Не упустите возможность отправиться в захватывающее путешествие, которое оставит вам незабываемые впечатления и яркие положительные эмоции.
Вы откроете для себя множество уникальных мест, магию невероятной природы, а также истории и легенды этого великолепного города.
Описание экскурсииОт загадочных дольменов до потрясающих природных сокровищ Наше путешествие начнется с посещения Дольмена здоровья. Это древнее мегалитическое сооружение, обладающее особой энергетикой и загадкой. Вы сможете ощутить дух прошлого, стоя рядом с этими каменными монументами, и почувствовать связь с древней историей. Следующая остановка — Чаша любви, водопад на речке Жане. Здесь вас ждет потрясающая картина водной каскадной красоты. Окруженный зелеными деревьями и живописным пейзажем, этот водопад является идеальным местом для романтических прогулок и релаксации. Вы сможете насладиться свежим воздухом и мелодией падающей воды. После этого мы отправимся к уникальному месту — Крыльям бабочки. Поднимаясь на первую смотровую площадку, вы окунетесь в величественность этого ущелья, находящегося на высоте около 800 метров над уровнем моря. Вас ожидает захватывающий вид на Геленджик и бескрайние просторы. Продолжая наше приключение, мы увидим гору Шахан. Вас ждут величественные виды и красота природы вокруг. Следующей остановкой будет Крепость «Грозовые ворота». Эта историческая крепость, расположенная на высокой скале, окружена величественными стенами и предлагает великолепные виды на окружающие пейзажи. Вы погрузитесь в богатую историю этого места и узнаете интересные факты о его прошлом. Завершая наше путешествие, мы направимся к последней остановке — Цегельскому водопаду. Природное чудо этого водопада оставит вас в полном восхищении. Вы сможете насладиться его потрясающей красотой и звуками бушующей воды, создающей удивительную атмосферу. Это идеальное место для фотографий и воспоминаний. Важная информация Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Важная информация: Указывать два контактных номера.
Ежедневно в 8:00, 15:00
Что включено
- Транспортные услуги
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Еда и напитки.
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00, 15:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
- Указывать два контактных номера
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
4.7
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
З
Зарина
11 авг 2025
Скучно, ничего не рассказываи, пойдите посмотрите сами, не советую
Е
Елена
9 ноя 2024
Ф
Фёдор
25 сен 2024
Д
Дарья
20 сен 2024
Спасибо большое за отличную экскурсию! Эмоции переполняют!!!
Ю
Юлия
12 сен 2024
Поездка получилась просто супер! Подобралась весёлая компания и классный водитель, который на каждом месте посещения рассказывал не большую историю достопримечательности. Спасибо за полученные эмоции! 👍🔥
Х
Хакимов
1 сен 2024
М
Мария
27 авг 2024
В
Вера
26 авг 2024
Виды в горах красивые. Дольмен только один, поэтому непонятно почему написано во множественном числе, водопады этим летом пересохли, остались только ручейки и речки.
О
Ольга
17 авг 2024
Все понравилось
Н
Наталья
15 авг 2024
Было увлекательно. Спасибо работникам за приключение, а также нашему остроумному водителю.
Забрали и развезли по домам. Хороший сервис 🍀🌻
А
Анна
6 авг 2024
Великолепный вид на горы. Приятное общение, новые знакомства. Опытные водители умеющие пощекотать нервы. Запоминающееся путешествие.
К
Кирилл
3 авг 2024
А
Алексей
26 июл 2024
Экскурсия отличная.
С
Серафим
23 июл 2024
А
Алексей
9 июн 2024
Давно мечтал о дольменах. Все увидел-очень понравилось. Прекрасные небольшие водопады, красивые виды гор, экстримальные спуски и подъёмы. Впечатлили "Грозовые ворота". Вкусно готовят, качественные напитки. Кто со мной не поехал очень пожалели. Водитель Виктор много и интересно рассказывал, отвечал на все вопросы. Респект. Делюсь со всеми друзьями и советую. Зарядился на месяцы. Буду ждать встречи снова!
