Хотите посетить одну из самых «вкусных» и необычных экскурсий в Геленджике? Тогда вас ждет крупнейшая коллекция виноделен в стране! Здесь есть и грандиозное наследие царских и советских времён, и хозяйства
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
По пути к винодельням мы прикоснемся к истории:
- Проедем Рубеж обороны — место, где остановили фашистов.
- Увидим батарею Зубкова — это орудие вело боевую стрельбу по наземным и береговым целям, уничтожая технику и живую силу противника. Очень мощное и грозное орудие.
- Рассмотрим памятник «В память затопленных кораблей Черноморского флота». В мемориал входит куб-визир с сигнальными флагами «Погибаю, но не сдаюсь» и композиция «Силуэты затопленных кораблей».
Посетим памятник «Взрыв», установленный в 1974 году как часть мемориального комплекса «Долина смерти». Путешествие по винодельне «Мысхако» Этой винодельне уже более 150 лет. Вас ждёт экскурсия на производство и виноградник, прогулка по историческим подвалам XIX века, посещение «брежневского» дегустационного зала 1974 года. Вы пройдёте по всем действующим цехам и увидите, как живёт винодельня. Узнаете о тонкостях создания напитка богов. А также по желанию продегустируете восемь сортов вин — тихих и игристых. Эта винодельня не оставит вас равнодушным! Путешествие по винодельне «Шато Пино» В 2014 году от «Мысхако» отделилось несколько виноградников, и на их базе было создано новое хозяйство. В прошлом году здесь появился туркомплекс, объединённый с винодельней и рестораном (местный деликатес — улитки). Мы погуляем по территории, насладимся видовыми локациями, сделаем фото на фоне Цемесской бухты. Винодельня «Шато Пино» — это образец уюта, спокойствия, умиротворения и гостеприимства. Важная информация:.
- Поедем на комфортабельном автомобиле Toyota.
- По желанию можно зайти в винотеку и побывать на экскурсии с дегустацией или без.
- Программа ориентирована на взрослых, но вы можете взять с собой детей от 3 лет. Для них есть игровая комната, улиточная ферма, город мастеров.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исторические места и памятники
- Винодельня «Мысхако»
- Винодельня «Шато Пино»
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- «Мысхако»:/n Экскурсия на винодельню без дегустации - 1000 руб. с человека/n Экскурсия на винодельню с дегустацией - от 1700 руб. с человека.
- «Шато Пино»:/n Экскурсия на винодельню без дегустации - 800 руб. с человека/n Экскурсия на винодельню с дегустацией - от 1500 руб. с человека.
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии от вашего отеля. Точное место встречи вы узнаете после внесения предоплаты
Завершение: Центральная площадь города Геленджика, скульптура Белая невеста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Геленджика
