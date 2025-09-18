Отправляйтесь на морскую прогулку с купанием в открытое Чёрное море: для вас откроются виды на побережье, бухту Геленджика и маяк.
Все снасти предоставят на месте, а вы попробуете себя в ловле рыбы: может встретиться барабулька, ставрида, бычок и даже морской ёрш! По желанию сможете искупаться.
Описание водной прогулки
Что вас ждёт? Морская рыбалка в Геленджике на яхте в открытом море с купанием — одна из наиболее распространённых экскурсий среди морских развлечений. Морская рыбалка осуществляется в открытом море с видом на Геленджикскую бухту и маяк. Ловится ставрида, барабулька, бычок, морской ёрш. Всем желающим выдаются спиннинги для рыбалки и рассказываются все секреты мастерства. Предоставляется возможность искупаться в открытом море. Важная информация:
Необходимо быть на месте за 15 минут до отправления.
Рыбалка происходит ежедневно с 08:00 каждые 3 часа: в 08:00, 11:00, 14:00 и 17:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Белые скалы
- Маяк
- Панорама города
Что включено
- Спиннинг для рыбалки
- Купание
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Геленджик, ул. Революционная, 30А
Когда и сколько длится?
Когда: Рыбалка происходит ежедневно с 08:00 каждые 3 часа: в 08:00, 11:00, 14:00 и 17:00.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
- Необходимо быть на месте за 15 минут до отправления
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Даниил
18 сен 2025
Катались на Юкей с супругой и ребёнком. Начало прогулки в 17:00 17.09.25г., продолжительность 3 часа. В открытое море, конечно, не выходили (времени бы не хватило). Была возможнлсть и искупаться в
Е
Екатерина
11 авг 2025
Экскурсия не состоялась. сотрудники кассы работают отвратительно спихивая людей с одного на другого. отстояли в одной очереди девушка -кассир отправила нас с другую очередь,отстояв и там парень кассир отправил нас обратно к кассиру девушке. без объяснений нас гоняли от одного к другому… организации отвратительная
А
Адэлина
2 авг 2025
Сводила мужа на день рождения. Всё было прекрасно, наловили ставридки. Прямо на судне её нам пожарили за дополнительную плату, подали с дольками лимона, это большой плюс, ведь все здесь на отдыхе и нет возможности пожарить рыбу в отеле. Само движение было на парусе по ветру, а не с мотором, атмосферно, без лишнего шума
