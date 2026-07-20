Вы посетите две старинные винодельни: Абрау-Дюрсо и Мысхако. Проследите этапы производства вина, познакомитесь с технологией производства игристого вина классическим шампанским способом. А также полюбуетесь потрясающей местной природой: горами, холмами, озером и морем.

Живописные виды

Вы погуляете по ухоженной набережной озера Абрау и по арт-парку с интересными инсталляциями, подниметесь на приозерные смотровые площадки и полюбуетесь с высоты изумрудной водой. Любителям натуральных продуктов я покажу фермерские лавочки с вкуснейшими сырами, а ценителям ручной работы — необычные изделия на арт-базаре.

Винный дом Абрау-Дюрсо

Абрау-Дюрсо славится не только завораживающими пейзажами, но и интересной историей. Вы узнаете, как образовалось озеро Абрау и как оно погубило целый адыгский аул. А также: как эти места связаны с князем Голицыным, и при каких обстоятельствах здесь появился винный дом, с которого началась эпоха российского шампанского. Винодельня Мысхако

Мысхако — одна из старейших виноделен страны, известная изысканными напитками для роскошных ужинов. Вы узнаете о всех этапах изготовления элитного вина: от сбора винограда до цеха маркировки и выпуска готовой продукции. А также раскроете, как с винодельней связан Леонид Ильич Брежнев и кто такой «Колдун». Поучаствуете в дегустации и полюбуетесь окружающими винодельню горами и холмами. Важная информация: Посещение виноделен оплачивается отдельно.