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Винно-гастрономический тур на винодельню «Лефкадия»

Винный тур на винодельню Лефкадия с посещением виноградников из Геленджика
На Черноморском побережье очень много виноделен, где действительно в производство вина вкладывают душу, от крупных до маленьких частных производств. Вас не оставит равнодушным красивая природа среди гор, холмов, виноградников.

Винно-гастрономический тур
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может быть интересен не только винным экспертам и гурманам, это просто один из вариантов увлекательного интересного отдыха на Черноморском побережье, где вы обязательно откроете для себя новые грани и что-то удивительное.

Винно-гастрономический тур на винодельню «Лефкадия»
Винно-гастрономический тур на винодельню «Лефкадия»
Винно-гастрономический тур на винодельню «Лефкадия»

Описание экскурсии

Об экскурсии Винодельня «Лефкадия» расположена в живописной долине Крымского района. На экскурсии вас ждет:

увлекательное путешествие по территории винодельни • посещение виноградников, • посещение питомника декоративных культур, платановой аллеи, лавандовых полей, трюфельных плантаций, озера Гечепсин с прогулкой по мосту долголетия • дегустация вин и сыров собственного производства. Вы познакомитесь с технологиями производства и традициями местного виноделия исключительно из российского винограда и узнаете, как стать миллионером, открыв винодельню. Будет возможность посетить ресторанный комплекс, где для вас, по-домашнему и с любовью, приготовят блюда исключительно из местных продуктов, выбирая все самое свежее и вкусное. Также вы сможете из обширной винной карты подобрать вино на любой вкус.

Вы сами выбираете дату и время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Винодельня Лефкадия
  • Виноградники
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Посещение винодельни без дегустации - 1500 рублей с человека
  • Экскурсия на виноградники от винодельни, с рассказом гида винодельни - 2500 рублей с человека
  • Виноградники и винодельня вместе - 2500 рублей с человека
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Геленджике
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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