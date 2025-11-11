По пути к винодельням мы прикоснемся к истории:

Проедем Рубеж обороны — место, где остановили фашистов.

Увидим батарею Зубкова — это орудие вело боевую стрельбу по наземным и береговым целям, уничтожая технику и живую силу противника. Очень мощное и грозное орудие.

Рассмотрим памятник «В память затопленных кораблей Черноморского флота». В мемориал входит куб-визир с сигнальными флагами «Погибаю, но не сдаюсь» и композиция «Силуэты затопленных кораблей».

Посетим памятник «Взрыв», установленный в 1974 году как часть мемориального комплекса «Долина смерти». Путешествие по винодельне «Мысхако» Этой винодельне уже более 150 лет. Вас ждёт экскурсия на производство и виноградник, прогулка по историческим подвалам XIX века, посещение «брежневского» дегустационного зала 1974 года. Вы пройдёте по всем действующим цехам и увидите, как живёт винодельня. Узнаете о тонкостях создания напитка богов. А также по желанию продегустируете восемь сортов вин — тихих и игристых. Эта винодельня не оставит вас равнодушным! Путешествие по винодельне «Шато Пино» В 2014 году от «Мысхако» отделилось несколько виноградников, и на их базе было создано новое хозяйство. В прошлом году здесь появился туркомплекс, объединённый с винодельней и рестораном (местный деликатес — улитки). Мы погуляем по территории, насладимся видовыми локациями, сделаем фото на фоне Цемесской бухты. Винодельня «Шато Пино» — это образец уюта, спокойствия, умиротворения и гостеприимства. Важная информация:.

