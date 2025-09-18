Что вас ждёт? Морская рыбалка в Геленджике на яхте в открытом море с купанием — одна из наиболее распространённых экскурсий среди морских развлечений. Морская рыбалка осуществляется в открытом море с видом на Геленджикскую бухту и маяк. Ловится ставрида, барабулька, бычок, морской ёрш. Всем желающим выдаются спиннинги для рыбалки и рассказываются все секреты мастерства. Предоставляется возможность искупаться в открытом море. Важная информация:

Необходимо быть на месте за 15 минут до отправления.