Пеший маршрут на мыс Дооб и к кораблю Рио в Кабардинке обещает туристам незабываемые впечатления и живописные виды на Черное море. Этот маршрут идеально подходит для любителей активного отдыха и любознательных путешественников. До начала терренкура едем на общественном транспорте.

Групповая экскурсия
Длитель­ность 6 часов
Размер группы 1-12 человек
Как проходит Пешком
Когда Понедельник в 14:00
2500 ₽ за человека

Описание экскурсии Стартовая точка: Центр Геленджика. До начала нашего треккинга мы проедем на рейсовом автобусе около 50 минут. На этом этапе туристы уже могут насладиться красивыми видами проезжая до курортного п. Кабардинка. Старт маршрута Мыс Дооб и памятник Адмиралу Нахимову. Путешествие продолжиться в Кабардинке, от памятника Адмиралу Нахимову, где случилось кораблекрушение в 1986 году пассажирского парохода «Адмирал Нахимов, мы отправимся по мысу Дооб по пути проходя живописные виды на окрестности. В ходе прогулки по самой кромке моря можно обратить внимание на особенные геологические образования, которые делают данный маршрут уникальным. По пути будет Фантастическая смотровая на Корабль Рио сверху. В течении 20 минут туристы достигнут финальной точки похода, где будет остановка около часа для фотосессии и купания в открытом море. Финал маршрута Последняя самая интересная локация, которая привлекает туристов, — сухогруз «Рио». 12 декабря 2018 года во время шторма корабль сел на мель недалеко от Кабардинки. Местная портовая служба из-за непогоды не смогла помочь судну. К счастью никто из членов экипажа не пострадал, а «Рио» вскоре стал местной достопримечательностью, которую вы сможете увидеть во время треккинговой прогулки. Через несколько лет сухогруз распилят, по приказу министерства экологии, и от него останутся только воспоминания! Маршрут предлагает уникальную возможность насладиться не только природой, но и историческими аспектами региона благодаря рассказам гида, который поделится несколькими интересными и историями о море и его обитателях. От себя мы готовы пофотографировать вас на телефон в самых живописных локациях. Возвращение в Геленджик. После завершения прогулки возврат в стартовую точку. Важная информация: До начала терренкура едем на общественном транспорте Сбор от автостанции Геленджика, ул. Садовая, д. 23. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Возьмите с собой воду. Если вы планируете искупаться, не забудьте взять с собой купальник, полотенце и прочие принадлежности.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Памятник затонувшему кораблю Адмиралу Нахимов

Живописный лес

Мыс Дооб

Корабль Рио Что включено Сертифицированный инструктор-проводник по пешеходному туризму и трекингу Что не входит в цену Транспортные расходы до точки сбора/n

Где начинаем и завершаем?
Начало: Сбор от автостанции Геленджика, ул. Садовая, д. 23
Завершение: Геленджик, ул. Садовая, д. 23
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник в 14:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
До начала терренкура едем на общественном транспорте

Сбор от автостанции Геленджика, ул. Садовая, д. 23

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Возьмите с собой воду

Если вы планируете искупаться, не забудьте взять с собой купальник, полотенце и прочие принадлежности