Вино - гастрономический тур на винодельню Лефкадия

Винодельня «Лефкадия» расположена в живописной долине Крымского района

Винодельня «Лефкадия» расположена в живописной долине Крымского района.

На экскурсии вас ждет увлекательное путешествие по территории винодельни с посещением виноградников, питомника декоративных культур, платановой аллеи, лавандовых полей, трюфельных плантаций, озера Гечепсин с прогулкой по мосту долголетия и дегустация вин и сыров собственного производства.

Вы познакомитесь с технологиями производства и традициями местного виноделия исключительно из российского винограда и узнаете как стать миллионером, открыв винодельню.
Вино - гастрономический тур на винодельню Лефкадия
Вино - гастрономический тур на винодельню Лефкадия
Вино - гастрономический тур на винодельню Лефкадия
Вино - гастрономический тур на винодельню Лефкадия
Вино - гастрономический тур на винодельню Лефкадия
Вино - гастрономический тур на винодельню Лефкадия

Что вы увидите 🤩

  • Винодельня Лефкадия
  • Виноградники
Об экскурсии
Винный туризм все больше набирает популярность в России, на Черноморском побережье очень много виноделен, где действительно в производство вина вкладывают душу, от крупных до маленьких частных производств. Вас не оставит равнодушным красивая природа среди гор, холмов, виноградников.
Винно-гастрономический тур может быть интересен не только винным экспертам и гурманам, это просто один из вариантов увлекательного интересного отдыха на Черноморском побережье, где вы обязательно откроете для себя новые грани и что-то удивительное.
Что вас ждет
Винодельня «Лефкадия» расположена в живописной долине Крымского района. На экскурсии вас ждет увлекательное путешествие по территории винодельни с посещением виноградников, питомника декоративных культур, платановой аллеи, лавандовых полей, трюфельных плантаций, озера Гечепсин с прогулкой по мосту долголетия и дегустация вин и сыров собственного производства.
Вы познакомитесь с технологиями производства и традициями местного виноделия исключительно из российского винограда и узнаете как стать миллионером, открыв винодельню. Будет возможность посетить ресторанный комплекс, здесь для вас, по-домашнему и с любовью, приготовят блюда исключительно из местных продуктов, выбирая все самое свежее и вкусное, также вы сможете из обширной винной карты подобрать вино на любой вкус.

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-4 человек
Билет
9 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит
  • Стоимость посещения винодельни и дегустация 1250 рублей с человека
Место начала и завершения
Место жительства клиента
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Алик И.
Алик И.
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