Когда: Прогулки проходят в летний сезон, 2 раза в день, утром и на закате. Старт прогулки сдвигается в зависимости от времени восхода и заката. В пик дневного зноя прогулки не проводятся. По желанию индивидуально можно выехать до рассвета.

Экскурсия длится около 4 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала