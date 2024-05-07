Романтические экскурсии по Геленджику

Найдено 4 экскурсии в категории «Романтические» в Геленджике, цены от 3 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На сап-борде с инструктором в Геленджике
🏄 SUP-прогулки
Групповая
2 часа
2 отзыва
На сап-борде с инструктором в Геленджике - активный отдых на море
Мечтаете об активных выходных? Приглашаем на групповую экскурсию на сап-борде с инструктором в Геленджике. Солёный бриз, дельфины и потрясающие виды ждут вас
Начало: На набережной Геленджика
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:30 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
3 000 за человека
Яхта для вашей компании
🛥 На яхте
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
Яхта для вашей компании
Частный катер, профессиональный капитан и программа по индивидуальным пожеланиям
Начало: Причал 93
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
18 000 за всё до 10 чел.
Геленджик: море и вино
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Геленджик: море и вино - гастрономическое путешествие
Геленджик: море и вино - ваш гастрономический путеводитель. Вкусные встречи, истории и традиции ждут вас
Сегодня в 12:30
10 июня в 09:00
80006 800 за всё до 4 чел.
Винная дегустация на яхте с гидом-сомелье
🛥 На яхте
Мини-группа
1.5 часа
Винная дегустация на яхте с гидом-сомелье в Геленджике
Насладиться винами и морскими видами на закате в мини-группе
Начало: На Центральной площади
Расписание: в субботу в 18:00
15 июня в 18:00
22 июня в 18:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мирослава
    7 мая 2024
    На сап-борде с инструктором в Геленджике
    Прогулка на сапах прошла отлично! Команда Руслана дала всю необходимую снарягу: гидрокостюм, спасжилет, гермомешок, питьевую воду, весло и сам сап
    читать дальше

    конечно) Снаряжение новое, качественное. Перед выходом в море был инструктаж. Руслан объяснил все необходимые моменты четко и понятно. Сама прогулка максимально комфортная, безопасная и непринужденная. Инструктора всегда были рядом. На закате получились потрясающие фотографии с видами на море и горы. Получила самые яркие и крутые впечатления! Спасибо!!

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Романтические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Геленджике
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. На сап-борде с инструктором в Геленджике
  2. Яхта для вашей компании
  3. Геленджик: море и вино
  4. Винная дегустация на яхте с гидом-сомелье
Какие места ещё посмотреть в Геленджике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Грозовые ворота
  3. Шато де Талю
  4. Пшадские водопады
  5. Водопады Жане
  6. Дольмены Жане
  7. Створный маяк
  8. Лаго-Наки
  9. Можжевеловая роща
  10. Скала Парус
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в июне 2024
Сейчас в Геленджике в категории "Романтические" можно забронировать 4 экскурсии от 3 000 до 18 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
Забронируйте экскурсию в Геленджике на 2024 год по теме «Романтические», 2 ⭐ отзыва, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам