Русская Тоскана: путешествие по винодельням Краснодарского края

Раскрыть секреты местного виноделия, попробовать свежие улитки и вкуснейшие вина

Черноморское побережье — рай для любителей вина.

Здесь множество интересных виноделен: от крупных до маленьких частных производств.

Вы посетите две из них: Шато Пино и Мысхако.

Проследите этапы производства вина, побываете на виноградниках и улиточной ферме.

А также полюбуетесь потрясающей местной природой: горами, холмами, озерами и морем.
Русская Тоскана: путешествие по винодельням Краснодарского края
Русская Тоскана: путешествие по винодельням Краснодарского края
Русская Тоскана: путешествие по винодельням Краснодарского края
Русская Тоскана: путешествие по винодельням Краснодарского края
Русская Тоскана: путешествие по винодельням Краснодарского края
Русская Тоскана: путешествие по винодельням Краснодарского края
Русская Тоскана: путешествие по винодельням Краснодарского края
Русская Тоскана: путешествие по винодельням Краснодарского края
Русская Тоскана: путешествие по винодельням Краснодарского края
Русская Тоскана: путешествие по винодельням Краснодарского края
Русская Тоскана: путешествие по винодельням Краснодарского края

Что вас ожидает

Винодельня Шато Пино

Вы посетите целый агротуристический комплекс, в который входят гравитационная винодельня, улиточная ферма и ресторан с шикарными видами на Черное море. Прокатитесь по живописным виноградникам, увидите разные сорта лозы и познакомитесь с технологией производства местных напитков. После чего перейдете от теории к практике: продегустируете прекрасные вина и свежие улитки с фермы.

Винодельня Мысхако

Мысхако — одна из старейших виноделен страны, известная изысканными напитками для роскошных ужинов. Вы узнаете о всех этапах изготовления элитного вина: от сбора винограда до цеха маркировки и выпуска готовой продукции. А также раскроете, как с винодельней связан Брежнев и кто такой «колдун». Поучаствуете в дегустации и полюбуетесь окружающими винодельню горами и холмами.

Организационные детали

  • Билеты на винодельни оплачиваются отдельно (включают дегустации и экскурсии с местными гидами): Мысхако — 1000 р. с человека, Шато Пино — 1900 р. с человека (в дегустацию входит сет с улитками)
  • Мы поедем на Фольксваген Поло или Ауди Q3
  • В стоимость входит фотосессия на профессиональный фотоаппарат. В течение 10 дней после экскурсии вы получите до 50 снимков ссылкой на Яндекс. диск или почтой.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Алик
Алик
Всем привет! Меня зовут Алик, я сертифицированный гид. Живу в Геленджике несколько лет и очень его люблю. Изучил город «от и до», объездил все его окрестности. Веду блог о путешествиях по Черноморскому побережью. Вместе с командой гидов с радостью покажем наш чудесный край!
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