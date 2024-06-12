Экскурсии от вашего отеля в Геленджике

Найдено 10 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Геленджике, цены от 2 496 ₽, скидки до 4%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экстрим-тур на квадроциклах
🛻 На квадроциклах
Групповая
2 часа
4 отзыва
Групповой экстрим-тур на квадроциклах: приключение в Геленджике
Захватывающее путешествие на квадроциклах ждет вас: трассы, виды и незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 500 за человека
Главные вершины Геленджика
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Групповая
5 часов
7 отзывов
Главные вершины Геленджика: групповая экскурсия на внедорожнике
Погрузитесь в атмосферу приключений на экскурсии по главным вершинам Геленджика. Вас ждут захватывающие виды, древние дольмены и вкуснейшая местная кухня
Начало: У вашего отеля в Геленджике, Голубой бухте и Дивно...
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
2 500 за человека
Из Геленджика - в город-герой Новороссийск
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Из Геленджика - в город-герой Новороссийск
Историческая экскурсия по местам боевой, морской и трудовой славы города, которым гордится Россия
Начало: От вашего отеля
24 июля в 09:00
29 июля в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
На квадроциклах - к месту падения метеорита
🛻 На квадроциклах
Групповая
3 часа
1 отзыв
Геленджик на квадроциклах: захватывающее путешествие к месту падения метеорита
Завораживающее приключение на квадроциклах ждет вас в Геленджике! Откройте невероятные пейзажи и тайны космического странника
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 500 за человека
Ночная поездка на гору Олимп
🚗 На машине
Мини-группа
3.5 часа
6 отзывов
Ночная поездка на гору Олимп: захватывающие виды и вечернее шоу
После жаркого дня на пляже отправляйтесь на гору Олимп. Вас ждут виды на Геленджикскую бухту, колесо обозрения и зажигательное шоу. Спуск по канатной дороге
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 18:00 и 19:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
3 000 за человека
Поездка по вершинам Геленджика
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
4 часа
63 отзыва
Поездка по вершинам Геленджика: от дольменов до дегустации вин
Вас ожидает захватывающее путешествие по самым живописным уголкам Геленджика с посещением водопадов и дегустацией местных вин
Начало: У вашего отеля в Геленджике, Голубой бухте или Див...
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
4 июля в 14:00
2 500 за человека
На квадроциклах - к озеру Церковное
🛻 На квадроциклах
Групповая
1.5 часа
7 отзывов
На квадроциклах - к озеру Церковное
Путешествие на квадроциклах к озеру Церковное в Геленджике. Ощутите драйв, свежий воздух и живописные виды. Подходит для всех, даже новичков
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
4 500 за человека
Ночной Олимп
Мини-группа
4 часа
27 отзывов
Ночной Олимп: Вечерняя экскурсия в Геленджике с пивной вечеринкой и фаер-шоу
Ночная экскурсия в Геленджике. Подъем на вершину горы, пивная вечеринка, фаер-шоу, спуск по канатной дороге и колесо обозрения ждут вас
Начало: Ваш отель в Геленджике
Расписание: Ежедневно в 16:00, 18:00, 19:00
2 500 за человека
Джипинг в горы к Грозовым воротам
🛣 Джиппинг
скидка
4%
Мини-группа
5 часов
87 отзывов
Джипинг в горы к Грозовым воротам - экскурсия в Геленджике
Путешествие на джипах к Грозовым воротам, Изумрудным водопадам и древним дольменам. Откройте для себя красоты Кавказских гор
Начало: Ваш отель в Геленджике
Расписание: Ежедневно в 8:00, 13:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
26002 496 за человека
К скале Парус - на квадроциклах
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
5 часов
Квадроциклы в Геленджике: от Дивноморского до скалы Парус
Погрузитесь в приключение по непроторенным тропам Геленджика на квадроциклах с захватывающими видами и купанием в озере
Начало: У вашего отеля в Геленджике
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
18 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    12 июня 2024
    Поездка по вершинам Геленджика
    4 подростка остались очень довольны, экстрима было дозировано, ровно столько, сколько нужно. Водитель рассказывал о местах, которые они посещали. Отличные виды под отличную музыку!
  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Джипинг в горы к Грозовым воротам
    Очень понравилась поездка!! Как таковой экскурсии не было, верно пишут, что это подвоз к местам, но я именно за этим и езжу на природу. Для меня 100% ожидание/реальность. Очень красивые места, виды, великолепный водопад на последок.
  • И
    Ирина
    15 мая 2024
    Главные вершины Геленджика
    Добрый день! Экскурсия прошла отлично, все было хорошо, есть одно замечание - хотелось бы больше информации получить. Немного не хватило материала, очень скудно все было рассказано.
  • Е
    Екатерина
    21 апреля 2024
    Из Геленджика - в город-герой Новороссийск
    Очень хорошая экскурсия. Светлана профессионал своего дела, талантливый и увлекательный рассказчик. Мы получили большое удовольствие от знакомства с городом Новороссийском. Большое спасибо, желаем дальнейших успехов. Рекомендуем к посещению.
    Очень хорошая экскурсия. Светлана профессионал своего дела, талантливый и увлекательный рассказчик. Мы получили большое удовольствие отОчень хорошая экскурсия. Светлана профессионал своего дела, талантливый и увлекательный рассказчик. Мы получили большое удовольствие отОчень хорошая экскурсия. Светлана профессионал своего дела, талантливый и увлекательный рассказчик. Мы получили большое удовольствие от
  • М
    Марина
    16 января 2024
    Поездка по вершинам Геленджика
    Поездка, не экскурсия. Это следует из названия. Это и есть на самом деле. водитель молча везет и все. Нам хотелось
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    поехать на подготовленном авто по окрестностям Геленджика. Поехали. Понравилось ли? Нормально для спонтанной экскурсии с детьми. Людей в машине было больше, чем она должна вмещать. Но, честно говоря, не могу поставить 5 звёзд из уважения к другим экскурсоводам, которые читают и интересуются своим краем, пытаются поделиться знаниями с гостями.

