Винный тур по старинным винодельням Новороссийска

Винный тур по старинным винодельням Новороссийска
Винный тур по старинным винодельням Новороссийска
Винный тур по старинным винодельням Новороссийска
Винный тур по старинным винодельням Новороссийска
Винный тур по старинным винодельням Новороссийска
Винный тур по старинным винодельням Новороссийска
Винный тур по старинным винодельням Новороссийска
Винный тур по старинным винодельням Новороссийска
Винный тур по старинным винодельням Новороссийска
Винный тур по старинным винодельням Новороссийска

Что вы увидите 🤩

  • винодельни Абрау - Дюрсо и Мысхако
  • достопримечательности Абрау - Дюрсо
Новороссийск один из центров виноделия в Краснодарском крае, не уступая винодельческим центрам как Анапский, Крымский районы и Таманский полуостров. В отличие от перечисленных мест, винодельни Новороссийска расположены у Черного моря, что создает особенный терруар для выращивания винограда. Новороссийские винодельни имеют богатую историю, которая началась в 19 веке и отличаются своей культурой виноделия.
Вы посетите две старинные винодельни: Абрау – Дюрсо и Мысхако. Проследите этапы производства вина, познакомитесь с технологией производства игристого вина классическим шампанским способом. А также полюбуетесь потрясающей местной природой: горами, холмами, озером и морем.
Что вас ожидает
Живописные виды
Вы погуляете по ухоженной набережной озера Абрау и по арт-парку с интересными инсталляциями, подниметесь на приозерные смотровые площадки и полюбуетесь с высоты изумрудной водой. Любителям натуральных продуктов я покажу фермерские лавочки с вкуснейшими сырами, а ценителям ручной работы — необычные изделия на арт-базаре. А вечером мы посмотрим лазерное шоу поющих фонтанов.
Винный дом Абрау – Дюрсо
Абрау-Дюрсо славится не только завораживающими пейзажами, но и интересной историей. Вы узнаете, как образовалось озеро Абрау и как оно погубило целый адыгский аул. А также: как эти места связаны с князем Голицыным и при каких обстоятельствах здесь появился винный дом, с которого началась эпоха российского шампанского.
Винодельня Мысхако
Мысхако — одна из старейших виноделен страны, известная изысканными напитками для роскошных ужинов. Вы узнаете о всех этапах изготовления элитного вина: от сбора винограда до цеха маркировки и выпуска готовой продукции. А также раскроете, как с винодельней связан Леонид Ильич Брежнев и кто такой «Колдун». Поучаствуете в дегустации и полюбуетесь окружающими винодельню горами и холмами.

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-2 человекДля группы 3-4 человек
Стандартное предложение
16 500 ₽
21 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • транспорт
  • вход на винодельни
  • вода
  • фотосессия
Что не входит
  • питание
Место начала и завершения
Место жительства клиента
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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ежедневно

Алик И.
Алик И.
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