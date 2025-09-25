В первую очередь вы пройдёте краткий инструктаж. Научитесь правильно держать весло, вставать на доску и балансировать, услышите о правилах безопасности. А затем отправитесь в плавание вместе с инструктором, который знает местность и отлично физически подготовлен.
Комфортная база
Здесь вы сможете переодеться и отдохнуть под навесом с креслами. Неподалёку вас ждёт открытый дикий пляж — на нём можно остаться после прогулки или приехать до.
Геленджик и окрестности с другого ракурса
Вдали от суетливых улиц и набережной вы увидите Геленджикскую бухту со стороны моря, окажетесь на «экваторе» мысов Толстый и Тонкий. При благоприятных погодных условиях мы доберёмся до большого маяка и посмотрим на него, как капитаны своих маленьких кораблей. Попутно вы узнаете главное об истории города-курорта и получите ответы на вопросы.
Организационные детали
В стоимость включена экипировка: сап-доски и вёсла, спасательные жилеты, водонепроницаемый чехол для съёмки
Возьмите с собой головные уборы и бутылочку воды
Особенности формата
Прогулка организуется с июня до сентября
Всё оборудование и инструкторы будут уже на местах и готовы выходить в море
В зависимости от погоды и ветра, а также от вашей подготовки возможна смена локации по согласованию с вами
При плохой погоде, когда море слишком волнуется, мы можем перенести прогулку на другое время, поэтому не рекомендуем бронировать прогулку на ваш последний день в Геленджике
Дети с 7 лет могут плыть на сапе самостоятельно, с 3 лет — вместе со взрослым
Вы можете приехать в удобное для вас время или предварительно забронировать себе гарантированное место
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Тонкого мыса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Геленджике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 1781 туриста
Мой профессиональный подход и профильное образование в винном мире определили мою особую страсть — винные путешествия. Лично провожу программы с организацией от логистики до атмосферы, чтобы вы ни о чём читать дальшеуменьшить
не заботились. Также выступаю в медиа о крае — делюсь историями, местами и винами, которые стоит попробовать.
Вместе со мной работает команда, в которую входят не просто гиды, а настоящие виртуозы своего дела: гиды-водители, экстремалы, профессиональный фотограф, который сохранит ваши лучшие моменты, а также гиды с высшим образованием в сфере туризма — с глубокими знаниями и вниманием к каждой детали. Проводим поездки на новых авто GAC GS8, Toyota Land Cruiser Prado, Haval Jolion.
Мы родились и выросли здесь, знаем каждый уголок нашего города и окрестностей. Наша миссия — глубокое погружение: создаём продуманные серии программ, которые раскрывают характер региона с разных сторон.
А наше гостеприимство не знает сезонов — мы работаем круглый год!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
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1
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Елена
Несмотря на замену активности с САПов на виндсерфинг по погодным условиям, все прошло хорошо. Тренер Андрей- внимательный и доброжелательный человек, муж осуществил мечту, позанимался виндсёрфингом, даже получилось!)
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Юшкова
Большое спасибо организатору и инструктору Андрею, за столь чудесную прогулку, новые опыт и эмоции!) Инструктор с нуля научил стоять и передвигаться на сапе, рассказал краткую историю и обозначил достопримечательности Тонкого мыса, поделился личным опытом! Советую всем и каждому посетить данную организацию и сходить по морю на прогулку!) Еще раз большущее спасибо!)
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Н
Никита
Огромное спасибо Анне и инструкторам за увлекательную экскурсию на сапбордах! Все прошло великолепно, трансфер до места встречи и обратно, интересные истории о городе в поездке. Инструктора все объяснили, сопровождали. Из минусов: могу поставить только 5 звезд, а хотелось бы все 10
Однозначно стоит того, рекомендую!
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В
Валерия
Сап-прогулка нам очень понравилась! Было интересно, понятно и комфортно. Отдельно хотелось бы отметить инструктора Андрея, который все детально объяснял, и на протяжении всей прогулки помогал!!