Светлана проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Старый Новороссийск

Вы прогуляетесь 👣 по улице Советов, ранее Серебряковской, названной в честь одного из отцов-основателей города, и спуститесь к набережной по элегантно оформленной улице Новороссийской республики, где поговорим о знаковых событиях конца 19 — начала 20 века. Рассказы о прошлом перенесут вас во времена, когда здесь располагались купеческие особняки, электробиограф (кинотеатр), библиотеки, дорогие магазины и кофейни. А неподалеку я покажу место, где вы сможете попробовать настоящую новороссийскую «Пепси-колу» — наш пивзавод был первым предприятием в СССР, где начался розлив этого напитка.

О личностях в истории 📖 города

У памятника одному из глав Черноморской губернии поговорим о человеке, сумевшем превратить «большое село Новороссийск» в процветающий административный центр. На площади Героев, возле памятника Брежневу, вы узнаете, чем Новороссийск обязан Леониду Ильичу. А на набережной увидите монумент отцам-основателям города, благодаря которым военное укрепление получило статус стратегически важного центра с большим будущим.

Военная слава города

В музее под открытым небом вы познакомитесь с артефактами морской тематики, которые можно не спеша и детально рассмотреть и даже потрогать. Это корабельные орудия разных калибров и якоря, используемые в разное время. Также вы увидите торпедный катер, установленный в честь подвига «Героических моряков-черноморцев», и узнаете об участниках «Дерзкого десанта». А чуть позже побываете в мемориальном комплексе «Малая Земля», где речь пойдет о героической странице Великой Отечественной войны.

Приморская атмосфера и быт

Вы также прогуляетесь по Западному молу, своеобразной смотровой площадке, где любят ловить кефаль, окуня и ставридку рыбаки. Узнаете о жизни новороссийцев начала 20 века, о коварном норд-осте — новороссийском ветре, купальнях и культурной жизни города. Посетите городские пляжи, мыс Любви и храм Петра и Февронии. Полюбуетесь Суджукской косой и увидите современный морской порт — «южные ворота России».

Кому подходит экскурсия

Тем, кто любит содержательные, исторические и познавательные рассказы об истории страны и небольших городов, которые в разные эпохи сыграли большую роль в становлении России.

Организационные детали