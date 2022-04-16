Что вас ожидает

Сопровождение опытного инструктора

Наш трансфер доставит вас к месту начала водной прогулки, где вы в первую очередь пройдете краткий инструктаж. Научитесь правильно держать весло, вставать на доску и балансировать, услышите о правилах безопасности. А затем отправитесь в большое плавание вместе с инструктором, который знает местность и отлично физически подготовлен.

Геленджик и окрестности с другого ракурса

Вдали от суетливых улиц и набережной вы увидите Геленджикскую бухту со стороны моря, окажетесь на «экваторе» мысов Толстый и Тонкий. Доплывете на доске до фактурных Белых скал и полюбуетесь ущельями, по которым стекают горные реки. Попутно узнаете главное об истории города-курорта и получите ответы на вопросы.

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер на авто до места старта и обратно, экипировка (сап-доски и весла, спасательные жилеты)

Возьмите с собой головные уборы и бутылочку воды

Особенности формата