Экскурсии на дольмены в Геленджике

Найдено 16 экскурсий в категории «Дольмены» в Геленджике, цены от 800 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Секретные места Большого Геленджика
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
22 отзыва
Секретные места Большого Геленджика: экскурсия с личным гидом
Вас ждет путешествие по уникальным местам Геленджика с личным гидом, полное историй и природной красоты
Начало: В Новороссийске или Геленджике
«🗿 Далее — посещение дольменов, где обсудим версии происхождения исторических культовых мегалитов, уходящих корнями в 4-2 вв»
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
7 650 за всё до 4 чел.
Главные вершины Геленджика
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Групповая
5 часов
7 отзывов
Популярное предложение
Главные вершины Геленджика: групповая экскурсия на внедорожнике
Погрузитесь в атмосферу приключений на экскурсии по главным вершинам Геленджика. Вас ждут захватывающие виды, древние дольмены и вкуснейшая местная кухня
Начало: У вашего отеля в Геленджике, Голубой бухте и Дивно...
«Мистический дольмен старше египетских пирамид»
Сегодня в 14:30
Завтра в 07:30
2 500 за человека
Гебиусские водопады и Пшадские дольмены на лимузине
🚗 На машине
На лимузине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Лимузин-тур: Гебиусские водопады и Пшадские дольмены в Геленджике
Приглашаем вас на захватывающую поездку по живописным уголкам Геленджика на роскошном лимузине
«Дольмены: погружение в прошлое»
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Из Геленджика на Грозовые ворота
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Геленджик: путешествие на Грозовые ворота - водопады, дольмены
Приглашаем в путешествие по горным вершинам Геленджика, где вас ждут водопады, дольмены и крепость
Начало: Трансфер из Геленджика и Дивноморского
«Удивительна эта местность и дольменым комплексом»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
26 670 за всё до 8 чел.
Тайны дольменов Геленджика
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
11 отзывов
Тайны дольменов Геленджика: путешествие в мир древности
Загадочные дольмены и живописные водопады ждут вас на экскурсии «Тайны дольменов Геленджика»
Начало: У места вашего проживания
«Дольмены — ровесники египетских пирамид: всего вы осмотрите 8 таких древних построек»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
8 100 за всё до 4 чел.
Мегалиты, спрятанные на горе Нексис в Геленджике
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Гора Нексис и дольмены Солнечный и Лунный: экскурсия в Геленджике
Восхитительное путешествие к древним мегалитам на вершине горы Нексис с панорамными видами Геленджика
«До революции гора Нексис считалась священной, а дольменный комплекс состоял из 40 построек»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
5 300 за всё до 4 чел.
Путешествие к природным сокровищам Геленджика
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Путешествие к природным сокровищам Геленджика для всей семьи
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным уголкам Геленджика с посещением водопадов и дольменов
Начало: Трансфер из Геленджика и Дивноморского
«Вы увидите группу из пяти дольменов, обладающих энергетической силой»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
26 670 за всё до 8 чел.
Хайкинг к дольменам Луны и Солнца
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия к дольменам Луны и Солнца в Геленджике
Поднимитесь на гору Нексис и насладитесь видами Геленджика, узнайте тайны древних дольменов Луны и Солнца, их историю и магические свойства
Начало: На хуторе Широкая Щель
«По побережью Геленджикской бухты на протяжении многих веков проживали строители древних дольменов — сооружений из крупных каменных монолитов»
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
50004 750 за всё до 5 чел.
Джип-тур по Маркотхскому заповеднику к Грозовым воротам
🛣 Джиппинг
скидка
4%
Мини-группа
5 часов
40 отзывов
Джип-тур по Маркотхскому заповеднику к Грозовым воротам
Начало: По договоренности
«Мистический дольмен, который старше Египетских пирамид Уникальное и загадочное сооружение, эпохи бронзового века»
Расписание: Ежедневно 8:30, 14:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
26002 496 за человека
Джипинг в горы к Грозовым воротам
🛣 Джиппинг
скидка
4%
Мини-группа
5 часов
82 отзыва
Джипинг в горы к Грозовым воротам - экскурсия в Геленджике
Путешествие на джипах к Грозовым воротам, Изумрудным водопадам и древним дольменам. Откройте для себя красоты Кавказских гор
Начало: Ваш отель в Геленджике
«Следующим местом, которое Вы посетите, будут являться загадочные, полные тайн древние дольмены»
Расписание: Ежедневно в 8:00, 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
26002 496 за человека
Джип-тур и водное сафари «Тайны Пшады»
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6 часов
17 отзывов
Джип-тур и водное сафари в Геленджике: водопады, дольмены и природа
Погрузитесь в мир приключений с джип-туром и водным сафари «Тайны Пшады». Откройте для себя каскады водопадов, древние дольмены и уникальные природные комплексы
Начало: Геленджик, по договоренности
«Древние дольмены, густые лесные чащи и величественные горы хранят немало тайн, о которых можно узнать во время путешествия на водопады Пшада на джипах»
Расписание: 9:00, 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
2 500 за человека
Путешествие к дольменам, водопадам и крепости «Грозовые ворота»
Мини-группа
4 часа
7 отзывов
Путешествие к дольменам, водопадам и крепости Грозовые ворота
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по историческим и природным сокровищам Геленджика. Насладитесь красотой и загадками
Начало: По договорённости
«От загадочных дольменов до потрясающих природных сокровищ Наше путешествие начнется с посещения Дольмена здоровья»
Расписание: Ежедневно в 8:00, 13:00, 15:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
2 500 за человека
Экскурсия на Пшадские водопады
🛣 Джиппинг
Групповая
5 часов
20 отзывов
Незабываемый тур на Пшадские водопады в Геленджике
Вас ждут незабываемые приключения на Пшадских водопадах. Джиппинг, дольмены, родники и спа. Прекрасные фото и уникальные впечатления гарантированы
Начало: Геленджик, остановка по договоренности с туристом
«Далее вас ждет небольшая переправа по горной реке Пшада и остановка у «Деревни дольменов» — величественных, магических строений, возведенных тысячи лет назад»
Расписание: Ежедневно летом в 8:00, 12:00 и 14;00. Зимой строго по запросу.
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 500 за человека
К Пшадским водопадам на УАЗах Сафари по воде
🛣 Джиппинг
Мини-группа
2 часа
3 отзыва
К Пшадским водопадам на УАЗах Сафари по воде
Путешествие на Пшадские водопады в Геленджике - это незабываемые впечатления, джиппинг на УАЗах и живописные остановки. Ощутите красоту природы и дух древности
Начало: Остановка в Геленджике/по запросу
«Мы продолжаем движение вдоль рек на 11 километров в сторону деревни дольменов, где можно ощутить дух древности и истории нашей земли»
Расписание: Ежедневно в 12:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
1 000 за человека
Геленджик: экскурсия-конструктор
Индивидуальная
4 часа
Геленджик: экскурсия-конструктор
Начало: Ваше место пребывания в Геленджике
«Всего мы осмотрим около 7 дольменов: вы своими глазами увидите гениальное исполнение древних исполинов»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 17:00
8 500 за всё до 4 чел.
Долина водопадов реки Жане
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
Долина водопадов реки Жане
Начало: Улица Кирова 12, Геленджик/ по запросу
«Во время экскурсии по дороге встретятся древние памятники архитектуры называемые дольменами»
Расписание: Ежедневно в 12:30
10 июня в 14:00
14 июня в 14:00
800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Мегалиты, спрятанные на горе Нексис в Геленджике
    Интересная экскурсия. Маршрут не слишком сложный. Шли с 6-летним ребёнком, вполне нормально осилил. Местами жарковато. Нужна хорошая обувь, по осыпающимся камням ходить. Виды потрясающие. Спасибо гиду Алику за интересно проведенное время.
  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Джипинг в горы к Грозовым воротам
    Очень понравилась поездка!! Как таковой экскурсии не было, верно пишут, что это подвоз к местам, но я именно за этим и езжу на природу. Для меня 100% ожидание/реальность. Очень красивые места, виды, великолепный водопад на последок.
  • Т
    Татьяна
    28 мая 2024
    Джип-тур по Маркотхскому заповеднику к Грозовым воротам
    Случайно наткнулись на экскурсию. Но ни секунды не пожалели, что решились на нее поехать. Это было просто БОМБА!!!! Что уж говорить про детей, если мы, взрослые, пищали от удовольствия!!! Огромная благодарность Александру за его пазитив, экстрим, навыки вождения!!!! Это любовь с первого взгляда ❤❤❤
  • К
    Кристина
    25 мая 2024
    Джипинг в горы к Грозовым воротам
    Понравилось всё! Экскурсия-конструктор Супер! Было очень много остановок, маршрут продуманный, конечно устали, но эмоции того стоят
  • А
    Арина
    23 мая 2024
    Джипинг в горы к Грозовым воротам
    Хорошая поездка. Увидели водопады, поднялись на вершину гор. Вино вкусное, советую попробовать!) Лучше, конечно, ехать в багажнике. -100 к удобству, зато +100
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    к видам. Можно и встать в горах, все видно, атмосферно. Но качает знатно, держаться надо за все, что видите)) В общем советую, но будьте готовы, что дорога не простая, хотя того стоит!

