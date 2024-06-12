Е Екатерина Поездка по вершинам Геленджика 4 подростка остались очень довольны, экстрима было дозировано, ровно столько, сколько нужно. Водитель рассказывал о местах, которые они посещали. Отличные виды под отличную музыку!

Е Екатерина Джипинг в горы к Грозовым воротам Очень понравилась поездка!! Как таковой экскурсии не было, верно пишут, что это подвоз к местам, но я именно за этим и езжу на природу. Для меня 100% ожидание/реальность. Очень красивые места, виды, великолепный водопад на последок.

И Ирина Главные вершины Геленджика Добрый день! Экскурсия прошла отлично, все было хорошо, есть одно замечание - хотелось бы больше информации получить. Немного не хватило материала, очень скудно все было рассказано.

Е Екатерина Из Геленджика - в город-герой Новороссийск Очень хорошая экскурсия. Светлана профессионал своего дела, талантливый и увлекательный рассказчик. Мы получили большое удовольствие от знакомства с городом Новороссийском. Большое спасибо, желаем дальнейших успехов. Рекомендуем к посещению.

М Марина Поездка по вершинам Геленджика читать дальше поехать на подготовленном авто по окрестностям Геленджика. Поехали. Понравилось ли? Нормально для спонтанной экскурсии с детьми. Людей в машине было больше, чем она должна вмещать. Но, честно говоря, не могу поставить 5 звёзд из уважения к другим экскурсоводам, которые читают и интересуются своим краем, пытаются поделиться знаниями с гостями. Поездка, не экскурсия. Это следует из названия. Это и есть на самом деле. водитель молча везет и все. Нам хотелось

С Сергей Поездка по вершинам Геленджика Большое спасибо за экскурсию!

Э Эльвина Главные вершины Геленджика От экскурсии остались довольны! Особую атмосферу создавал водитель! (правда я не помню как его зовут) особая благодарность ему! А какое вино мы купили, божественное!

В Виталий Из Геленджика - в город-герой Новороссийск Очень интересная экскурсия. Структурированный рассказ, приятная на слух подача материала, комфортабельный автомобиль. Большое спасибо за экскурсию и другие моменты в общении и поездке. Всем рекомендуем.

М Маргарита На квадроциклах - к озеру Церковное Катание на квадрациклах прошло на отлично! Меня впечатлило) Аниер - отличный инструктор, учитывал все пожелания)