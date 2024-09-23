Парк «Олимп» – экскурсии в Геленджике

Найдено 3 экскурсии в категории «Парк «Олимп»» в Геленджике, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Ночная поездка на гору Олимп
На машине
3.5 часа
7 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Ночная поездка на гору Олимп
Подняться на лучшую смотровую площадку Геленджика, увидеть шоу и прокатиться по канатной дороге
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 18:00 и 19:00
Завтра в 18:00
30 мая в 18:00
3000 ₽ за человека
Треккинг на Маркхотский хребет и пуп Земли
Пешая
6 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Треккинг на Маркхотский хребет и пуп Земли
Начало: Ул. Объездная, д. 3 Автовокзал в Геленджике
Расписание: Вторник, суббота 14:00
3 июн в 14:00
7 июн в 14:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальный треккинг на Маркхотский хребет и пуп Земли
Пешая
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальный треккинг на Маркхотский хребет и пуп Земли
Начало: Ул. Объездная, д. 3 Автовокзал в Геленджике
Расписание: VIP-тур ежедневно 15:00
Завтра в 15:00
30 мая в 15:00
9000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    23 сентября 2024
    Ночной Олимп
    Красивый вид, Пивная вечеринка с веселыми конкурсами, Веселая атмосфера. Мне и моей Жене очень понравилось.
  • И
    Ирина
    20 сентября 2024
    Ночной Олимп
    Все организовано достаточно хорошо, во время забрали, довезли, все объяснили, погода подвела конечно, а так все понравилось. Спасибо организаторам

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Парк «Олимп»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Геленджике
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ночная поездка на гору Олимп
  2. Треккинг на Маркхотский хребет и пуп Земли
  3. Индивидуальный треккинг на Маркхотский хребет и пуп Земли
Какие места ещё посмотреть в Геленджике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Набережная
  2. Шато де Талю
  3. Водопады Жане
  4. Створный маяк
  5. Грозовые ворота
  6. Дольмены Жане
  7. Район Толстого Мыса
  8. Пшадские водопады
  9. Скала Парус
  10. Можжевеловая роща
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в мае 2025
Сейчас в Геленджике в категории "Парк «Олимп»" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 9000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
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