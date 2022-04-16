Индивидуальная сап-прогулка в Геленджике

Покорить необычный водный транспорт, проплыть вдоль живописных скал и получить классные фото

Индивидуальная
Несложно, весело, активно, получается с первого раза — все это о SUP-бординге! С нашей помощью вы освоите азы управления доской, равновесия и гребли.

Во время водного приключения увидите красивейшие мысы и Белые скалы Геленджика, узнаете о местности, получите фото с лучших ракурсов и влюбитесь в модный вид спорта.
Индивидуальная сап-прогулка в Геленджике
Индивидуальная сап-прогулка в Геленджике
Индивидуальная сап-прогулка в Геленджике
Индивидуальная сап-прогулка в Геленджике
Индивидуальная сап-прогулка в Геленджике
Индивидуальная сап-прогулка в Геленджике
Индивидуальная сап-прогулка в Геленджике
Индивидуальная сап-прогулка в Геленджике
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Сопровождение опытного инструктора

Наш трансфер доставит вас к месту начала водной прогулки, где вы в первую очередь пройдете краткий инструктаж. Научитесь правильно держать весло, вставать на доску и балансировать, услышите о правилах безопасности. А затем отправитесь в большое плавание вместе с инструктором, который знает местность и отлично физически подготовлен.

Геленджик и окрестности с другого ракурса

Вдали от суетливых улиц и набережной вы увидите Геленджикскую бухту со стороны моря, окажетесь на «экваторе» мысов Толстый и Тонкий. Доплывете на доске до фактурных Белых скал и полюбуетесь ущельями, по которым стекают горные реки. Попутно узнаете главное об истории города-курорта и получите ответы на вопросы.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на авто до места старта и обратно, экипировка (сап-доски и весла, спасательные жилеты)
  • Возьмите с собой головные уборы и бутылочку воды

Особенности формата

  • Прогулка организуется с июня до сентября
  • В зависимости от погоды и ветра, а также от вашей подготовки возможна смена локации по согласованию с вами
  • При плохой погоде, когда море слишком волнуется, мы можем перенести прогулку на другое время, поэтому не рекомендуем бронировать прогулку на ваш последний день в Геленджике

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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