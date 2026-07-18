От Рио до Абрау: маршрут на ваш выбор Перед экскурсией мы обсудим, что вам особенно хотелось бы посетить в окрестностях Геленджика, и составим программу, которая позволит охватить за 4 часа самое главное. Вне зависимости от маршрута, по пути я познакомлю вас с историей курорта и расскажу о его визитных карточках. Вот примеры мест, куда мы можем отправиться (за 4 часа реально успеть один из следующих маршрутов).

Кабардинка и сухогруз «Рио» Вы побываете в курортном поселке, который называют маленькой Швейцарией, и прогуляетесь к севшему на мель гигантскому судну. Я расскажу, как «Рио» оказался на берегу Кабардинки и помогу вам сделать впечатляющие фотографии сухогруза. Финалом экскурсии будет посещение старого парка, где вы сможете увидеть разные стили и эпохи культур мира.

Скала Парус и смотровая Голубая бездна За один день вы осмотрите главную фото-локацию Геленджика, увидите просторы и невероятные виды голубой бездны, а также отдохнёте на диком пляже у отвесной скалы и насладитесь потрясающими видами на море. Захватите с собой купальник.

Таинственные дольмены Сначала мы проедем через экопоселение — вы узнаете об удивительных людях, которые здесь живут, и философии, которой следуют, создавая правила сообщества. Попробуете настоящий мед с пасеки. Всего мы осмотрим около 7 дольменов: вы своими глазами увидите гениальное исполнение древних исполинов. Мы обсудим разные происхождения исторических культовых мегалитов, уходящих корнями в 4-2 вв. до н. э. В завершение мы поднимемся к финальной точке, каскадному водопаду «Чаша любви», где можно искупаться и понырять. А ещё пообедать в лесном кафе, где пища приготовлена на костре! Важная информация:.

Таинственные дольмены Сначала мы проедем через экопоселение — вы узнаете об удивительных людях, которые здесь живут, и философии, которой следуют, создавая правила сообщества. Попробуете настоящий мед с пасеки. Всего мы осмотрим около 7 дольменов: вы своими глазами увидите гениальное исполнение древних исполинов. Мы обсудим разные происхождения исторических культовых мегалитов, уходящих корнями в 4-2 вв. до н. э. В завершение мы поднимемся к финальной точке, каскадному водопаду «Чаша любви», где можно искупаться и понырять. А ещё пообедать в лесном кафе, где пища приготовлена на костре! Важная информация:.

• Таинственные дольмены Сначала мы проедем через экопоселение — вы узнаете об удивительных людях, которые здесь живут, и философии, которой следуют, создавая правила сообщества. Попробуете настоящий мед с пасеки. Всего мы осмотрим около 7 дольменов: вы своими глазами увидите гениальное исполнение древних исполинов. Мы обсудим разные происхождения исторических культовых мегалитов, уходящих корнями в 4-2 вв. до н. э. В завершение мы поднимемся к финальной точке, каскадному водопаду «Чаша любви», где можно искупаться и понырять. А ещё пообедать в лесном кафе, где пища приготовлена на костре! Важная информация: