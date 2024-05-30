Экскурсии по паркам Геленджика

Найдено 7 экскурсий в категории «Парки» в Геленджике, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
41 отзыв
Индивидуальный тур из Геленджика: Абрау-Дюрсо с экскурсией на завод
Проведите незабываемый день в Абрау-Дюрсо, наслаждаясь красотой природы и местными деликатесами
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
9 100 за всё до 4 чел.
Геленджик и «Голубая бездна» - душевно и увлекательно
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
13 отзывов
Геленджик и «Голубая бездна»: история, набережная, винодельня
Геленджик во всем его великолепии: панорамы, история и уютные уголки. Персональный гид раскроет все тайны
«Центр и парки Геленджика + поездка на обзорную площадку «Голубая бездна»»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
8 100 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Геленджик
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Геленджик: экскурсионное путешествие с персональным гидом
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Геленджику с экспертом, знающим каждый уголок города
Начало: Из места проживания гостя
«Легендарный маяк и Андреевский парк»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
8 000 за всё до 5 чел.
Старый парк в Кабардинке, или Путешествие сквозь цивилизации
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Старый парк в Кабардинке: Путешествие сквозь цивилизации
Путешествие из Геленджика в Кабардинку, чтобы за 4 часа обойти весь мир! Старый парк удивит вас красотой и историей разных эпох
«Перед тем, как вы попадете в Старый парк, предлагаю поближе познакомиться с Геленджиком, Кабардинкой и окрестностями»
Сегодня в 12:30
11 июня в 10:00
6 000 за всё до 4 чел.
Путешествие к природным сокровищам Геленджика
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Путешествие к природным сокровищам Геленджика для всей семьи
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным уголкам Геленджика с посещением водопадов и дольменов
Начало: Трансфер из Геленджика и Дивноморского
«Мы посетим парк, который расположился в чаше гор и создан в необычном японском стиле»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
26 670 за всё до 8 чел.
Старый парк Кабардинки: экскурсия из Геленджика
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
5 отзывов
Старый парк Кабардинки: культурное путешествие из Геленджика
Вас ждет увлекательное путешествие по Старому парку, где история и культура оживают среди зелени Кабардинки
«Старый парк: кругосветное путешествие»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 500 за всё до 4 чел.
Старый парк в Кабардинке
Групповая
5 часов
2 отзыва
Старый парк в Кабардинке
Начало: Улица Кирова, 12, Геленджик/ по запросу
«Незабываемое путешествие через «время и пространство» Старый парк занимает площадь более 1 га»
Расписание: Ежедневно в 14:30
Завтра в 14:00
12 июня в 14:00
700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    30 мая 2024
    Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
    Очень хорошая экскурсия. Отличная организация, интересные рассказы о Геленджике, винодельнях, Абрау-Дюрсо. Красивые виды со смотровых площадок и набережной. Посмотрите инсталяции
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    света - новые возможности нового искусства, трудно уйти. Конечно, надо посетить винзавод, оказывается, что это тоже очень интересная экскурсия в историю и атмосферные подвалы. И шоу фонтанов. Рекомендую экскурсию в Абрау-Дюрсо с отличным гидом Аликом!

  • Е
    Елена
    16 апреля 2024
    Геленджик и «Голубая бездна» - душевно и увлекательно
    Путешествие с Аликом по Геленджику и окрестностям потрясающе. Хорошо спланированное перемещение по отличным точкам локации комфортно и неутомительно, информация воспринимается легко. Рекомендую к посещению. Алик, спасибо большое за прекрасное начало нашего отпуска.
  • Е
    Екатерина
    15 апреля 2024
    Геленджик и «Голубая бездна» - душевно и увлекательно
    Экскурсия очень хорошая. Проводил экскурсию Алик. Маршрут продуман до мелочей. Информация изложена грамотно и доступно. Получили полное представление о городе
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    и его окрестностях. Даже слегка пасмурная погода не смогла испортить прекрасное впечатление от увиденного и услышанного. Спасибо. Оценка отлично. Рекомендуем к посещению.

