1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
На сап-борде с инструктором в Геленджике - активный отдых на море
Мечтаете об активных выходных? Приглашаем на групповую экскурсию на сап-борде с инструктором в Геленджике. Солёный бриз, дельфины и потрясающие виды ждут вас
Начало: На набережной Геленджика
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:30 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Яхта для вашей компании
Частный катер, профессиональный капитан и программа по индивидуальным пожеланиям
Начало: Причал 93
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Геленджик: море и вино - гастрономическое путешествие
Геленджик: море и вино - ваш гастрономический путеводитель. Вкусные встречи, истории и традиции ждут вас
Сегодня в 12:30
10 июня в 09:00
80006 800₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Винная дегустация на яхте с гидом-сомелье в Геленджике
Насладиться винами и морскими видами на закате в мини-группе
Начало: На Центральной площади
Расписание: в субботу в 18:00
15 июня в 18:00
22 июня в 18:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММирослава7 мая 2024Прогулка на сапах прошла отлично! Команда Руслана дала всю необходимую снарягу: гидрокостюм, спасжилет, гермомешок, питьевую воду, весло и сам сап
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Романтические»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Геленджике
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Геленджике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в июне 2024
Сейчас в Геленджике в категории "Романтические" можно забронировать 4 экскурсии от 3 000 до 18 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
Забронируйте экскурсию в Геленджике на 2024 год по теме «Романтические», 2 ⭐ отзыва, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август