  • С
    Сергей
    4 января 2024
    Поездка по вершинам Геленджика
    Большое спасибо за экскурсию!
  • Э
    Эльвина
    19 октября 2023
    Главные вершины Геленджика
    От экскурсии остались довольны! Особую атмосферу создавал водитель! (правда я не помню как его зовут) особая благодарность ему! А какое вино мы купили, божественное!
  • В
    Виталий
    4 октября 2023
    Из Геленджика - в город-герой Новороссийск
    Очень интересная экскурсия. Структурированный рассказ, приятная на слух подача материала, комфортабельный автомобиль. Большое спасибо за экскурсию и другие моменты в общении и поездке. Всем рекомендуем.
  • М
    Маргарита
    13 сентября 2023
    На квадроциклах - к озеру Церковное
    Катание на квадрациклах прошло на отлично! Меня впечатлило) Аниер - отличный инструктор, учитывал все пожелания)
    Катание на квадрациклах прошло на отлично! Меня впечатлило) Аниер - отличный инструктор, учитывал все пожелания)Катание на квадрациклах прошло на отлично! Меня впечатлило) Аниер - отличный инструктор, учитывал все пожелания)Катание на квадрациклах прошло на отлично! Меня впечатлило) Аниер - отличный инструктор, учитывал все пожелания)
  • С
    Сергей
    27 августа 2023
    Ночная поездка на гору Олимп
    Это по сути не экскурсия,а трансфер с билетами на канатку,возможность без очередей попасть наверх на закате. Все было вовремя,организованно,четко.

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Геленджике
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Экстрим-тур на квадроциклах
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  3. Из Геленджика - в город-герой Новороссийск
  4. На квадроциклах - к месту падения метеорита
  5. Ночная поездка на гору Олимп
Какие места ещё посмотреть в Геленджике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Набережная
  2. Водопады Жане
  3. Шато де Талю
  4. Грозовые ворота
  5. Пшадские водопады
  6. Дольмены Жане
  7. Створный маяк
  8. Лаго-Наки
  9. Можжевеловая роща
  10. Скала Парус
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в июле 2024
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