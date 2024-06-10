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Мини-группа
4 часа
На сапах - к отвесным скалам хутора Джанхот
Отправьтесь в незабываемое путешествие на сапах к скалам хутора Джанхот. Откройте для себя дикие пляжи и девственную природу Чёрного моря
Начало: На улице Кирова
«Дети с 7 лет могут плыть самостоятельно на сапе, с 3 лет — вместе со взрослыми»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00 и 17:00, в среду в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
3 500₽ за человека
Групповая
2 часа
На сап-борде с инструктором в Геленджике - активный отдых на море
Мечтаете об активных выходных? Приглашаем на групповую экскурсию на сап-борде с инструктором в Геленджике. Солёный бриз, дельфины и потрясающие виды ждут вас
Начало: На набережной Геленджика
«Вы знакомитесь с техникой безопасности, надеваете спасательный жилет и получаете свой сап»
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
18 июня в 05:00
3 000₽ за человека
Мини-группа
4 часа
На сапах к скалам хутора Джанхот
Начало: Геленджик Кирова 130
«Приглашаем вас на сап-прогулку к скалам хутора Джанхот, где вас ждут величественные отвесные скалы, девственная природа и чистые дикие пляжи»
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна10 июня 2024Очень понравилась поездка! Солнце и море, отсутствие людей кругом, красивые виды!
- ММаксим7 июня 2024Прогулка очень понравилась, Руслан все очень подробно и хорошо объясняет. Получили незабываемые эмоции, видели много дельфинов очень близко, любовались прекрасными видами.
- ММирослава7 мая 2024Прогулка на сапах прошла отлично! Команда Руслана дала всю необходимую снарягу: гидрокостюм, спасжилет, гермомешок, питьевую воду, весло и сам сап
- ЛЛяхович23 августа 2023Морская прогулка на сап-серфеРуслан отлично подготовил данное мероприятие, все доходчиво объяснял никуда не торопил, делал отличные фотографии. В общем поездка на сапах 11
- AAlexandr28 июля 2023Морская прогулка на сап-серфеВсё супер…
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «SUP-прогулки»
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