Несложно, весело, активно, получается с первого раза — все это о SUP-бординге! С нашей помощью вы освоите азы управления доской, равновесия и гребли. Во время водного приключения увидите красивейшие мысы и скалы Геленджика, узнаете о местности, получите фото с лучших ракурсов и влюбитесь в модный вид спорта.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Сопровождение опытного инструктора

В первую очередь вы пройдёте краткий инструктаж. Научитесь правильно держать весло, вставать на доску и балансировать, услышите о правилах безопасности. А затем отправитесь в плавание вместе с инструктором, который знает местность и отлично физически подготовлен.

Комфортная база

Здесь вы сможете переодеться и отдохнуть под навесом с креслами. Неподалёку вас ждёт открытый дикий пляж — на нём можно остаться после прогулки или приехать до.

Геленджик и окрестности с другого ракурса

Вдали от суетливых улиц и набережной вы увидите Геленджикскую бухту со стороны моря, окажетесь на «экваторе» мысов Толстый и Тонкий. При благоприятных погодных условиях мы доберёмся до большого маяка и посмотрим на него, как капитаны своих маленьких кораблей. Попутно вы узнаете главное об истории города-курорта и получите ответы на вопросы.

Организационные детали

В стоимость включена экипировка: сап-доски и вёсла, спасательные жилеты, водонепроницаемый чехол для съёмки

Возьмите с собой головные уборы и бутылочку воды

Особенности формата