Об экскурсии

Винный туризм все больше набирает популярность в России, на Черноморском побережье очень много виноделен, где действительно в производство вина вкладывают душу, от крупных до маленьких частных производств. Вас не оставит равнодушным красивая природа среди гор, холмов, виноградников.

Винно-гастрономический тур может быть интересен не только винным экспертам и гурманам, это просто один из вариантов увлекательного интересного отдыха на Черноморском побережье, где вы обязательно откроете для себя новые грани и что-то удивительное.

Что вас ждет

Винодельня «Лефкадия» расположена в живописной долине Крымского района. На экскурсии вас ждет увлекательное путешествие по территории винодельни с посещением виноградников, питомника декоративных культур, платановой аллеи, лавандовых полей, трюфельных плантаций, озера Гечепсин с прогулкой по мосту долголетия и дегустация вин и сыров собственного производства.

Вы познакомитесь с технологиями производства и традициями местного виноделия исключительно из российского винограда и узнаете как стать миллионером, открыв винодельню. Будет возможность посетить ресторанный комплекс, здесь для вас, по-домашнему и с любовью, приготовят блюда исключительно из местных продуктов, выбирая все самое свежее и вкусное, также вы сможете из обширной винной карты подобрать вино на любой вкус.