Это экскурсия-впечатление, которая позволит вам за один день ощутить атмосферу Геленджика и его окрестностей.
Фантастические дикие пляжи, дегустации вин в Абрау-Дюрсо, прогулка к колоритному сухогрузу РИО или тайны древних дольменов — выбирайте места по душе, а я составлю выверенный до мелочей план нашего приключения!
Фантастические дикие пляжи, дегустации вин в Абрау-Дюрсо, прогулка к колоритному сухогрузу РИО или тайны древних дольменов — выбирайте места по душе, а я составлю выверенный до мелочей план нашего приключения!
Описание экскурсии
От Рио до Абрау: маршрут на ваш выбор Перед экскурсией мы обсудим, что вам особенно хотелось бы посетить в окрестностях Геленджика, и составим программу, которая позволит охватить за 4 часа самое главное. Вне зависимости от маршрута, по пути я познакомлю вас с историей курорта и расскажу о его визитных карточках. Вот примеры мест, куда мы можем отправиться (за 4 часа реально успеть один из следующих маршрутов).
- Кабардинка и сухогруз «Рио» Вы побываете в курортном поселке, который называют маленькой Швейцарией, и прогуляетесь к севшему на мель гигантскому судну. Я расскажу, как «Рио» оказался на берегу Кабардинки и помогу вам сделать впечатляющие фотографии сухогруза. Финалом экскурсии будет посещение старого парка, где вы сможете увидеть разные стили и эпохи культур мира.
- Скала Парус и смотровая Голубая бездна За один день вы осмотрите главную фото-локацию Геленджика, увидите просторы и невероятные виды голубой бездны, а также отдохнёте на диком пляже у отвесной скалы и насладитесь потрясающими видами на море. Захватите с собой купальник.
Таинственные дольмены Сначала мы проедем через экопоселение — вы узнаете об удивительных людях, которые здесь живут, и философии, которой следуют, создавая правила сообщества. Попробуете настоящий мед с пасеки. Всего мы осмотрим около 7 дольменов: вы своими глазами увидите гениальное исполнение древних исполинов. Мы обсудим разные происхождения исторических культовых мегалитов, уходящих корнями в 4-2 вв. до н. э. В завершение мы поднимемся к финальной точке, каскадному водопаду «Чаша любви», где можно искупаться и понырять. А ещё пообедать в лесном кафе, где пища приготовлена на костре! Важная информация:.
Таинственные дольмены Сначала мы проедем через экопоселение — вы узнаете об удивительных людях, которые здесь живут, и философии, которой следуют, создавая правила сообщества. Попробуете настоящий мед с пасеки. Всего мы осмотрим около 7 дольменов: вы своими глазами увидите гениальное исполнение древних исполинов. Мы обсудим разные происхождения исторических культовых мегалитов, уходящих корнями в 4-2 вв. до н. э. В завершение мы поднимемся к финальной точке, каскадному водопаду «Чаша любви», где можно искупаться и понырять. А ещё пообедать в лесном кафе, где пища приготовлена на костре! Важная информация:.
• Таинственные дольмены Сначала мы проедем через экопоселение — вы узнаете об удивительных людях, которые здесь живут, и философии, которой следуют, создавая правила сообщества. Попробуете настоящий мед с пасеки. Всего мы осмотрим около 7 дольменов: вы своими глазами увидите гениальное исполнение древних исполинов. Мы обсудим разные происхождения исторических культовых мегалитов, уходящих корнями в 4-2 вв. до н. э. В завершение мы поднимемся к финальной точке, каскадному водопаду «Чаша любви», где можно искупаться и понырять. А ещё пообедать в лесном кафе, где пища приготовлена на костре! Важная информация:
- При желании мы организуем для вас обед (обсуждается дополнительно).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Экскурсия к сухогрузу «Рио» предполагает активную ходьбу с подъемом и спуском по лестнице. Надевайте, пожалуйста, удобную обувь.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- По вашему выбору:
- Кабардинка и сухогруз «Рио»
- Императорские винодельни Абрау Дюрсо
- Скала Парус и реликтовый бор пицундской сосны
- Дольмены и водопады реки Жане
Что включено
- Автомобиль премиум-класса
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Посещение кафе и ресторанов, организация пикника
- Экскурсия в Абрау-Дюрсо (1000 руб., с дегустацией вин - 1200 руб.)
- Входные билеты в некоторые места (заранее обсуждаем)
- Посещение дольменов: взрослый - 400 руб., детский - 250 руб.
- Вход в старый парк - 800 руб.
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Геленджике
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- При желании мы организуем для вас обед (обсуждается дополнительно)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсия к сухогрузу «Рио» предполагает активную ходьбу с подъемом и спуском по лестнице. Надевайте, пожалуйста, удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Очень удобно, что можно выбрать маршрут по душе. Мы захотели увидеть дольмены — гид повёз на реку Жане. Осмотрели несколько мегалитов, потом поднялись к водопаду. Финал — обед в кафе, где всё приготовлено на костре. Вкусно и атмосферно.
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А
Понравилась гибкость маршрута. Сначала хотели в Абрау-Дюрсо, но в итоге выбрали скалу Парус — гид спокойно перестроился. Виды там отличные, искупались в море. Вернулись довольные. Советую.
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Е
Выбрали маршрут к сухогрузу «Рио» в Кабардинке. Гид рассказал историю корабля, потом мы спустились к берегу и пофотографировались. Парк со скульптурами разных эпох тоже понравился, много интересных объектов.
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М
Впервые была в Кабардинке, и сухогруз «Рио» произвёл впечатление. Гид рассказал, как он там оказался, и показал, где лучше фотографироваться. Парк со скульптурами тоже понравился — необычное место.
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О
Выбрали маршрут к скале Парус и Голубой бездне. Место впечатляет — скала и правда похожа на парус, а виды с обрыва на море — дух захватывает. Успели искупаться на диком пляже. Гид подсказал лучшие ракурсы для фото. Отличный день.
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Е
Очень понравился формат, когда можно выбрать маршрут под себя. Мы выбрали дольмены и водопады на реке Жане — гид отлично всё построил, успели и дольмены посмотреть, и искупаться в «Чаше любви». Обед в лесном кафе на костре — отдельный кайф. Спасибо.
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