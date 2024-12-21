Крупнейшая коллекция виноделен в стране — в Краснодарском крае. Здесь есть и грандиозное наследие царских и советских времён, и хозяйства новой волны, и крошечные гаражисты. Именно наш регион всегда принимал основной поток винолюбов, желающих воочию увидеть, как делают «то самое вино» и развеять самые дремучие мифы. Приглашаем вас сделать это вместе с нами!

Описание экскурсии

По пути к винодельням мы:

Проедем Рубеж обороны — место, где остановили фашистов

Увидим батарею Зубкова — это орудие вело боевую стрельбу по наземным и береговым целям, уничтожая технику и живую силу противника

Рассмотрим памятник «В память затопленных кораблей Черноморского флота». В мемориал входит куб-визир с сигнальными флагами «Погибаю, но не сдаюсь» и композиция «Силуэты затопленных кораблей»

Посетим памятник «Взрыв», установленный в 1974 году как часть мемориального комплекса «Долина смерти»

«Мысхако»

Этой винодельне уже более 150 лет. Вас ждёт экскурсия на производство и виноградник, прогулка по историческим подвалам 19 века, посещение «брежневского» дегустационного зала 1974 года. Вы пройдёте по всем действующим цехам и увидите, как живёт винодельня. Узнаете о тонкостях создания напитка богов. А также по желанию продегустируете восемь сортов вин — тихих и игристых.

«Шато Пино»

В 2014 году от «Мысхако» отделилось несколько виноградников, и на их базе было создано новое хозяйство. В прошлом году здесь появился туркомплекс, объединённый с винодельней и рестораном (местный деликатес — улитки). Мы погуляем по территории, насладимся видовыми локациями, сделаем фото на фоне Цемесской бухты. По желанию можно зайти в винотеку и побывать на экскурсии с дегустацией или без.

Организационные детали

Поедем на комфортабельном автомобиле Toyota

В стоимость входит трансфер и услуги гида

Программа ориентирована на взрослых, но вы можете взять с собой детей от 3 лет. Для них есть игровая комната, улиточная ферма, город мастеров

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)

«Мысхако»

— Экскурсия на винодельню без дегустации — 1000 ₽ с человека

— Экскурсия на винодельню с дегустацией — от 1700 ₽ с человека