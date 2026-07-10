Черноморское побережье — рай для любителей вина. Здесь множество интересных виноделен: от крупных до маленьких частных производств. Вы посетите две из них: Шато Пино и Мысхако. Проследите этапы производства вина, побываете на виноградниках и улиточной ферме. А также полюбуетесь потрясающей местной природой: горами, холмами, озерами и морем.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Винодельня Шато Пино

Вы посетите целый агротуристический комплекс, в который входят гравитационная винодельня, улиточная ферма и ресторан с шикарными видами на Черное море. Прокатитесь по живописным виноградникам, увидите разные сорта лозы и познакомитесь с технологией производства местных напитков. После чего перейдёте от теории к практике: продегустируете прекрасные вина и свежие улитки с фермы.

Винодельня Мысхако

Мысхако — одна из старейших виноделен страны, известная изысканными напитками для роскошных ужинов. Вы узнаете о всех этапах изготовления элитного вина: от сбора винограда до цеха маркировки и выпуска готовой продукции. А также раскроете, как с винодельней связан Брежнев и кто такой «колдун». Поучаствуете в дегустации и полюбуетесь окружающими винодельню горами и холмами.

Организационные детали