Маршрут идеально подходит для любителей активного отдыха и любознательных путешественников.
Пеший маршрут на мыс Дооб и к кораблю Рио в Кабардинке обещает туристам незабываемые впечатления и живописные виды на Черное море.
Описание экскурсииСтартовая точка: Сбор по домам в Геленджике, Кабардинке и Дивноморском - трансфер. Старт маршрута Мыс Дооб и памятник Адмиралу Нахимову. Путешествие продолжиться в Кабардинке, от памятника Адмиралу Нахимову, где случилось кораблекрушение в 1986 году пассажирского парохода «Адмирал Нахимов, мы отправимся по мысу Дооб по пути проходя живописные виды на окрестности. В ходе прогулки по самой кромке моря можно обратить внимание на особенные геологические образования, которые делают данный маршрут уникальным. По пути будет Фантастическая смотровая на Корабль Рио сверху. В течении 20 минут туристы достигнут финальной точки похода, где будет остановка около часа для фотосессии и купания в открытом море. Финал маршрута Последняя самая интересная локация, которая привлекает туристов, — сухогруз «Рио». 12 декабря 2018 года во время шторма корабль сел на мель недалеко от Кабардинки. Местная портовая служба из-за непогоды не смогла помочь судну. К счастью никто из членов экипажа не пострадал, а «Рио» вскоре стал местной достопримечательностью, которую вы сможете увидеть во время треккинговой прогулки. Через несколько лет сухогруз распилят, по приказу министерства экологии, и от него останутся только воспоминания! Маршрут предлагает уникальную возможность насладиться не только природой, но и историческими аспектами региона благодаря рассказам гида, который поделится несколькими интересными и историями о море и его обитателях. От себя мы готовы пофотографировать вас на телефон в самых живописных локациях. Возвращение в Геленджик. После завершения прогулки возврат в стартовую точку. Важная информация: Сбор от автостанции Геленджика, ул. Садовая, д. 23. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Возьмите с собой воду. Если вы планируете искупаться, не забудьте взять с собой купальник, полотенце и прочие принадлежности.
VIP-тур ежедневно в 14:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник затонувшему кораблю Адмиралу Нахимов
- Живописный лес
- Мыс Дооб
- Корабль Рио
Что включено
- Сертифицированный инструктор-проводник по пешеходному туризму и трекингу
Что не входит в цену
- Транспортные расходы до точки сбора/n
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сбор от автостанции Геленджика, ул. Садовая, д. 23
Завершение: Геленджик, ул. Садовая, д. 23
Когда и сколько длится?
Когда: VIP-тур ежедневно в 14:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Важная информация
- Сбор от автостанции Геленджика, ул. Садовая, д. 23
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Возьмите с собой воду
- Если вы планируете искупаться, не забудьте взять с собой купальник, полотенце и прочие принадлежности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
