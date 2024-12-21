Мысхако «+» Шато Пино

Отправиться в путешествие по лучшим винодельням Краснодарского края - из Геленджика
Крупнейшая коллекция виноделен в стране — в Краснодарском крае.

Здесь есть и грандиозное наследие царских и советских времён, и хозяйства новой волны, и крошечные гаражисты.

Именно наш регион всегда принимал основной поток винолюбов, желающих воочию увидеть, как делают «то самое вино» и развеять самые дремучие мифы. Приглашаем вас сделать это вместе с нами!
Мысхако «+» Шато Пино
Мысхако «+» Шато Пино
Мысхако «+» Шато Пино
Ближайшие даты:
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дек
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

По пути к винодельням мы:

  • Проедем Рубеж обороны — место, где остановили фашистов
  • Увидим батарею Зубкова — это орудие вело боевую стрельбу по наземным и береговым целям, уничтожая технику и живую силу противника
  • Рассмотрим памятник «В память затопленных кораблей Черноморского флота». В мемориал входит куб-визир с сигнальными флагами «Погибаю, но не сдаюсь» и композиция «Силуэты затопленных кораблей»
  • Посетим памятник «Взрыв», установленный в 1974 году как часть мемориального комплекса «Долина смерти»

«Мысхако»

Этой винодельне уже более 150 лет. Вас ждёт экскурсия на производство и виноградник, прогулка по историческим подвалам 19 века, посещение «брежневского» дегустационного зала 1974 года. Вы пройдёте по всем действующим цехам и увидите, как живёт винодельня. Узнаете о тонкостях создания напитка богов. А также по желанию продегустируете восемь сортов вин — тихих и игристых.

«Шато Пино»

В 2014 году от «Мысхако» отделилось несколько виноградников, и на их базе было создано новое хозяйство. В прошлом году здесь появился туркомплекс, объединённый с винодельней и рестораном (местный деликатес — улитки). Мы погуляем по территории, насладимся видовыми локациями, сделаем фото на фоне Цемесской бухты. По желанию можно зайти в винотеку и побывать на экскурсии с дегустацией или без.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автомобиле Toyota
  • В стоимость входит трансфер и услуги гида
  • Программа ориентирована на взрослых, но вы можете взять с собой детей от 3 лет. Для них есть игровая комната, улиточная ферма, город мастеров
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)

  • «Мысхако»
    — Экскурсия на винодельню без дегустации — 1000 ₽ с человека
    — Экскурсия на винодельню с дегустацией — от 1700 ₽ с человека
  • «Шато Пино»
    — Экскурсия на винодельню без дегустации — 800 ₽ с человека
    — Экскурсия на винодельню с дегустацией — от 1500 ₽ с человека

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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