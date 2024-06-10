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из 10, не только за само мини путешествие, но и за хорошего собеседника и за то что эта поездка была только для нас двоих. (Для тех кто любит уединение и малое количество людей на таких мероприятиях, берите этот мини тур на сапах, ни за что не пожалеете)