Вы посетите целый агротуристический комплекс, в который входят гравитационная винодельня, улиточная ферма и ресторан с шикарными видами на Черное море. Прокатитесь по живописным виноградникам, увидите разные сорта лозы и познакомитесь с технологией производства местных напитков. После чего перейдете от теории к практике: продегустируете прекрасные вина и свежие улитки с фермы.
Мысхако — одна из старейших виноделен страны, известная изысканными напитками для роскошных ужинов. Вы узнаете о всех этапах изготовления элитного вина: от сбора винограда до цеха маркировки и выпуска готовой продукции. А также раскроете, как с винодельней связан Брежнев и кто такой «колдун». Поучаствуете в дегустации и полюбуетесь окружающими винодельню горами и холмами.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.