1 чел.
По популярности
Групповая
5 часов
Популярное предложение
Главные вершины Геленджика: групповая экскурсия на внедорожнике
Погрузитесь в атмосферу приключений на экскурсии по главным вершинам Геленджика. Вас ждут захватывающие виды, древние дольмены и вкуснейшая местная кухня
Начало: У вашего отеля в Геленджике, Голубой бухте и Дивно...
«Мы посетим место, где снимали фильм «Грозовые ворота»»
Сегодня в 14:30
Завтра в 07:30
2 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Геленджик: путешествие на Грозовые ворота - водопады, дольмены
Приглашаем в путешествие по горным вершинам Геленджика, где вас ждут водопады, дольмены и крепость
Начало: Трансфер из Геленджика и Дивноморского
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
26 670₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
4 часа
Поездка по вершинам Геленджика: от дольменов до дегустации вин
Вас ожидает захватывающее путешествие по самым живописным уголкам Геленджика с посещением водопадов и дегустацией местных вин
Начало: У вашего отеля в Геленджике, Голубой бухте или Див...
«Пасторальные пейзажи и локации из фильма «Грозовые ворота»»
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
2 000₽ за человека
скидка
4%
Мини-группа
5 часов
Джип-тур по Маркотхскому заповеднику к Грозовым воротам
Начало: По договоренности
«Мы посетим место, где снимали фильм «Грозовые ворота» 2006 года»
Расписание: Ежедневно 8:30, 14:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
26002 496₽ за человека
скидка
4%
Мини-группа
5 часов
Джипинг в горы к Грозовым воротам - экскурсия в Геленджике
Путешествие на джипах к Грозовым воротам, Изумрудным водопадам и древним дольменам. Откройте для себя красоты Кавказских гор
Начало: Ваш отель в Геленджике
«Там Вы наконец посетите всемирно известные Грозовые Ворот»
Расписание: Ежедневно в 8:00, 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
26002 496₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Путешествие к дольменам, водопадам и крепости Грозовые ворота
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по историческим и природным сокровищам Геленджика. Насладитесь красотой и загадками
Начало: По договорённости
«Следующей остановкой будет Крепость «Грозовые ворота»»
Расписание: Ежедневно в 8:00, 13:00, 15:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина28 мая 2024Очень понравилась поездка!! Как таковой экскурсии не было, верно пишут, что это подвоз к местам, но я именно за этим и езжу на природу. Для меня 100% ожидание/реальность. Очень красивые места, виды, великолепный водопад на последок.
- ТТатьяна28 мая 2024Случайно наткнулись на экскурсию. Но ни секунды не пожалели, что решились на нее поехать. Это было просто БОМБА!!!! Что уж говорить про детей, если мы, взрослые, пищали от удовольствия!!! Огромная благодарность Александру за его пазитив, экстрим, навыки вождения!!!! Это любовь с первого взгляда ❤❤❤
- ККристина25 мая 2024Понравилось всё! Экскурсия-конструктор Супер! Было очень много остановок, маршрут продуманный, конечно устали, но эмоции того стоят
- ААрина23 мая 2024Хорошая поездка. Увидели водопады, поднялись на вершину гор. Вино вкусное, советую попробовать!) Лучше, конечно, ехать в багажнике. -100 к удобству, зато +100
- NNastya.agoshkina22 мая 2024Отличная экскурсия! Всем советую обязательно посетить все перечисленные в описании красоты природы именно с этим гидом!!!
- ИИрина15 мая 2024Добрый день! Экскурсия прошла отлично, все было хорошо, есть одно замечание - хотелось бы больше информации получить. Немного не хватило материала, очень скудно все было рассказано.
- ППолина11 мая 2024Красивые панорамы гор 🏔️ Быстрое решение вопросов от оператора
- ННаталья30 апреля 2024Это было удивительная поездка. Море впечатлений, неописуемая красотта дикой природы. Спасибо, водителю Владимиру за информацию, донесённую до нас. И дегустация вина супер. Молодцы. Удачи Вам!!!
- ЛЛюбовь7 апреля 2024Экскурсия очень понравилась. Спасибо большое! ❤️
- ММарина16 января 2024Поездка, не экскурсия. Это следует из названия. Это и есть на самом деле. водитель молча везет и все. Нам хотелось
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Грозовые ворота»
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