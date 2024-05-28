Грозовые ворота – экскурсии в Геленджике

Найдено 6 экскурсий в категории «Грозовые ворота» в Геленджике, цены от 2 000 ₽, скидки до 4%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Главные вершины Геленджика
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Групповая
5 часов
7 отзывов
Популярное предложение
Главные вершины Геленджика: групповая экскурсия на внедорожнике
Погрузитесь в атмосферу приключений на экскурсии по главным вершинам Геленджика. Вас ждут захватывающие виды, древние дольмены и вкуснейшая местная кухня
Начало: У вашего отеля в Геленджике, Голубой бухте и Дивно...
«Мы посетим место, где снимали фильм «Грозовые ворота»»
Сегодня в 14:30
Завтра в 07:30
2 500 за человека
Из Геленджика на Грозовые ворота
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Геленджик: путешествие на Грозовые ворота - водопады, дольмены
Приглашаем в путешествие по горным вершинам Геленджика, где вас ждут водопады, дольмены и крепость
Начало: Трансфер из Геленджика и Дивноморского
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
26 670 за всё до 8 чел.
Поездка по вершинам Геленджика
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
4 часа
62 отзыва
Поездка по вершинам Геленджика: от дольменов до дегустации вин
Вас ожидает захватывающее путешествие по самым живописным уголкам Геленджика с посещением водопадов и дегустацией местных вин
Начало: У вашего отеля в Геленджике, Голубой бухте или Див...
«Пасторальные пейзажи и локации из фильма «Грозовые ворота»»
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
2 000 за человека
Джип-тур по Маркотхскому заповеднику к Грозовым воротам
🛣 Джиппинг
скидка
4%
Мини-группа
5 часов
40 отзывов
Джип-тур по Маркотхскому заповеднику к Грозовым воротам
Начало: По договоренности
«Мы посетим место, где снимали фильм «Грозовые ворота» 2006 года»
Расписание: Ежедневно 8:30, 14:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
26002 496 за человека
Джипинг в горы к Грозовым воротам
🛣 Джиппинг
скидка
4%
Мини-группа
5 часов
82 отзыва
Джипинг в горы к Грозовым воротам - экскурсия в Геленджике
Путешествие на джипах к Грозовым воротам, Изумрудным водопадам и древним дольменам. Откройте для себя красоты Кавказских гор
Начало: Ваш отель в Геленджике
«Там Вы наконец посетите всемирно известные Грозовые Ворот»
Расписание: Ежедневно в 8:00, 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
26002 496 за человека
Путешествие к дольменам, водопадам и крепости «Грозовые ворота»
Мини-группа
4 часа
7 отзывов
Путешествие к дольменам, водопадам и крепости Грозовые ворота
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по историческим и природным сокровищам Геленджика. Насладитесь красотой и загадками
Начало: По договорённости
«Следующей остановкой будет Крепость «Грозовые ворота»»
Расписание: Ежедневно в 8:00, 13:00, 15:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
2 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Джипинг в горы к Грозовым воротам
    Очень понравилась поездка!! Как таковой экскурсии не было, верно пишут, что это подвоз к местам, но я именно за этим и езжу на природу. Для меня 100% ожидание/реальность. Очень красивые места, виды, великолепный водопад на последок.
  • Т
    Татьяна
    28 мая 2024
    Джип-тур по Маркотхскому заповеднику к Грозовым воротам
    Случайно наткнулись на экскурсию. Но ни секунды не пожалели, что решились на нее поехать. Это было просто БОМБА!!!! Что уж говорить про детей, если мы, взрослые, пищали от удовольствия!!! Огромная благодарность Александру за его пазитив, экстрим, навыки вождения!!!! Это любовь с первого взгляда ❤❤❤
  • К
    Кристина
    25 мая 2024
    Джипинг в горы к Грозовым воротам
    Понравилось всё! Экскурсия-конструктор Супер! Было очень много остановок, маршрут продуманный, конечно устали, но эмоции того стоят
  • А
    Арина
    23 мая 2024
    Джипинг в горы к Грозовым воротам
    Хорошая поездка. Увидели водопады, поднялись на вершину гор. Вино вкусное, советую попробовать!) Лучше, конечно, ехать в багажнике. -100 к удобству, зато +100
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    к видам. Можно и встать в горах, все видно, атмосферно. Но качает знатно, держаться надо за все, что видите)) В общем советую, но будьте готовы, что дорога не простая, хотя того стоит!

  • N
    Nastya.agoshkina
    22 мая 2024
    Джип-тур по Маркотхскому заповеднику к Грозовым воротам
    Отличная экскурсия! Всем советую обязательно посетить все перечисленные в описании красоты природы именно с этим гидом!!!
  • И
    Ирина
    15 мая 2024
    Главные вершины Геленджика
    Добрый день! Экскурсия прошла отлично, все было хорошо, есть одно замечание - хотелось бы больше информации получить. Немного не хватило материала, очень скудно все было рассказано.
  • П
    Полина
    11 мая 2024
    Джип-тур по Маркотхскому заповеднику к Грозовым воротам
    Красивые панорамы гор 🏔️ Быстрое решение вопросов от оператора
  • Н
    Наталья
    30 апреля 2024
    Путешествие к дольменам, водопадам и крепости «Грозовые ворота»
    Это было удивительная поездка. Море впечатлений, неописуемая красотта дикой природы. Спасибо, водителю Владимиру за информацию, донесённую до нас. И дегустация вина супер. Молодцы. Удачи Вам!!!
  • Л
    Любовь
    7 апреля 2024
    Путешествие к дольменам, водопадам и крепости «Грозовые ворота»
    Экскурсия очень понравилась. Спасибо большое! ❤️
  • М
    Марина
    16 января 2024
    Поездка по вершинам Геленджика
    Поездка, не экскурсия. Это следует из названия. Это и есть на самом деле. водитель молча везет и все. Нам хотелось
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    поехать на подготовленном авто по окрестностям Геленджика. Поехали. Понравилось ли? Нормально для спонтанной экскурсии с детьми. Людей в машине было больше, чем она должна вмещать. Но, честно говоря, не могу поставить 5 звёзд из уважения к другим экскурсоводам, которые читают и интересуются своим краем, пытаются поделиться знаниями с гостями.

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Грозовые ворота»

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  4. Пшадские водопады
  5. Водопады Жане
  6. Дольмены Жане
  7. Створный маяк
  8. Лаго-Наки
  9. Можжевеловая роща
  10. Скала Парус
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в июне 2024
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