  • N
    Nastya.agoshkina
    22 мая 2024
    Джип-тур по Маркотхскому заповеднику к Грозовым воротам
    Отличная экскурсия! Всем советую обязательно посетить все перечисленные в описании красоты природы именно с этим гидом!!!
  • А
    Алёна
    20 мая 2024
    Тайны дольменов Геленджика
    Очень красивый пейзажный маршрут для любителей пеших прогулок. Чисто, есть где посидеть передохнуть, но нет туалетов.
  • И
    Ирина
    15 мая 2024
    Главные вершины Геленджика
    Добрый день! Экскурсия прошла отлично, все было хорошо, есть одно замечание - хотелось бы больше информации получить. Немного не хватило материала, очень скудно все было рассказано.
  • В
    Валентин
    12 мая 2024
    Гебиусские водопады и Пшадские дольмены на лимузине
    Мы получили только положительные и незабываемые эмоции и впечатления на экскурсии, особенно благодаря гиду Андрею. Неописуемой красоты Гебиусские водопады, замечательная
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    лесная тропа,для любителей активного отдыха. Андрей провел экскурсию грамотно, был очень внимательный и интересный собеседник. Рекомендуем всем, получите удовольствие от прогулки и великолепные фото и видео.

  • М
    Марина
    12 мая 2024
    Экскурсия на Пшадские водопады
    Прекрасная экскурсия! Масса положительных эмоций! Везде заехали и все посмотрели согласно перечня посещаемых мест. Замечательный водитель, вежливый и спокойный. Подсказывал
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    и объяснял, все что не понятно. Забрали прямо от отеля и вернули так же к самому отелю. Выражаем огромную благодарность за проведение досуга.

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Дольмены»

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  9. Можжевеловая роща
  10. Скала Парус
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в июне 2024
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