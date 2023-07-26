Водопады реки ПшадаНа высоте свыше 700 м, между двумя горными вершинами берёт своё начало река Пшада. Течение, поражающее спокойствием в летние месяцы, весной становится быстрым и беспокойным. Пробираясь сквозь камни и расщелины, водный поток образует множество изгибов, порогов и потрясающие водопады. Помимо роскошной природы местность обладает особой энергетикой. Древние дольмены, густые лесные чащи и величественные горы хранят немало тайн, о которых можно узнать во время путешествия на водопады Пшада на джипах.

Что вас ждет:Трансфер довезет вас до п. Пшада, где произойдет пересадка на открытые джипы Хантер/Патриот по 6-8 человек, предварительно заехав на первую остановку маршрута: родник «Наташа», где кристально чистая вода течёт из кувшина, который держит в руках девушка. Здесь имеется небольшой мотель, ресторан, часовня и сувенирный магазин. Ручей, который течёт со склона, превратили в искусственный каскад небольших водопадов — очень живописно!

Дальше путешествие идет по бездорожью по реке Пшада. Вас ждет самое продолжительное водное сафари в Краснодарском крае, с брызгами и незабываемыми эмоциями. Красивые виды и возможность обзора на 360 градусов дополнят ваши впечатления. Из экстремального здесь только брызги воды, детям этот тур очень нравится.

Далее вы увидите самое большое количество дольменов на маршруте: 2 деревни дольменов подарят возможность погрузиться в историю предков, загадать желание, наполниться энергией. Дольмены — уникальные по своей природе сооружения, вокруг которых ходит масса легенд и теорий, в туре больше узнаете об этом, что ясно наверняка: дольмены возрастом с Египетские пирамиды и даже технологии 21 века не позволяют соорудить подобную дольмену конструкцию.

Затем по маршруту вас ждут 2 комплекса: природный СПА в китайском стиле Инь Янь. Здесь помимо красивой территории, где есть что посмотреть и пофотографироваться, находятся бассейны с глиной, пилинг-рыбками и винные бочки. За дополнительную плату можно устроить себе СПА всего тела. Горный эко-комплекс Дивномедье — это большая территория, со своим хозяйством, пасекой и кафе. Здесь открывается возможность пообщаться с животными, продегустировать спиртные напитки и мед, а также отведать местной кухни.

Затем мы с вам отправимся в увлекательный и простой пеший маршрут к каскаду Пшадских водопадов. Самый большой из них – это Медвежий угол (9м) – у вас будет возможность насладиться прохладой и чистотой водицы. Путь к водопадам займет 30 минут в одну сторону, если не спеша.

На обратной дороге заезжаем посмотреть еще один водопад: Чаша Любви на реке Жане, здесь тоже можно искупаться, чаша с более теплой водой по сравнению с Пшадскими водопадами.

Важная информация:• Рекомендуем надевать удобную одежду и обувь.

Необходимо взять с собой купальные принадлежности (если планируете купаться) и бутылку для воды из родника.