1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Секретные места Большого Геленджика: экскурсия с личным гидом
Вас ждет путешествие по уникальным местам Геленджика с личным гидом, полное историй и природной красоты
Начало: В Новороссийске или Геленджике
«🗿 Далее — посещение дольменов, где обсудим версии происхождения исторических культовых мегалитов, уходящих корнями в 4-2 вв»
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
7 650₽ за всё до 4 чел.
Групповая
5 часов
Популярное предложение
Главные вершины Геленджика: групповая экскурсия на внедорожнике
Погрузитесь в атмосферу приключений на экскурсии по главным вершинам Геленджика. Вас ждут захватывающие виды, древние дольмены и вкуснейшая местная кухня
Начало: У вашего отеля в Геленджике, Голубой бухте и Дивно...
«Мистический дольмен старше египетских пирамид»
Сегодня в 14:30
Завтра в 07:30
2 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Лимузин-тур: Гебиусские водопады и Пшадские дольмены в Геленджике
Приглашаем вас на захватывающую поездку по живописным уголкам Геленджика на роскошном лимузине
«Дольмены: погружение в прошлое»
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Геленджик: путешествие на Грозовые ворота - водопады, дольмены
Приглашаем в путешествие по горным вершинам Геленджика, где вас ждут водопады, дольмены и крепость
Начало: Трансфер из Геленджика и Дивноморского
«Удивительна эта местность и дольменым комплексом»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
26 670₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Тайны дольменов Геленджика: путешествие в мир древности
Загадочные дольмены и живописные водопады ждут вас на экскурсии «Тайны дольменов Геленджика»
Начало: У места вашего проживания
«Дольмены — ровесники египетских пирамид: всего вы осмотрите 8 таких древних построек»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
8 100₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гора Нексис и дольмены Солнечный и Лунный: экскурсия в Геленджике
Восхитительное путешествие к древним мегалитам на вершине горы Нексис с панорамными видами Геленджика
«До революции гора Нексис считалась священной, а дольменный комплекс состоял из 40 построек»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
5 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие к природным сокровищам Геленджика для всей семьи
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным уголкам Геленджика с посещением водопадов и дольменов
Начало: Трансфер из Геленджика и Дивноморского
«Вы увидите группу из пяти дольменов, обладающих энергетической силой»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
26 670₽ за всё до 8 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия к дольменам Луны и Солнца в Геленджике
Поднимитесь на гору Нексис и насладитесь видами Геленджика, узнайте тайны древних дольменов Луны и Солнца, их историю и магические свойства
Начало: На хуторе Широкая Щель
«По побережью Геленджикской бухты на протяжении многих веков проживали строители древних дольменов — сооружений из крупных каменных монолитов»
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
50004 750₽ за всё до 5 чел.
скидка
4%
Мини-группа
5 часов
Джип-тур по Маркотхскому заповеднику к Грозовым воротам
Начало: По договоренности
«Мистический дольмен, который старше Египетских пирамид Уникальное и загадочное сооружение, эпохи бронзового века»
Расписание: Ежедневно 8:30, 14:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
26002 496₽ за человека
скидка
4%
Мини-группа
5 часов
Джипинг в горы к Грозовым воротам - экскурсия в Геленджике
Путешествие на джипах к Грозовым воротам, Изумрудным водопадам и древним дольменам. Откройте для себя красоты Кавказских гор
Начало: Ваш отель в Геленджике
«Следующим местом, которое Вы посетите, будут являться загадочные, полные тайн древние дольмены»
Расписание: Ежедневно в 8:00, 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
26002 496₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Джип-тур и водное сафари в Геленджике: водопады, дольмены и природа
Погрузитесь в мир приключений с джип-туром и водным сафари «Тайны Пшады». Откройте для себя каскады водопадов, древние дольмены и уникальные природные комплексы
Начало: Геленджик, по договоренности
«Древние дольмены, густые лесные чащи и величественные горы хранят немало тайн, о которых можно узнать во время путешествия на водопады Пшада на джипах»
Расписание: 9:00, 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
2 500₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Путешествие к дольменам, водопадам и крепости Грозовые ворота
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по историческим и природным сокровищам Геленджика. Насладитесь красотой и загадками
Начало: По договорённости
«От загадочных дольменов до потрясающих природных сокровищ Наше путешествие начнется с посещения Дольмена здоровья»
Расписание: Ежедневно в 8:00, 13:00, 15:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
2 500₽ за человека
Групповая
5 часов
Незабываемый тур на Пшадские водопады в Геленджике
Вас ждут незабываемые приключения на Пшадских водопадах. Джиппинг, дольмены, родники и спа. Прекрасные фото и уникальные впечатления гарантированы
Начало: Геленджик, остановка по договоренности с туристом
«Далее вас ждет небольшая переправа по горной реке Пшада и остановка у «Деревни дольменов» — величественных, магических строений, возведенных тысячи лет назад»
Расписание: Ежедневно летом в 8:00, 12:00 и 14;00. Зимой строго по запросу.
