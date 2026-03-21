Маршрут на Маркхотский хребет в Геленджике предлагает удивительное сочетание активного отдыха, живописных пейзажей и уникальных природных объектов.
Сначала стоит отметить, что данный маршрут также включает экскурсии и терренкуры, такие как «Крест, Пуп земли», что дарует возможность глубже узнать красоту и культуру этого региона.
Описание экскурсии
Стартовая точка: Подножие парка Олимп (возле ступенек). Старт маршрута Путешествие начнется с удобного места в Геленджике, откуда группа отправляется к подножию Маркхотского хребта. По пути сопровождающий гид расскажет о местной флоре и фауне, а также о культурных особенностях этого живописного региона. Во время подъема вы сможете наблюдать за разнообразными растениями, среди которых выделяются величественные сосны и кустарники, а на более высоких участках — редкие виды растений, охраняемые законом. По мере движения к вершине вы достигнете смотровой площадки с названием «Буквы Геленджик» – это не только живописное место, откуда открывается панорамный вид на окрестности, но и объёмное место для фото на память. Здесь же есть возможность отдохнуть и насладиться окружением. Продолжаем путь Следующей остановкой будет «Пуп земли», который расположен недалеко от предыдущего пункта. Этот необычный природный объект стал своеобразным символом хребта, и его форма не оставит никого равнодушным. Кроме того, туристы получат возможность заняться фотографией и созерцанием местных пейзажей, включая горы, леса и долины. Этот маршрут на Маркхотский хребет позволяет насладиться активностью и одновременно погрузиться в красоту природы, обогатиться новыми знаниями и впечатлениями. Это отличная возможность для всех любителей активного отдыха, которые ищут приключений под солнцем Черного моря. От себя мы готовы пофотографировать вас на телефон в самых живописных локациях. Возвращение в Геленджик. После завершения прогулки возврат в стартовую точку. Важная информация: Организационные детали:
Поход проводится сертифицированным гидом • Необходима средняя физическая подготовка • Программа будет интересна взрослым и детям с 7 лет • На маршруте есть спуски и подъёмы: Длина маршрута в одну сторону 5 км.
Вторник, четверг, суббота 14:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пуп земли
- Маркхотский хребет
- Буквы Геленджик
- Смотровая на море и Геленджик
- Парк Олимп
- Вид на крест
Что включено
- Сертифицированный инструктор-проводник по пешеходному туризму и трекингу
- Интересный рассказ про Геленджик и хребет
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питьевая вода
Место начала и завершения?
Геленджик, ул. Куприянова Щель, 1 - Подножие парка Олимп
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Oksana
21 мар 2026
Очень классно провели время! Алина замечательный гид, чувствуется что любит своё дело. Подъем не сказать что легкий, но она выбрала хороший темп, никто не отставал и не задыхался. По дороге
А
Алина
20 мар 2026
Ходили на терренкур с Алиной на прошлой неделе. Очень понравилось! Я думала будет тяжело, но Алина так вела, с остановками, рассказывала про травки всякие, про горы. Виды с хребта просто
Д
Данил
19 мар 2026
Решил сходить на терренкур, чтобы немного размяться. Маршрут на Маркхотский хребет очень живописный. Гид Алина – молодец, всё чётко рассказала, провела безопасно. Вид на город и море с высоты открывается
