Что вас ожидает

Винодельня Шато Пино

Вы посетите целый агротуристический комплекс, в который входят гравитационная винодельня, улиточная ферма и ресторан с шикарными видами на Черное море. Прокатитесь по живописным виноградникам, увидите разные сорта лозы и познакомитесь с технологией производства местных напитков. После чего перейдете от теории к практике: продегустируете прекрасные вина и свежие улитки с фермы.

Винодельня Мысхако

Мысхако — одна из старейших виноделен страны, известная изысканными напитками для роскошных ужинов. Вы узнаете о всех этапах изготовления элитного вина: от сбора винограда до цеха маркировки и выпуска готовой продукции. А также раскроете, как с винодельней связан Брежнев и кто такой «колдун». Поучаствуете в дегустации и полюбуетесь окружающими винодельню горами и холмами.

Организационные детали

Билеты на винодельни оплачиваются отдельно (включают дегустации и экскурсии с местными гидами): Мысхако — 1000 р. с человека, Шато Пино — 1900 р. с человека (в дегустацию входит сет с улитками)

Мы поедем на Фольксваген Поло или Ауди Q3

В стоимость входит фотосессия на профессиональный фотоаппарат. В течение 10 дней после экскурсии вы получите до 50 снимков ссылкой на Яндекс. диск или почтой.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.