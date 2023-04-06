Групповая экскурсия в Старый парк Кабардинки: от Геленджика до цивилизаций мира
Старый парк — уникальная достопримечательность Геленджика.
Это первый и единственный на территории Черноморского побережья парк, который по праву считается туристической Меккой региона.
У вас есть прекрасная возможность всего за несколько часов увидеть самые выдающиеся исторические сооружения человечества, точные копии которых собраны на одной территории.
Это первый и единственный на территории Черноморского побережья парк, который по праву считается туристической Меккой региона.
У вас есть прекрасная возможность всего за несколько часов увидеть самые выдающиеся исторические сооружения человечества, точные копии которых собраны на одной территории.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Старый парк
- Картинная галерея
- Музей Дом Кавказа
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Незабываемое путешествие через «время и пространство».
- Старый парк занимает площадь более 1 га. Здесь представлены примеры архитектуры разных эпох, воплощенные в точных мини-копиях. Вы увидите пирамиды Египта по соседству с древнегреческими храмами, сооружения эпохи Средневековья и Ренессанса, восточную и православную архитектуру, культуру Северного Кавказа. Авторам проекта удалось добиться эффекта единства цивилизаций в одном пространстве, отразив при этом уникальные особенности каждой из культур.
- Старый парк интересен не только своей удивительной архитектурой. Авторы продумали так же и ландшафтный дизайн, дополняющий особенности той или иной цивилизации. На территории создан японский уголок, растет Гинкго-билоба, фейхоа, оливковые и хвойные деревья, а также другие экзотические растения, которые вы не увидите в других местах. В естественном пруду обитают милые красноухие черепахи.
Важная информация:Необходимо взять с собой: питьевую воду или напитки, головной убор, фотоаппарат. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт (автобус)
- Сопровождение гида-экскурсовода
- Страховка на протяжение всей поездки
- Что не входит
- Картинная галерея: взрослые — 50 руб, дети 6-13 лет – 30 руб, дети до 6 лет – бесплатно
- Дом Кавказа: взрослые — 50 руб, дети 6-13 лет – 30 руб, дети до 6 лет – бесплатно
- Инвалидам 1-2 группы — скидка 50% на билеты
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Кирова 12 или другая остановка по запросуЗавершение: ул. Кирова 12
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Важная информация
- Необходимо взять с собой: питьевую воду или напитки
- Головной убор
- Фотоаппарат. Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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