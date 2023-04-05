Джиппинг на Пшадские водопады

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Джипинг на Пшадские водопады — уникальному природному комплексу из более сотни красивейших водных каскадов, разбросанных по Пшаде и ее притокам.
Джиппинг на Пшадские водопады
Джиппинг на Пшадские водопады
Джиппинг на Пшадские водопады
Джиппинг на Пшадские водопады
Джиппинг на Пшадские водопады
Джиппинг на Пшадские водопады
Джиппинг на Пшадские водопады
Ближайшие даты:
1
мая
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
6
мая
7
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Долина реки «Жане» и водопад «Чаша любви»
  • Родник «Наташа»
  • Оздоровительный комплекс «Инь Инь»
  • Деревня дольменов
  • Комплекс Дивномедье (кафе, баня, дегустации)
  • Пшадские водопады
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Уникальный уголок природы.
  • Вас ждут незабываемые приключения и интересные места. Экскурсия начнется у долины реки Жане у водопада чаша любви, далее едем к роднику «Наташа» — Источник считается целебным, поэтому многие набирают воду из него, умываются. Далее едем в оздоровительный комплекс «Инь-Ян» это будет следующей остановкой вашего маршрута. Остановка минут на 50, тут вы можете посетить кафе, грязевые ванны или принять винные спа.
  • Далее вас ждет небольшая переправа по горной реке Пшада и остановка у «Деревни дольменов» — величественных, магических строений, возведенных тысячи лет назад. Они считаются местами энергии, силы. После чего едем в парк «Дивномедье» где вас ждут красивые локации для фото, дегустации меда и по желанию кафе.
  • В завершении поездки вы побываете на водопадах, которые восхищают своими пейзажами, а также пройдете по красивому ущелью Пшадской долины. Водопады представляют собой каскад из девяти источников, перетекающих один в другой. Некоторые из них имеют специальные чаши, где можно искупаться. Во время путешествия вы сделаете отличные фото, полюбуетесь красивой природой, а наш гид расскажет много интересного о здешних местах.
  • Еще одна интересная локация на маршруте — завод «Возрождение». Здесь вы сможете побывать на экскурсии и продегустировать шесть видов напитков компании. Понравившуюся продукцию и сувениры, можно приобрести в фирменном магазине на территории пивоварни.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортное обслуживание
  • Страховка
Что не входит
  • По желанию посещение кафе
  • Бани
  • Винные спа и грязевые ванны
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы забираем на остановках в Геленджике
Завершение: Геленджик развозка по адресам на остановки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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