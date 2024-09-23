Красивый вид, Пивная вечеринка с веселыми конкурсами, Веселая атмосфера. Мне и моей Жене очень понравилось.

И Ирина

Ночной Олимп

Все организовано достаточно хорошо, во время забрали, довезли, все объяснили, погода подвела конечно, а так все понравилось. Спасибо организаторам