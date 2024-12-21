Проедем Рубеж обороны — место, где остановили фашистов
Увидим батарею Зубкова — это орудие вело боевую стрельбу по наземным и береговым целям, уничтожая технику и живую силу противника
Рассмотрим памятник «В память затопленных кораблей Черноморского флота». В мемориал входит куб-визир с сигнальными флагами «Погибаю, но не сдаюсь» и композиция «Силуэты затопленных кораблей»
Посетим памятник «Взрыв», установленный в 1974 году как часть мемориального комплекса «Долина смерти»
«Мысхако»
Этой винодельне уже более 150 лет. Вас ждёт экскурсия на производство и виноградник, прогулка по историческим подвалам 19 века, посещение «брежневского» дегустационного зала 1974 года. Вы пройдёте по всем действующим цехам и увидите, как живёт винодельня. Узнаете о тонкостях создания напитка богов. А также по желанию продегустируете восемь сортов вин — тихих и игристых.
«Шато Пино»
В 2014 году от «Мысхако» отделилось несколько виноградников, и на их базе было создано новое хозяйство. В прошлом году здесь появился туркомплекс, объединённый с винодельней и рестораном (местный деликатес — улитки). Мы погуляем по территории, насладимся видовыми локациями, сделаем фото на фоне Цемесской бухты. По желанию можно зайти в винотеку и побывать на экскурсии с дегустацией или без.
Организационные детали
Поедем на комфортабельном автомобиле Toyota
В стоимость входит трансфер и услуги гида
Программа ориентирована на взрослых, но вы можете взять с собой детей от 3 лет. Для них есть игровая комната, улиточная ферма, город мастеров
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
«Мысхако» — Экскурсия на винодельню без дегустации — 1000 ₽ с человека — Экскурсия на винодельню с дегустацией — от 1700 ₽ с человека
«Шато Пино» — Экскурсия на винодельню без дегустации — 800 ₽ с человека — Экскурсия на винодельню с дегустацией — от 1500 ₽ с человека
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аннушка — ваша команда гидов в Геленджике
Провели экскурсии для 919 туристов
Мы успешно развиваемся в регионе в разных направлениях. В нашу команду входят профессионалы своего дела: гиды-водители, опытные водные инструкторы, водители-экстремалы, профессиональный фотограф, а также есть гиды с высшим образованием в читать дальше
сфере менеджмента и туризма. Мы — местные жители прекрасного города, знаем красивейшие места в нём и окрестностях. Наша цель — открыть для вас атмосферные локации, где даже у искушенного путешественника захватит дух. В наших силах сделать ряд связанных экскурсий, которые помогут вам увидеть наш регион с самых разных сторон. Зимой часть команды продолжает работу, а Анна в это время проводит в Москве и организует поездки по Подмосковью.