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Русская Тоскана: экскурсия по винодельням Краснодарского края

Раскрыть секреты местного виноделия, попробовать свежие улитки и вкуснейшие вина
Черноморское побережье — рай для любителей вина. Здесь множество интересных виноделен: от крупных до маленьких частных производств. Вы посетите две из них: Шато Пино и Мысхако. Проследите этапы производства вина, побываете на виноградниках и улиточной ферме. А также полюбуетесь потрясающей местной природой: горами, холмами, озерами и морем.
5
25 отзывов
Русская Тоскана: экскурсия по винодельням Краснодарского края
Русская Тоскана: экскурсия по винодельням Краснодарского края
Русская Тоскана: экскурсия по винодельням Краснодарского края

Описание экскурсии

Винодельня Шато Пино

Вы посетите целый агротуристический комплекс, в который входят гравитационная винодельня, улиточная ферма и ресторан с шикарными видами на Черное море. Прокатитесь по живописным виноградникам, увидите разные сорта лозы и познакомитесь с технологией производства местных напитков. После чего перейдёте от теории к практике: продегустируете прекрасные вина и свежие улитки с фермы.

Винодельня Мысхако

Мысхако — одна из старейших виноделен страны, известная изысканными напитками для роскошных ужинов. Вы узнаете о всех этапах изготовления элитного вина: от сбора винограда до цеха маркировки и выпуска готовой продукции. А также раскроете, как с винодельней связан Брежнев и кто такой «колдун». Поучаствуете в дегустации и полюбуетесь окружающими винодельню горами и холмами.

Организационные детали

  • Трансфер от отеля и обратно (кроме села Дивноморское). Поедем на BelGee X50
  • Билеты на винодельни оплачиваются отдельно: Мысхако — от 3000 ₽ с чел. с дегустацией, Шато Пино — 3300 ₽ с чел. (в дегустацию входит сет с улитками)

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания в Геленджике
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алик
Алик — ваш гид в Геленджике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 949 туристов
Я аттестованный гид, давно живу в Геленджике и очень его люблю. Познакомлю вас с городом, его окрестностями и ближайшими локациями. Могу провести треккинги, винные дегустации и экскурсии по винодельням Краснодарского края. Я объездил весь Краснодарский край и веду блог о путешествиях по Черноморскому побережью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
25
4
3
2
1
Н
Очень понравилась экскурсия с гидом Аликом. Интересные локации, по дороге получили много информации о истории виноделья и края. Все было на высоком уровне. Машина в идеальном состоянии, особенно приятны были конфетки в салоне и каждому бутылочка воды. Пунктуальность во всем. Заполнилась винодельня МЫСХАКО, были открытия по вкусам. Вся экскурсия оставила приятное послевкусие. Однозначно рекомендую.
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И
Спасибо Алику за интересную, насыщенную, отлично организованную экскурсию! Посетили две интересных винодельни, попробовали разнообразные вина (и улиток:)), послушали рассказы о местном виноделии. Вся поездка была расписана по минутам, все билеты уже куплены, столик в ресторане заказан. Отличная экскурсия, рекомендуем!
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С
Всё было отлично организовано. Алик - грамотный и вежливый гид. Интересно провели вместе день. Спасибо!
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Aнна
В хорошей экскурсии главное - хороший гид. Нам повезло, у нас был отличный! Приятный и грамотный, без навзячиого южного гостеприимства, рассказывала все по делу со знаем региона. Бронировали заранее, и попросили забрать нас из Абрау-Дюрсо, а привезти после в Геленджик. Нам без проблем организовали такой маршрут. Сами винодельни прекрасны каждая по своему. Этл обязательно стоит смотреть и пробовать на вкус.
В хорошей экскурсии главное - хороший гид. Нам повезло, у нас был отличный! Приятный и грамотный,
В хорошей экскурсии главное - хороший гид. Нам повезло, у нас был отличный! Приятный и грамотный,
В хорошей экскурсии главное - хороший гид. Нам повезло, у нас был отличный! Приятный и грамотный,
В хорошей экскурсии главное - хороший гид. Нам повезло, у нас был отличный! Приятный и грамотный,
В хорошей экскурсии главное - хороший гид. Нам повезло, у нас был отличный! Приятный и грамотный,
В хорошей экскурсии главное - хороший гид. Нам повезло, у нас был отличный! Приятный и грамотный,
В хорошей экскурсии главное - хороший гид. Нам повезло, у нас был отличный! Приятный и грамотный,
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Дмитрий
Прекрасно и насыщенно провели время в компании с Аликом. Интересный собеседник и прекрасный рассказчик. Маршруты завораживающие. Однозначно советуем эту экскурсию. Тем более, что это кардинально разные винодельни и каждый найдет свою по вкусу и предпочтению. Под впечатлением от ресторана Шато Пино.
Прекрасно и насыщенно провели время в компании с Аликом. Интересный собеседник и прекрасный рассказчик. Маршруты завораживающие.
Прекрасно и насыщенно провели время в компании с Аликом. Интересный собеседник и прекрасный рассказчик. Маршруты завораживающие.
Прекрасно и насыщенно провели время в компании с Аликом. Интересный собеседник и прекрасный рассказчик. Маршруты завораживающие.
Прекрасно и насыщенно провели время в компании с Аликом. Интересный собеседник и прекрасный рассказчик. Маршруты завораживающие.
Прекрасно и насыщенно провели время в компании с Аликом. Интересный собеседник и прекрасный рассказчик. Маршруты завораживающие.
Прекрасно и насыщенно провели время в компании с Аликом. Интересный собеседник и прекрасный рассказчик. Маршруты завораживающие.
Прекрасно и насыщенно провели время в компании с Аликом. Интересный собеседник и прекрасный рассказчик. Маршруты завораживающие.
Прекрасно и насыщенно провели время в компании с Аликом. Интересный собеседник и прекрасный рассказчик. Маршруты завораживающие.+2
Прекрасно и насыщенно провели время в компании с Аликом. Интересный собеседник и прекрасный рассказчик. Маршруты завораживающие.
Прекрасно и насыщенно провели время в компании с Аликом. Интересный собеседник и прекрасный рассказчик. Маршруты завораживающие.
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Е
Экскурсия отличная. Гид Алик познакомил нас с историей края и Геленджика, рассказал о винодельнях в регионе. Ответил на все наши вопросы. Все было отлично организовано. Экскурсии на самих винодельнях так же были интересными. Так что всем рекомендую и эту экскурсию, и нашего гида.
Экскурсия отличная. Гид Алик познакомил нас с историей края и Геленджика, рассказал о винодельнях в регионе.
Экскурсия отличная. Гид Алик познакомил нас с историей края и Геленджика, рассказал о винодельнях в регионе.
Экскурсия отличная. Гид Алик познакомил нас с историей края и Геленджика, рассказал о винодельнях в регионе.
Экскурсия отличная. Гид Алик познакомил нас с историей края и Геленджика, рассказал о винодельнях в регионе.
Экскурсия отличная. Гид Алик познакомил нас с историей края и Геленджика, рассказал о винодельнях в регионе.
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