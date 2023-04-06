Старый парк в Кабардинке

Групповая экскурсия в Старый парк Кабардинки: от Геленджика до цивилизаций мира

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Ответы на вопросы
Старый парк — уникальная достопримечательность Геленджика.

Это первый и единственный на территории Черноморского побережья парк, который по праву считается туристической Меккой региона.

У вас есть прекрасная возможность всего за несколько часов увидеть самые выдающиеся исторические сооружения человечества, точные копии которых собраны на одной территории.
Старый парк в Кабардинке
Старый парк в Кабардинке
Старый парк в Кабардинке
Старый парк в Кабардинке
Старый парк в Кабардинке
Старый парк в Кабардинке
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Старый парк
  • Картинная галерея
  • Музей Дом Кавказа
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Незабываемое путешествие через «время и пространство».
  • Старый парк занимает площадь более 1 га. Здесь представлены примеры архитектуры разных эпох, воплощенные в точных мини-копиях. Вы увидите пирамиды Египта по соседству с древнегреческими храмами, сооружения эпохи Средневековья и Ренессанса, восточную и православную архитектуру, культуру Северного Кавказа. Авторам проекта удалось добиться эффекта единства цивилизаций в одном пространстве, отразив при этом уникальные особенности каждой из культур.
  • Старый парк интересен не только своей удивительной архитектурой. Авторы продумали так же и ландшафтный дизайн, дополняющий особенности той или иной цивилизации. На территории создан японский уголок, растет Гинкго-билоба, фейхоа, оливковые и хвойные деревья, а также другие экзотические растения, которые вы не увидите в других местах. В естественном пруду обитают милые красноухие черепахи.

Важная информация:

Необходимо взять с собой: питьевую воду или напитки, головной убор, фотоаппарат. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт (автобус)
  • Сопровождение гида-экскурсовода
  • Страховка на протяжение всей поездки
Что не входит
  • Картинная галерея: взрослые — 50 руб, дети 6-13 лет – 30 руб, дети до 6 лет – бесплатно
  • Дом Кавказа: взрослые — 50 руб, дети 6-13 лет – 30 руб, дети до 6 лет – бесплатно
  • Инвалидам 1-2 группы — скидка 50% на билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Кирова 12 или другая остановка по запросу
Завершение: ул. Кирова 12
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
  • Необходимо взять с собой: питьевую воду или напитки
  • Головной убор
  • Фотоаппарат. Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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