На сап-борде с инструктором в Геленджике
🏄 SUP-прогулки
Групповая
2 часа
2 отзыва
На сап-борде с инструктором в Геленджике - активный отдых на море
Мечтаете об активных выходных? Приглашаем на групповую экскурсию на сап-борде с инструктором в Геленджике. Солёный бриз, дельфины и потрясающие виды ждут вас
Начало: На набережной Геленджика
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:30 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
3 000 за человека
Конная прогулка в горах Геленджика
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
30 минут
9 отзывов
Конная прогулка по живописным местам Геленджика - Отдых с пользой
Погрузитесь в мир природы с конной прогулкой в Геленджике: озера, леса и панорамы моря ждут вас
Начало: в поселке Светлый или Геленджике по договоренности
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
2 000 за человека
Мегалиты, спрятанные на горе Нексис в Геленджике
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Гора Нексис и дольмены Солнечный и Лунный: экскурсия в Геленджике
Восхитительное путешествие к древним мегалитам на вершине горы Нексис с панорамными видами Геленджика
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
5 300 за всё до 4 чел.
Экстрим-тур на квадроциклах
🛻 На квадроциклах
Групповая
2 часа
4 отзыва
Групповой экстрим-тур на квадроциклах: приключение в Геленджике
Захватывающее путешествие на квадроциклах ждет вас: трассы, виды и незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500 за человека
Подводное погружение и кормление рыбок в Геленджике
Мини-группа
2.5 часа
3 отзыва
Групповая экскурсия: дайвинг и кормление рыбок в Геленджике
Насладитесь подводным миром Геленджика: погружение с кормлением рыбок. Уникальная возможность исследовать морские глубины под руководством профессионалов
Начало: В районе Тонкого мыса
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 500 за человека
К скале Парус - на квадроциклах
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
5 часов
Квадроциклы в Геленджике: от Дивноморского до скалы Парус
Погрузитесь в приключение по непроторенным тропам Геленджика на квадроциклах с захватывающими видами и купанием в озере
Начало: У вашего отеля в Геленджике
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 500 за человека
На сапах - к отвесным скалам хутора Джанхот
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
4 часа
На сапах - к отвесным скалам хутора Джанхот
Отправиться на прогулку к одному из самых удивительных мест в окрестностях Геленджика в мини-группе
Начало: На улице Кирова
Расписание: ежедневно в 08:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    7 июня 2024
    На сап-борде с инструктором в Геленджике
    Прогулка очень понравилась, Руслан все очень подробно и хорошо объясняет. Получили незабываемые эмоции, видели много дельфинов очень близко, любовались прекрасными видами.
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    Всем рекомендую, очень рады, что выбрали прогулку с инструктором, а не просто взяли сап-борды в прокат. Нас и научили правильно кататься и показали крутые места, сами бы наверно до дельфинов не доплыли, если бы вообще куда-то доплыли бы😅

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Мегалиты, спрятанные на горе Нексис в Геленджике
    Интересная экскурсия. Маршрут не слишком сложный. Шли с 6-летним ребёнком, вполне нормально осилил. Местами жарковато. Нужна хорошая обувь, по осыпающимся камням ходить. Виды потрясающие. Спасибо гиду Алику за интересно проведенное время.
  • М
    Мирослава
    7 мая 2024
    На сап-борде с инструктором в Геленджике
    Прогулка на сапах прошла отлично! Команда Руслана дала всю необходимую снарягу: гидрокостюм, спасжилет, гермомешок, питьевую воду, весло и сам сап
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    конечно) Снаряжение новое, качественное. Перед выходом в море был инструктаж. Руслан объяснил все необходимые моменты четко и понятно. Сама прогулка максимально комфортная, безопасная и непринужденная. Инструктора всегда были рядом. На закате получились потрясающие фотографии с видами на море и горы. Получила самые яркие и крутые впечатления! Спасибо!!

  • Ю
    Юлия
    24 февраля 2024
    Мегалиты, спрятанные на горе Нексис в Геленджике
    Спасибо за прекрасную возможность посетить такое чудесное место!!! Думали что не осилим этот подъем, но инструктор очень чётко всё продумал, и всё получилось! Дети в восторге и взрослые тоже. Будем рекомендовать своим друзьям!
  • Л
    Лариса
    16 января 2024
    Мегалиты, спрятанные на горе Нексис в Геленджике
    Хочу выразить огромную благодарность Алику за прекрасно проведенную экскурсию "Мегалиты, спрятанные на горе Нексис в Геленджике". И отметить прекрасную организацию экскурсии и многогранные познания в области краеведения и такой спорной темы как дольмены. Было очень интересно! Спасибо! С уважением, Лариса
  • Ю
    Юлия
    22 октября 2023
    Подводное погружение и кормление рыбок в Геленджике
    Всё очень понравилось, персонал опытный, всё подробно объясняли, всё прошло на 5.
  • А
    Антон
    18 сентября 2023
    Подводное погружение и кормление рыбок в Геленджике
    Это было одно из самых ярких впечатлений за отпуск! Никогда раньше не ныряли. А тут прямо зажглись! Теперь хотим на постоянной основе обучиться) Привезли, рассказали, объяснили, поболтали. По дну сопроводили. Фото и видео сделали. Отлично! Рекомендую)
  • М
    Маргарита
    13 сентября 2023
    На квадроциклах - к озеру Церковное
    Катание на квадрациклах прошло на отлично! Меня впечатлило) Аниер - отличный инструктор, учитывал все пожелания)
    Катание на квадрациклах прошло на отлично! Меня впечатлило) Аниер - отличный инструктор, учитывал все пожелания)Катание на квадрациклах прошло на отлично! Меня впечатлило) Аниер - отличный инструктор, учитывал все пожелания)Катание на квадрациклах прошло на отлично! Меня впечатлило) Аниер - отличный инструктор, учитывал все пожелания)
  • А
    Анна
    16 июля 2023
    Конная прогулка в горах Геленджика
    Интересная прогулка! В начале был инструктаж,затем прогулка к озеру. Но не предупредили,что нас с дочкой добавят к группе из 7
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    человек. В экскурсии написано- индивидуальная. Было три сопровождающих,дочка 11 лет сидела сама,но инструктор вел ее лошадь за поводья. Лошади очень спокойные,на мой взгляд было безопасно. Мне бы хотелось усилить ощущения,ускориться,например. Но,когда люди не умеют кататься,я думаю,это было бы рисковано,поэтому лошади шли спокойно. Все доброжелательные,шли через ручеек,было пару спусков,подъемов небольших,остановка у озера. Мне понравилось.

    Интересная прогулка! В начале был инструктаж,затем прогулка к озеру. Но не предупредили,что нас с дочкой добавят
  • О
    Олеся
    22 июня 2023
    Конная прогулка в горах Геленджика
    Все хорошо, ребенок в восторге, персонал очень внимательный
    Все хорошо, ребенок в восторге, персонал очень внимательный

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Активный отдых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Геленджике
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. На квадроциклах - к озеру Церковное
  2. На сап-борде с инструктором в Геленджике
  3. Конная прогулка в горах Геленджика
  4. Мегалиты, спрятанные на горе Нексис в Геленджике
  5. Экстрим-тур на квадроциклах
Какие места ещё посмотреть в Геленджике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Грозовые ворота
  3. Шато де Талю
  4. Пшадские водопады
  5. Водопады Жане
  6. Дольмены Жане
  7. Створный маяк
  8. Лаго-Наки
  9. Можжевеловая роща
  10. Скала Парус
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в июне 2024
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