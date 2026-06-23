Несложно, весело, активно, получается с первого раза — все это о SUP-бординге! С нашей помощью вы освоите азы управления доской, равновесия и гребли.
Во время водного приключения увидите красивейшие мысы и Белые скалы Геленджика, узнаете о местности, получите фото с лучших ракурсов и влюбитесь в этот чудесный и модный вид спорта.
Во время водного приключения увидите красивейшие мысы и Белые скалы Геленджика, узнаете о местности, получите фото с лучших ракурсов и влюбитесь в этот чудесный и модный вид спорта.
Описание экскурсииСопровождение опытного инструктора Перед тем как отправиться в увлекательное плавание, вас ждёт краткий, но важный инструктаж, словно маленькое вступление к захватывающему приключению. Здесь вы научитесь правильно держать весло, вставать на доску и сохранять баланс, словно осваивая искусство древнего мореплавания. Инструктор, который будет вам верным спутником в этом путешествии, обладает не только знанием местности, но и отличной физической подготовкой, что делает его идеальным проводником по волнам. С его поддержкой вы почувствуете себя уверенно, готовым покорять водные просторы. Комфортная база По возвращении на базу у вас будет возможность поменять одежду и отдохнуть под уютным навесом. Здесь вас ждут мягкие кресла, а неподалёку, словно скрытая сокровищница — дикий пляж, куда вы сможете отправиться после прогулки, чтобы насладиться нежными волнами и тёплым солнце. Геленджик и окрестности с другого ракурса Вдали от шумных улиц и бурной набережной, вы откроете для себя Геленджикскую бухту с необычного ракурса — с моря. Здесь, на границе между двумя мысами, Толстым и Тонким, вы окажетесь в плену живописных просторов. Если погода будет на вашей стороне, вы доберётесь до величественного маяка, олицетворяющего путь к домам для моряков. Во время путешествия инструктор откроет вам страницы истории этого приморского курорта, ответив на все интересующие вопросы, и даже расскажет забавные легенды, которые делают этот уголок ещё более притягательным. Важная информация:
- Сап-прогулка организуется с июня до сентября.
- Возьмите с собой головные уборы и бутылочку воды.
- В зависимости от погоды, ветра и вашей подготовки возможна смена локации (по согласованию с вами).
- Все оборудование и инструкторы будут уже на месте и готовы выходить в море.
- Когда море слишком волнуется, мы можем перенести прогулку на другое время, поэтому не рекомендуем бронировать прогулку на ваш последний день отдыха.
- Дети с 7 лет могут плыть на сапе самостоятельно, с 3-х лет — вместе со взрослым.
- Вы можете приехать в удобное для вас время или предварительно забронировать себе гарантированное место.
По согласованию с гидом
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мыс Толстый
- Мыс Тонкий
- Маяк
Что включено
- В стоимость включена экипировка: сап-доски и весла, спасательные жилеты, водонепроницаемый чехол для съемки
- Сопровождение инструктора
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии в районе Тонкого мыса. Точное место встречи вы узнаете после внесения предоплаты
Завершение: Центральная площадь города Геленджика, скульптура Белая невеста
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Сап-прогулка организуется с июня до сентября
- Возьмите с собой головные уборы и бутылочку воды
- В зависимости от погоды, ветра и вашей подготовки возможна смена локации (по согласованию с вами)
- Все оборудование и инструкторы будут уже на месте и готовы выходить в море
- Когда море слишком волнуется, мы можем перенести прогулку на другое время, поэтому не рекомендуем бронировать прогулку на ваш последний день отдыха
- Дети с 7 лет могут плыть на сапе самостоятельно, с 3-х лет - вместе со взрослым
- Вы можете приехать в удобное для вас время или предварительно забронировать себе гарантированное место
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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