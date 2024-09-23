Мини-группа
до 10 чел.
Ночная поездка на гору Олимп
Подняться на лучшую смотровую площадку Геленджика, увидеть шоу и прокатиться по канатной дороге
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 18:00 и 19:00
Завтра в 18:00
30 мая в 18:00
3000 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Треккинг на Маркхотский хребет и пуп Земли
Начало: Ул. Объездная, д. 3 Автовокзал в Геленджике
Расписание: Вторник, суббота 14:00
3 июн в 14:00
7 июн в 14:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальный треккинг на Маркхотский хребет и пуп Земли
Начало: Ул. Объездная, д. 3 Автовокзал в Геленджике
Расписание: VIP-тур ежедневно 15:00
Завтра в 15:00
30 мая в 15:00
9000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений23 сентября 2024Ночной ОлимпКрасивый вид, Пивная вечеринка с веселыми конкурсами, Веселая атмосфера. Мне и моей Жене очень понравилось.
- ИИрина20 сентября 2024Ночной ОлимпВсе организовано достаточно хорошо, во время забрали, довезли, все объяснили, погода подвела конечно, а так все понравилось. Спасибо организаторам
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Парк «Олимп»»
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