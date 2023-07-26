История и природа Геленджика: Экскурсия на джипах к водопадам и дольменам Пшады
Этот тур — визитная карточка, объединяющая в себе основные достопримечательности местной природы. Вас ждут 6,5 часов насыщенной программы.
Вы увидите каскад Пшадских водопадов, водопад Медвежий угол, две деревни дольменов, эко-комплекс Дивномедье, водопад реки Жане «Чаша Любви».
Вы увидите каскад Пшадских водопадов, водопад Медвежий угол, две деревни дольменов, эко-комплекс Дивномедье, водопад реки Жане «Чаша Любви».
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Родник Наташа и часовня
- Комплекс Инь Янь
- Каскад Пшадских водопадов, водопад Медвежий угол
- 2 деревни Дольменов
- Эко-комплекс Дивномедье
- Водопад реки Жане «Чаша Любви»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Водопады реки ПшадаНа высоте свыше 700 м, между двумя горными вершинами берёт своё начало река Пшада. Течение, поражающее спокойствием в летние месяцы, весной становится быстрым и беспокойным. Пробираясь сквозь камни и расщелины, водный поток образует множество изгибов, порогов и потрясающие водопады. Помимо роскошной природы местность обладает особой энергетикой. Древние дольмены, густые лесные чащи и величественные горы хранят немало тайн, о которых можно узнать во время путешествия на водопады Пшада на джипах.
Что вас ждет:Трансфер довезет вас до п. Пшада, где произойдет пересадка на открытые джипы Хантер/Патриот по 6-8 человек, предварительно заехав на первую остановку маршрута: родник «Наташа», где кристально чистая вода течёт из кувшина, который держит в руках девушка. Здесь имеется небольшой мотель, ресторан, часовня и сувенирный магазин. Ручей, который течёт со склона, превратили в искусственный каскад небольших водопадов — очень живописно!
Дальше путешествие идет по бездорожью по реке Пшада. Вас ждет самое продолжительное водное сафари в Краснодарском крае, с брызгами и незабываемыми эмоциями. Красивые виды и возможность обзора на 360 градусов дополнят ваши впечатления. Из экстремального здесь только брызги воды, детям этот тур очень нравится.
Далее вы увидите самое большое количество дольменов на маршруте: 2 деревни дольменов подарят возможность погрузиться в историю предков, загадать желание, наполниться энергией. Дольмены — уникальные по своей природе сооружения, вокруг которых ходит масса легенд и теорий, в туре больше узнаете об этом, что ясно наверняка: дольмены возрастом с Египетские пирамиды и даже технологии 21 века не позволяют соорудить подобную дольмену конструкцию.
Затем по маршруту вас ждут 2 комплекса: природный СПА в китайском стиле Инь Янь. Здесь помимо красивой территории, где есть что посмотреть и пофотографироваться, находятся бассейны с глиной, пилинг-рыбками и винные бочки. За дополнительную плату можно устроить себе СПА всего тела. Горный эко-комплекс Дивномедье — это большая территория, со своим хозяйством, пасекой и кафе. Здесь открывается возможность пообщаться с животными, продегустировать спиртные напитки и мед, а также отведать местной кухни.
Затем мы с вам отправимся в увлекательный и простой пеший маршрут к каскаду Пшадских водопадов. Самый большой из них – это Медвежий угол (9м) – у вас будет возможность насладиться прохладой и чистотой водицы. Путь к водопадам займет 30 минут в одну сторону, если не спеша.
На обратной дороге заезжаем посмотреть еще один водопад: Чаша Любви на реке Жане, здесь тоже можно искупаться, чаша с более теплой водой по сравнению с Пшадскими водопадами.
Важная информация:• Рекомендуем надевать удобную одежду и обувь.
Необходимо взять с собой купальные принадлежности (если планируете купаться) и бутылку для воды из родника.
Ежедневно 9:00, 14:00
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Экскурсия
- Услуги водителя-гида
- Что не входит
- Обед
- СПА-процедуры в комплексе «Инь Янь»(по желанию)
- Место начала и завершения?
- Удобное для Вас место в рамках города
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно 9:00, 14:00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- Рекомендуется удобная одежда и обувь. Взять с собой по желанию купальные принадлежности и бутылку для воды из родника
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
26 июля 2023
Побывали на экскурсии Пшадские водопады, всей семьей. Все очень понравилось, прокатили на джипе с ветерком и брызгами горных ручейков, дети в восторге. Невероятная природа, чистый воздух, часть пешего маршрута к водопаду по горному ручью. После перекусили в лесу, очень вкусная форель, запеченная картошка и лепешки. В парке Инь Ян дети посетили бассейн с рыбками, мы грязевые ванны, грязь действительно помогает от солнечных ожогов. Едьте не пожалеете!!!
E
EKATERINA
24 июля 2023
Всё очень понравилось, благодарю нашего экскурсовода за его лёгкость подачи и профессионализм, было очень весело и познавательно, всем советую 👌
Ю
Юлия
24 июля 2023
Остались очень довольны! Приятные водители, забрали прямо от места жители привезли потом обратно. Огромный восторг от поездки на джипе. Отдельное спасибо водителю, что вез нас так, что брызгами полностью накрывало, без этого впечатления были б не те. Дочка 7 лет пищала от восторга! Прогулка до водопада тоже понравилась. Мы были в кроксах, поэтому спокойно шли по камушкам по воде, не перешагивали. Фото с водопада и дороги до него вышли шикарные, как и фото с джипом! И спа в конце - супер!!!
Ю
Юлия
20 июля 2023
Сервис хороший,быстрая бронь,быстрая доставка машины от отеля и обратно,очень красивые места,максимально доступные цены. Водители вежливые,максимально стараются угодить клиенту. Рекомендую 100%
П
Петровская
17 июля 2023
Все очень понравилось, отличная цена, захватывающий джиппинг, виды чудесные, экскурсия супер, всем рекомендую!
Т
Татьяна
14 июля 2023
А
Алексей
12 июля 2023
Часть объектов из программы не посетили, обещали детское кресло и в итоге его не предоставили, во время экскурсии были сами по себе, никто ничего не рассказывал, УАЗ еле живой: всё дребезжит, ржавое, держится на проволоке
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