Аренда и сплавы на сап-бордах в Геленджике

Найдено 3 экскурсии в категории «SUP-прогулки» в Геленджике, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На сапах - к отвесным скалам хутора Джанхот
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
4 часа
1 отзыв
На сапах - к отвесным скалам хутора Джанхот
Отправьтесь в незабываемое путешествие на сапах к скалам хутора Джанхот. Откройте для себя дикие пляжи и девственную природу Чёрного моря
Начало: На улице Кирова
«Дети с 7 лет могут плыть самостоятельно на сапе, с 3 лет — вместе со взрослыми»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00 и 17:00, в среду в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
3 500 за человека
На сап-борде с инструктором в Геленджике
🏄 SUP-прогулки
Групповая
2 часа
2 отзыва
На сап-борде с инструктором в Геленджике - активный отдых на море
Мечтаете об активных выходных? Приглашаем на групповую экскурсию на сап-борде с инструктором в Геленджике. Солёный бриз, дельфины и потрясающие виды ждут вас
Начало: На набережной Геленджика
«Вы знакомитесь с техникой безопасности, надеваете спасательный жилет и получаете свой сап»
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
18 июня в 05:00
3 000 за человека
На сапах к скалам хутора Джанхот
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
4 часа
На сапах к скалам хутора Джанхот
Начало: Геленджик Кирова 130
«Приглашаем вас на сап-прогулку к скалам хутора Джанхот, где вас ждут величественные отвесные скалы, девственная природа и чистые дикие пляжи»
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    10 июня 2024
    На сапах - к отвесным скалам хутора Джанхот
    Очень понравилась поездка! Солнце и море, отсутствие людей кругом, красивые виды!
  • М
    Максим
    7 июня 2024
    На сап-борде с инструктором в Геленджике
    Прогулка очень понравилась, Руслан все очень подробно и хорошо объясняет. Получили незабываемые эмоции, видели много дельфинов очень близко, любовались прекрасными видами.
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    Всем рекомендую, очень рады, что выбрали прогулку с инструктором, а не просто взяли сап-борды в прокат. Нас и научили правильно кататься и показали крутые места, сами бы наверно до дельфинов не доплыли, если бы вообще куда-то доплыли бы😅

  • М
    Мирослава
    7 мая 2024
    На сап-борде с инструктором в Геленджике
    Прогулка на сапах прошла отлично! Команда Руслана дала всю необходимую снарягу: гидрокостюм, спасжилет, гермомешок, питьевую воду, весло и сам сап
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    конечно) Снаряжение новое, качественное. Перед выходом в море был инструктаж. Руслан объяснил все необходимые моменты четко и понятно. Сама прогулка максимально комфортная, безопасная и непринужденная. Инструктора всегда были рядом. На закате получились потрясающие фотографии с видами на море и горы. Получила самые яркие и крутые впечатления! Спасибо!!

  • Л
    Ляхович
    23 августа 2023
    Морская прогулка на сап-серфе
    Руслан отлично подготовил данное мероприятие, все доходчиво объяснял никуда не торопил, делал отличные фотографии. В общем поездка на сапах 11
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    из 10, не только за само мини путешествие, но и за хорошего собеседника и за то что эта поездка была только для нас двоих. (Для тех кто любит уединение и малое количество людей на таких мероприятиях, берите этот мини тур на сапах, ни за что не пожалеете)

  • A
    Alexandr
    28 июля 2023
    Морская прогулка на сап-серфе
    Всё супер…

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «SUP-прогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Геленджике
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. На сапах - к отвесным скалам хутора Джанхот
  2. На сап-борде с инструктором в Геленджике
  3. На сапах к скалам хутора Джанхот
Какие места ещё посмотреть в Геленджике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Грозовые ворота
  3. Водопады Жане
  4. Дольмены Жане
  5. Пшадские водопады
  6. Шато де Талю
  7. Створный маяк
  8. Можжевеловая роща
  9. Лаго-Наки
  10. Скала Парус
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в июне 2024
Сейчас в Геленджике в категории "SUP-прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 3 500. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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