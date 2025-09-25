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Индивидуальная сап-прогулка в Геленджике

Покорить необычный водный транспорт, проплыть вдоль живописных скал и получить классные фото
Несложно, весело, активно, получается с первого раза — все это о SUP-бординге! С нашей помощью вы освоите азы управления доской, равновесия и гребли.

Во время водного приключения увидите красивейшие мысы и скалы Геленджика, узнаете о местности, получите фото с лучших ракурсов и влюбитесь в модный вид спорта.
5
7 отзывов
Индивидуальная сап-прогулка в Геленджике
Индивидуальная сап-прогулка в Геленджике
Индивидуальная сап-прогулка в Геленджике

Описание экскурсии

Сопровождение опытного инструктора

В первую очередь вы пройдёте краткий инструктаж. Научитесь правильно держать весло, вставать на доску и балансировать, услышите о правилах безопасности. А затем отправитесь в плавание вместе с инструктором, который знает местность и отлично физически подготовлен.

Комфортная база

Здесь вы сможете переодеться и отдохнуть под навесом с креслами. Неподалёку вас ждёт открытый дикий пляж — на нём можно остаться после прогулки или приехать до.

Геленджик и окрестности с другого ракурса

Вдали от суетливых улиц и набережной вы увидите Геленджикскую бухту со стороны моря, окажетесь на «экваторе» мысов Толстый и Тонкий. При благоприятных погодных условиях мы доберёмся до большого маяка и посмотрим на него, как капитаны своих маленьких кораблей. Попутно вы узнаете главное об истории города-курорта и получите ответы на вопросы.

Организационные детали

  • В стоимость включена экипировка: сап-доски и вёсла, спасательные жилеты, водонепроницаемый чехол для съёмки
  • Возьмите с собой головные уборы и бутылочку воды

Особенности формата

  • Прогулка организуется с июня до сентября
  • Всё оборудование и инструкторы будут уже на местах и готовы выходить в море
  • В зависимости от погоды и ветра, а также от вашей подготовки возможна смена локации по согласованию с вами
  • При плохой погоде, когда море слишком волнуется, мы можем перенести прогулку на другое время, поэтому не рекомендуем бронировать прогулку на ваш последний день в Геленджике
  • Дети с 7 лет могут плыть на сапе самостоятельно, с 3 лет — вместе со взрослым
  • Вы можете приехать в удобное для вас время или предварительно забронировать себе гарантированное место

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Тонкого мыса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Геленджике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 1781 туриста
Мой профессиональный подход и профильное образование в винном мире определили мою особую страсть — винные путешествия. Лично провожу программы с организацией от логистики до атмосферы, чтобы вы ни о чём
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не заботились. Также выступаю в медиа о крае — делюсь историями, местами и винами, которые стоит попробовать. Вместе со мной работает команда, в которую входят не просто гиды, а настоящие виртуозы своего дела: гиды-водители, экстремалы, профессиональный фотограф, который сохранит ваши лучшие моменты, а также гиды с высшим образованием в сфере туризма — с глубокими знаниями и вниманием к каждой детали. Проводим поездки на новых авто GAC GS8, Toyota Land Cruiser Prado, Haval Jolion. Мы родились и выросли здесь, знаем каждый уголок нашего города и окрестностей. Наша миссия — глубокое погружение: создаём продуманные серии программ, которые раскрывают характер региона с разных сторон. А наше гостеприимство не знает сезонов — мы работаем круглый год!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Елена
Несмотря на замену активности с САПов на виндсерфинг по погодным условиям, все прошло хорошо.
Тренер Андрей- внимательный и доброжелательный человек, муж осуществил мечту, позанимался виндсёрфингом, даже получилось!)
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Юшкова
Большое спасибо организатору и инструктору Андрею, за столь чудесную прогулку, новые опыт и эмоции!)
Инструктор с нуля научил стоять и передвигаться на сапе, рассказал краткую историю и обозначил достопримечательности Тонкого мыса, поделился личным опытом!
Советую всем и каждому посетить данную организацию и сходить по морю на прогулку!)
Еще раз большущее спасибо!)
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Н
Огромное спасибо Анне и инструкторам за увлекательную экскурсию на сапбордах! Все прошло великолепно, трансфер до места встречи и обратно, интересные истории о городе в поездке. Инструктора все объяснили, сопровождали.
Из минусов: могу поставить только 5 звезд, а хотелось бы все 10

Однозначно стоит того, рекомендую!
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В
Сап-прогулка нам очень понравилась! Было интересно, понятно и комфортно. Отдельно хотелось бы отметить инструктора Андрея, который все детально объяснял, и на протяжении всей прогулки помогал!!
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А
Великолепная прогулка, инструктор красавчик! 10/10
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Мария
Прекрасные инструкторы, подробно все объясняли, сама прогулка прошла отлично) рекомендую обязательно
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