Светлана проводит ещё 4 экскурсии

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Из Геленджика — в город-герой Новороссийск

Историческая экскурсия по местам боевой, морской и трудовой славы города, которым гордится Россия

Светлана
Светлана – представитель из Геленджика
В городе, трижды возрожденном из пепла, вы познакомитесь с главными этапами его становления.

Узнаете об отцах-основателях и личностях, повлиявших на развитие Новороссийска.

Подниметесь на борт величественного крейсера «Михаил Кутузов» и осмотрите мемориальный комплекс «Малая Земля», послушаете о знаковых сражениях и подвигах героев.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 69506 255 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Из Геленджика — в город-герой Новороссийск
Из Геленджика — в город-герой Новороссийск

Что вас ожидает

Старый Новороссийск
Вы прогуляетесь 👣 по улице Советов, ранее Серебряковской, названной в честь одного из отцов-основателей города, и спуститесь к набережной по элегантно оформленной улице Новороссийской республики, где поговорим о знаковых событиях конца 19 — начала 20 века. Рассказы о прошлом перенесут вас во времена, когда здесь располагались купеческие особняки, электробиограф (кинотеатр), библиотеки, дорогие магазины и кофейни. А неподалеку я покажу место, где вы сможете попробовать настоящую новороссийскую «Пепси-колу» — наш пивзавод был первым предприятием в СССР, где начался розлив этого напитка.

О личностях в истории 📖 города
У памятника одному из глав Черноморской губернии поговорим о человеке, сумевшем превратить «большое село Новороссийск» в процветающий административный центр. На площади Героев, возле памятника Брежневу, вы узнаете, чем Новороссийск обязан Леониду Ильичу. А на набережной увидите монумент отцам-основателям города, благодаря которым военное укрепление получило статус стратегически важного центра с большим будущим.

Военная слава города
В музее под открытым небом вы познакомитесь с артефактами морской тематики, которые можно не спеша и детально рассмотреть и даже потрогать. Это корабельные орудия разных калибров и якоря, используемые в разное время. Также вы увидите торпедный катер, установленный в честь подвига «Героических моряков-черноморцев», и узнаете об участниках «Дерзкого десанта». А чуть позже побываете в мемориальном комплексе «Малая Земля», где речь пойдет о героической странице Великой Отечественной войны.

Приморская атмосфера и быт
Вы также прогуляетесь по Западному молу, своеобразной смотровой площадке, где любят ловить кефаль, окуня и ставридку рыбаки. Узнаете о жизни новороссийцев начала 20 века, о коварном норд-осте — новороссийском ветре, купальнях и культурной жизни города. Посетите городские пляжи, мыс Любви и храм Петра и Февронии. Полюбуетесь Суджукской косой и увидите современный морской порт — «южные ворота России».

Кому подходит экскурсия

Тем, кто любит содержательные, исторические и познавательные рассказы об истории страны и небольших городов, которые в разные эпохи сыграли большую роль в становлении России.

Организационные детали

  • Трансфер входит в стоимость. Отправление возможно из Геленджика или Кабардинки.
  • Посещение музеев опционально и оплачивается отдельно: крейсер «Михаил Кутузов» — 200-400 руб. /человека, мемориальный комплекс «Малая Земля» — 100-150руб. /человека
Начало и место завершения
🚩 от вашего отеля
Из Геленджика — в город-герой Новороссийск
Из Геленджика — в город-герой Новороссийск
Из Геленджика — в город-герой Новороссийск
Из Геленджика — в город-герой Новороссийск
Из Геленджика — в город-герой Новороссийск
Из Геленджика — в город-герой Новороссийск
Из Геленджика — в город-герой Новороссийск
Из Геленджика — в город-герой Новороссийск
Из Геленджика — в город-герой Новороссийск
Из Геленджика — в город-герой Новороссийск

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Светлана
Светлана
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Светлана. Вместе с командой гидов-единомышленников приглашаем вас открыть российский юг заново на наших Душевных экскурсиях. В нашей команде гармонично сочетаются опыт и молодость, традиции и современный взгляд на организацию впечатлений. Исторические сюжеты, путешествия за эмоциями и здоровьем, гастрономические маршруты, комфорт и лучшие впечатления для вас!
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Светлана проводит ещё 4 экскурсии

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