    Экскурсия очень хорошая. Проводил экскурсию Алик. Маршрут продуман до мелочей. Информация изложена грамотно и доступно. ПолучилиЭкскурсия очень хорошая. Проводил экскурсию Алик. Маршрут продуман до мелочей. Информация изложена грамотно и доступно. ПолучилиЭкскурсия очень хорошая. Проводил экскурсию Алик. Маршрут продуман до мелочей. Информация изложена грамотно и доступно. ПолучилиЭкскурсия очень хорошая. Проводил экскурсию Алик. Маршрут продуман до мелочей. Информация изложена грамотно и доступно. Получили
  • Е
    Елена
    1 марта 2024
    Старый парк Кабардинки: экскурсия из Геленджика
    Экскурсия очень понравилась! Восхищены экскурсоводом, рассказал много интересных истортческих, географических фактов, было не скучно, познавательно. Экскурсия комфортная. Рекомендуем!
  • И
    Ирина
    7 января 2024
    Геленджик и «Голубая бездна» - душевно и увлекательно
    Потрясающая экскурсия с Аликом, однозначно рекомендую всем. Алик грамотно спланировал весь маршрут и завершился день потрясающим закатом
    Потрясающая экскурсия с Аликом, однозначно рекомендую всем. Алик грамотно спланировал весь маршрут и завершился день потрясающим закатомПотрясающая экскурсия с Аликом, однозначно рекомендую всем. Алик грамотно спланировал весь маршрут и завершился день потрясающим закатомПотрясающая экскурсия с Аликом, однозначно рекомендую всем. Алик грамотно спланировал весь маршрут и завершился день потрясающим закатомПотрясающая экскурсия с Аликом, однозначно рекомендую всем. Алик грамотно спланировал весь маршрут и завершился день потрясающим закатомПотрясающая экскурсия с Аликом, однозначно рекомендую всем. Алик грамотно спланировал весь маршрут и завершился день потрясающим закатомПотрясающая экскурсия с Аликом, однозначно рекомендую всем. Алик грамотно спланировал весь маршрут и завершился день потрясающим закатом
  • Е
    Елена
    5 января 2024
    Добро пожаловать в Геленджик
    Великолепно организованное знакомство с городом! Проведён мастерски! Пешеходный маршрут выстроен по самым видовым и интересным местам, и на комфортабельном автомобиле
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    нас провезли практически по всему городу. Были учтены все наши интересы и предоставлены ответы на все интересующие вопросы. Очень благодарны Светлане за потрясающий вечер

  • K
    Koteleve
    25 декабря 2023
    Старый парк в Кабардинке
    Старый парк впечатляет и вдохновляет историей своего создания. Потрясающий пример воплощения детской мечты. На небольшом участке земли разместилось столько уголков,
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    где можно отпустить свое воображение и окунуться в историю разных стран. Все продумано, создано и поддерживается с большой любовью. Отличное место для медитаций и красивых локаций для фотографий!

  • Ю
    Юлия
    25 ноября 2023
    Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
    Спасибо за экскурсию!
  • Е
    Елена
    7 сентября 2023
    Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
    Все понравилось,спасибо нашему замечательному экскурсовод!
  • И
    Ирина
    3 сентября 2023
    Старый парк Кабардинки: экскурсия из Геленджика
    Экскурсия оставила положительные впечатления. Особенно Старый парк в Кабардинке и храм Андрея Первозванного. У нас был замечательный экскурсовод Алик, эрудированный, дружелюбный и знающий человек. Советуем посетить эту экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Парки»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
  2. Геленджик и «Голубая бездна» - душевно и увлекательно
  3. Добро пожаловать в Геленджик
  4. Старый парк в Кабардинке, или Путешествие сквозь цивилизации
  5. Путешествие к природным сокровищам Геленджика
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Грозовые ворота
  3. Шато де Талю
  4. Пшадские водопады
  5. Водопады Жане
  6. Дольмены Жане
  7. Створный маяк
  8. Лаго-Наки
  9. Можжевеловая роща
  10. Скала Парус
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в июне 2024
Сейчас в Геленджике в категории "Парки" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 700 до 26 670. Туристы уже оставили гидам 81 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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