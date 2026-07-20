Новороссийск — один из центров виноделия в Краснодарском крае.
Винодельни Новороссийска расположены у Черного моря, что создает особенный терруар для выращивания винограда.
Новороссийские винодельни имеют богатую историю, которая началась в 19 веке и отличаются своей культурой виноделия. Вы посетите две старинные винодельни: Абрау-Дюрсо и Мысхако.
Проследите этапы производства вина, полюбуетесь потрясающей местной природой: горами, холмами, озером и морем.
Винодельни Новороссийска расположены у Черного моря, что создает особенный терруар для выращивания винограда.
Новороссийские винодельни имеют богатую историю, которая началась в 19 веке и отличаются своей культурой виноделия. Вы посетите две старинные винодельни: Абрау-Дюрсо и Мысхако.
Проследите этапы производства вина, полюбуетесь потрясающей местной природой: горами, холмами, озером и морем.
Описание экскурсии
Вы посетите две старинные винодельни: Абрау-Дюрсо и Мысхако. Проследите этапы производства вина, познакомитесь с технологией производства игристого вина классическим шампанским способом. А также полюбуетесь потрясающей местной природой: горами, холмами, озером и морем.
Живописные виды
Вы погуляете по ухоженной набережной озера Абрау и по арт-парку с интересными инсталляциями, подниметесь на приозерные смотровые площадки и полюбуетесь с высоты изумрудной водой. Любителям натуральных продуктов я покажу фермерские лавочки с вкуснейшими сырами, а ценителям ручной работы — необычные изделия на арт-базаре.
Винный дом Абрау-Дюрсо
Абрау-Дюрсо славится не только завораживающими пейзажами, но и интересной историей. Вы узнаете, как образовалось озеро Абрау и как оно погубило целый адыгский аул. А также: как эти места связаны с князем Голицыным, и при каких обстоятельствах здесь появился винный дом, с которого началась эпоха российского шампанского. Винодельня Мысхако
Мысхако — одна из старейших виноделен страны, известная изысканными напитками для роскошных ужинов. Вы узнаете о всех этапах изготовления элитного вина: от сбора винограда до цеха маркировки и выпуска готовой продукции. А также раскроете, как с винодельней связан Леонид Ильич Брежнев и кто такой «Колдун». Поучаствуете в дегустации и полюбуетесь окружающими винодельню горами и холмами. Важная информация: Посещение виноделен оплачивается отдельно.
ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Винодельни Абрау-Дюрсо и Мысхако
- Достопримечательности Абрау - Дюрсо
Что включено
- Транспорт
- Вода
Что не входит в цену
- Посещение винодельни Абрау-Дюрсо - от 2500 рублей с человека
- Посещение винодельни Мысхако - от 3000 рублей с человека
- Питание
Место начала и завершения?
Ваше место проживания в Геленджике
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Посещение виноделен оплачивается отдельно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Тур полностью оправдал ожидания. Абрау-Дюрсо встретило нас красотой, Мысхако — глубиной истории. Особенно запомнилась прогулка по набережной и арт-парк — очень атмосферное место. Гид отвечала на все вопросы с удовольствием и знанием дела. Винодельни рекомендую посетить каждому!
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С
Если вы в Новороссийске — обязательно берите этот тур. Две легендарные винодельни за один день — отличная идея. В Абрау-Дюрсо впечатлила история с князем Голицыным и озером, в Мысхако — масштабы производства. Дегустация порадовала, даже купили пару бутылок домой. Всё очень понравилось!
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О
Влюбилась в Абрау-Дюрсо с первого взгляда! Озеро изумрудного цвета, ухоженная набережная, арт-парк — всё очень эстетично. Мысхако порадовал дегустацией и рассказами про Брежнева. Купила сыры с фермерской лавочки — невероятно вкусные. Насыщенный, душевный и очень вкусный тур.
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Р
Долго думал, какой тур выбрать, и не прогадал. Две винодельни за день — идеальный формат. Понравилось, что программа насыщенная, но без спешки. Успели и на озеро посмотреть, и на производство сходить, и дегустацию пройти. Взял с собой бутылку Абрау, дома буду вспоминать эту поездку.
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П
Отличная идея для свидания или отдыха с друзьями. Всё организовано на высоком уровне. Виды на озеро с высоты — не передать словами, нужно видеть своими глазами. В Мысхако процесс производства показан очень детально и понятно. Взяли вино на память, приедем за новой партией!
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Е
Это был чудесный выходной! Хочу отметить профессионализм гида — рассказывал так, что время пролетело незаметно. Озеро Абрау, горы, виноградники — всё создаёт уникальную атмосферу. В Мысхако понравился дегустационный зал и возможность увидеть все этапы создания вина. Однозначно рекомендую!
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Билеты
Экскурсия в знаменитую винодельню: Абрау-Дюрсо и Новороссийск
Начало: Геленджик, улица Кирова, д. 12
Расписание: Летом ежедневно в 14:00 один раз в день.
1 сен в 14:00
2 сен в 14:00
2000 ₽ за билет
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия на винодельню в Абрау-Дюрсо
Начало: Ваше место пребывания в Геленджике
Расписание: Выезд по запросу с 9:00 до 14:00
17 700 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Русская Тоскана: экскурсия на винодельни "Шато Пино" и "Мысхако"
Начало: Ваше место пребывания в Геленджике
Расписание: По договоренности
15 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Идеальный винный день
Посетить атмосферные винодельни под Новороссийском или Анапой и узнать секреты изготовления вина
Завтра в 08:00
28 авг в 08:00
от 15 500 ₽ за всё до 3 чел.
16 000 ₽ за экскурсию