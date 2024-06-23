Приглашаем вас на сап-прогулку к скалам хутора Джанхот, где вас ждут величественные отвесные скалы, девственная природа и чистые дикие пляжи.
Эта часть побережья труднодоступна для массового туризма, а наше путешествие будет безопасным и комфортным.
Эта часть побережья труднодоступна для массового туризма, а наше путешествие будет безопасным и комфортным.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 17:00, 18:00
Описание экскурсии
Отвесная красота скал хутора Джанхот захватывает дух, открывая виды, которые остаются в памяти навсегда. Здесь горы кажутся безвершинными, а ущелья — бездонными, создавая ощущение величия и мощи природы. Что вас ждет:• Удивительные пейзажи. Вы окажетесь в одном из самых удивительных мест мира, где девственная природа и чистые дикие пляжи остаются нетронутыми массовым туризмом.
- Труднодоступные места. Эта часть побережья недоступна для большинства туристов, что делает ваше путешествие особенно уникальным.
- Безопасность и комфорт. Наше путешествие на сапах абсолютно безопасно. Выход в море осуществляется в безопасной бухте центрального пляжа, что гарантирует спокойствие и уверенность.
- Организация под ключ. Мы организуем ваше путешествие из Геленджика под ключ, обеспечивая полный комфорт и удобство. Присоединяйтесь к нам для незабываемого приключения, которое позволит вам насладиться величием и спокойствием природы в полном объеме. Подарите себе уникальный опыт и возможность увидеть красоту скал хутора Джанхот с воды.
Прогулки проходят в летний сезон, 2 раза в день, утром и на закате. Старт прогулки сдвигается в зависимости от времени восхода и заката. В пик дневного зноя прогулки не проводятся. По желанию индивидуально можно выехать до рассвета.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Отвесные скалы
- Девственная природа
- Чистые дикие пляжи
Что включено
- Услуги гида
- Снаряжение
- Фото и видео сопровождение
Что не входит в цену
- Вода
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Геленджик Кирова 130
Когда и сколько длится?
Когда: Прогулки проходят в летний сезон, 2 раза в день, утром и на закате. Старт прогулки сдвигается в зависимости от времени восхода и заката. В пик дневного зноя прогулки не проводятся. По желанию индивидуально можно выехать до рассвета.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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