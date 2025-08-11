Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Не упустите возможность отправиться в захватывающее путешествие, которое оставит вам незабываемые впечатления и яркие положительные эмоции.



Вы откроете для себя множество уникальных мест, магию невероятной природы, а также истории и легенды этого великолепного города. 4.7 22 отзыва

Описание экскурсии От загадочных дольменов до потрясающих природных сокровищ Наше путешествие начнется с посещения Дольмена здоровья. Это древнее мегалитическое сооружение, обладающее особой энергетикой и загадкой. Вы сможете ощутить дух прошлого, стоя рядом с этими каменными монументами, и почувствовать связь с древней историей. Следующая остановка — Чаша любви, водопад на речке Жане. Здесь вас ждет потрясающая картина водной каскадной красоты. Окруженный зелеными деревьями и живописным пейзажем, этот водопад является идеальным местом для романтических прогулок и релаксации. Вы сможете насладиться свежим воздухом и мелодией падающей воды. После этого мы отправимся к уникальному месту — Крыльям бабочки. Поднимаясь на первую смотровую площадку, вы окунетесь в величественность этого ущелья, находящегося на высоте около 800 метров над уровнем моря. Вас ожидает захватывающий вид на Геленджик и бескрайние просторы. Продолжая наше приключение, мы увидим гору Шахан. Вас ждут величественные виды и красота природы вокруг. Следующей остановкой будет Крепость «Грозовые ворота». Эта историческая крепость, расположенная на высокой скале, окружена величественными стенами и предлагает великолепные виды на окружающие пейзажи. Вы погрузитесь в богатую историю этого места и узнаете интересные факты о его прошлом. Завершая наше путешествие, мы направимся к последней остановке — Цегельскому водопаду. Природное чудо этого водопада оставит вас в полном восхищении. Вы сможете насладиться его потрясающей красотой и звуками бушующей воды, создающей удивительную атмосферу. Это идеальное место для фотографий и воспоминаний. Важная информация Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Важная информация: Указывать два контактных номера.

Ответы на вопросы Что включено Транспортные услуги

Что не входит в цену Еда и напитки. Место начала и завершения? По договорённости Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 8:00, 15:00 Экскурсия длится около 4 часов Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек. Важная информация Указывать два контактных номера