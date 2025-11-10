Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Маршрут идеально подходит для любителей активного отдыха и любознательных путешественников.



Пеший маршрут на мыс Дооб и к кораблю Рио в Кабардинке обещает туристам незабываемые впечатления и живописные виды на Черное море.

Описание экскурсии Стартовая точка: Сбор по домам в Геленджике, Кабардинке и Дивноморском - трансфер. Старт маршрута Мыс Дооб и памятник Адмиралу Нахимову. Путешествие продолжиться в Кабардинке, от памятника Адмиралу Нахимову, где случилось кораблекрушение в 1986 году пассажирского парохода «Адмирал Нахимов, мы отправимся по мысу Дооб по пути проходя живописные виды на окрестности. В ходе прогулки по самой кромке моря можно обратить внимание на особенные геологические образования, которые делают данный маршрут уникальным. По пути будет Фантастическая смотровая на Корабль Рио сверху. В течении 20 минут туристы достигнут финальной точки похода, где будет остановка около часа для фотосессии и купания в открытом море. Финал маршрута Последняя самая интересная локация, которая привлекает туристов, — сухогруз «Рио». 12 декабря 2018 года во время шторма корабль сел на мель недалеко от Кабардинки. Местная портовая служба из-за непогоды не смогла помочь судну. К счастью никто из членов экипажа не пострадал, а «Рио» вскоре стал местной достопримечательностью, которую вы сможете увидеть во время треккинговой прогулки. Через несколько лет сухогруз распилят, по приказу министерства экологии, и от него останутся только воспоминания! Маршрут предлагает уникальную возможность насладиться не только природой, но и историческими аспектами региона благодаря рассказам гида, который поделится несколькими интересными и историями о море и его обитателях. От себя мы готовы пофотографировать вас на телефон в самых живописных локациях. Возвращение в Геленджик. После завершения прогулки возврат в стартовую точку. Важная информация: Сбор от автостанции Геленджика, ул. Садовая, д. 23. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Возьмите с собой воду. Если вы планируете искупаться, не забудьте взять с собой купальник, полотенце и прочие принадлежности.