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 500₽ за человека
Мини-группа
2 часа
К Пшадским водопадам на УАЗах Сафари по воде
Путешествие на Пшадские водопады в Геленджике - это незабываемые впечатления, джиппинг на УАЗах и живописные остановки. Ощутите красоту природы и дух древности
Начало: Остановка в Геленджике/по запросу
«Мы продолжаем движение вдоль рек на 11 километров в сторону деревни дольменов, где можно ощутить дух древности и истории нашей земли»
Расписание: Ежедневно в 12:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Геленджик: экскурсия-конструктор
Начало: Ваше место пребывания в Геленджике
«Всего мы осмотрим около 7 дольменов: вы своими глазами увидите гениальное исполнение древних исполинов»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 17:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
5 часов
Долина водопадов реки Жане
Начало: Улица Кирова 12, Геленджик/ по запросу
«Во время экскурсии по дороге встретятся древние памятники архитектуры называемые дольменами»
Расписание: Ежедневно в 12:30
10 июня в 14:00
14 июня в 14:00
800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 июня 2024Интересная экскурсия. Маршрут не слишком сложный. Шли с 6-летним ребёнком, вполне нормально осилил. Местами жарковато. Нужна хорошая обувь, по осыпающимся камням ходить. Виды потрясающие. Спасибо гиду Алику за интересно проведенное время.
- ЕЕкатерина28 мая 2024Очень понравилась поездка!! Как таковой экскурсии не было, верно пишут, что это подвоз к местам, но я именно за этим и езжу на природу. Для меня 100% ожидание/реальность. Очень красивые места, виды, великолепный водопад на последок.
- ТТатьяна28 мая 2024Случайно наткнулись на экскурсию. Но ни секунды не пожалели, что решились на нее поехать. Это было просто БОМБА!!!! Что уж говорить про детей, если мы, взрослые, пищали от удовольствия!!! Огромная благодарность Александру за его пазитив, экстрим, навыки вождения!!!! Это любовь с первого взгляда ❤❤❤
- ККристина25 мая 2024Понравилось всё! Экскурсия-конструктор Супер! Было очень много остановок, маршрут продуманный, конечно устали, но эмоции того стоят
- ААрина23 мая 2024Хорошая поездка. Увидели водопады, поднялись на вершину гор. Вино вкусное, советую попробовать!) Лучше, конечно, ехать в багажнике. -100 к удобству, зато +100
- NNastya.agoshkina22 мая 2024Отличная экскурсия! Всем советую обязательно посетить все перечисленные в описании красоты природы именно с этим гидом!!!
- ААлёна20 мая 2024Очень красивый пейзажный маршрут для любителей пеших прогулок. Чисто, есть где посидеть передохнуть, но нет туалетов.
- ИИрина15 мая 2024Добрый день! Экскурсия прошла отлично, все было хорошо, есть одно замечание - хотелось бы больше информации получить. Немного не хватило материала, очень скудно все было рассказано.
- ВВалентин12 мая 2024Мы получили только положительные и незабываемые эмоции и впечатления на экскурсии, особенно благодаря гиду Андрею. Неописуемой красоты Гебиусские водопады, замечательная
- ММарина12 мая 2024Прекрасная экскурсия! Масса положительных эмоций! Везде заехали и все посмотрели согласно перечня посещаемых мест. Замечательный водитель, вежливый и спокойный. Подсказывал
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