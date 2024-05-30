1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальный тур из Геленджика: Абрау-Дюрсо с экскурсией на завод
Проведите незабываемый день в Абрау-Дюрсо, наслаждаясь красотой природы и местными деликатесами
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
9 100₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Геленджик и «Голубая бездна»: история, набережная, винодельня
Геленджик во всем его великолепии: панорамы, история и уютные уголки. Персональный гид раскроет все тайны
«Центр и парки Геленджика + поездка на обзорную площадку «Голубая бездна»»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
8 100₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Геленджик: экскурсионное путешествие с персональным гидом
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Геленджику с экспертом, знающим каждый уголок города
Начало: Из места проживания гостя
«Легендарный маяк и Андреевский парк»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Старый парк в Кабардинке: Путешествие сквозь цивилизации
Путешествие из Геленджика в Кабардинку, чтобы за 4 часа обойти весь мир! Старый парк удивит вас красотой и историей разных эпох
«Перед тем, как вы попадете в Старый парк, предлагаю поближе познакомиться с Геленджиком, Кабардинкой и окрестностями»
Сегодня в 12:30
11 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие к природным сокровищам Геленджика для всей семьи
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным уголкам Геленджика с посещением водопадов и дольменов
Начало: Трансфер из Геленджика и Дивноморского
«Мы посетим парк, который расположился в чаше гор и создан в необычном японском стиле»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
26 670₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Старый парк Кабардинки: культурное путешествие из Геленджика
Вас ждет увлекательное путешествие по Старому парку, где история и культура оживают среди зелени Кабардинки
«Старый парк: кругосветное путешествие»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
5 часов
Старый парк в Кабардинке
Начало: Улица Кирова, 12, Геленджик/ по запросу
«Незабываемое путешествие через «время и пространство» Старый парк занимает площадь более 1 га»
Расписание: Ежедневно в 14:30
Завтра в 14:00
12 июня в 14:00
700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила30 мая 2024Очень хорошая экскурсия. Отличная организация, интересные рассказы о Геленджике, винодельнях, Абрау-Дюрсо. Красивые виды со смотровых площадок и набережной. Посмотрите инсталяции
- ЕЕлена16 апреля 2024Путешествие с Аликом по Геленджику и окрестностям потрясающе. Хорошо спланированное перемещение по отличным точкам локации комфортно и неутомительно, информация воспринимается легко. Рекомендую к посещению. Алик, спасибо большое за прекрасное начало нашего отпуска.
- ЕЕкатерина15 апреля 2024Экскурсия очень хорошая. Проводил экскурсию Алик. Маршрут продуман до мелочей. Информация изложена грамотно и доступно. Получили полное представление о городе
- ЕЕлена1 марта 2024Экскурсия очень понравилась! Восхищены экскурсоводом, рассказал много интересных истортческих, географических фактов, было не скучно, познавательно. Экскурсия комфортная. Рекомендуем!
- ИИрина7 января 2024Потрясающая экскурсия с Аликом, однозначно рекомендую всем. Алик грамотно спланировал весь маршрут и завершился день потрясающим закатом
- ЕЕлена5 января 2024Великолепно организованное знакомство с городом! Проведён мастерски! Пешеходный маршрут выстроен по самым видовым и интересным местам, и на комфортабельном автомобиле
- KKoteleve25 декабря 2023Старый парк впечатляет и вдохновляет историей своего создания. Потрясающий пример воплощения детской мечты. На небольшом участке земли разместилось столько уголков,
- ЮЮлия25 ноября 2023Спасибо за экскурсию!
- ЕЕлена7 сентября 2023Все понравилось,спасибо нашему замечательному экскурсовод!
- ИИрина3 сентября 2023Экскурсия оставила положительные впечатления. Особенно Старый парк в Кабардинке и храм Андрея Первозванного. У нас был замечательный экскурсовод Алик, эрудированный, дружелюбный и знающий человек. Советуем посетить эту экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Парки»
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