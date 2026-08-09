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Винно-гастрономический тур читать дальше уменьшить может быть интересен не только винным экспертам и гурманам, это просто один из вариантов увлекательного интересного отдыха на Черноморском побережье, где вы обязательно откроете для себя новые грани и что-то удивительное. На Черноморском побережье очень много виноделен, где действительно в производство вина вкладывают душу, от крупных до маленьких частных производств. Вас не оставит равнодушным красивая природа среди гор, холмов, виноградников.Винно-гастрономический тур

Алик Ваш гид в Геленджике Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 15 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 7 часов 1-3 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Об экскурсии Винодельня «Лефкадия» расположена в живописной долине Крымского района. На экскурсии вас ждет: увлекательное путешествие по территории винодельни • посещение виноградников, • посещение питомника декоративных культур, платановой аллеи, лавандовых полей, трюфельных плантаций, озера Гечепсин с прогулкой по мосту долголетия • дегустация вин и сыров собственного производства. Вы познакомитесь с технологиями производства и традициями местного виноделия исключительно из российского винограда и узнаете, как стать миллионером, открыв винодельню. Будет возможность посетить ресторанный комплекс, где для вас, по-домашнему и с любовью, приготовят блюда исключительно из местных продуктов, выбирая все самое свежее и вкусное. Также вы сможете из обширной винной карты подобрать вино на любой вкус.

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