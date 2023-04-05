Джипинг на Пшадские водопады — уникальному природному комплексу из более сотни красивейших водных каскадов, разбросанных по Пшаде и ее притокам.
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Что вас ожидает:
- Долина реки «Жане» и водопад «Чаша любви»
- Родник «Наташа»
- Оздоровительный комплекс «Инь Инь»
- Деревня дольменов
- Комплекс Дивномедье (кафе, баня, дегустации)
- Пшадские водопады
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Уникальный уголок природы.
- Вас ждут незабываемые приключения и интересные места. Экскурсия начнется у долины реки Жане у водопада чаша любви, далее едем к роднику «Наташа» — Источник считается целебным, поэтому многие набирают воду из него, умываются. Далее едем в оздоровительный комплекс «Инь-Ян» это будет следующей остановкой вашего маршрута. Остановка минут на 50, тут вы можете посетить кафе, грязевые ванны или принять винные спа.
- Далее вас ждет небольшая переправа по горной реке Пшада и остановка у «Деревни дольменов» — величественных, магических строений, возведенных тысячи лет назад. Они считаются местами энергии, силы. После чего едем в парк «Дивномедье» где вас ждут красивые локации для фото, дегустации меда и по желанию кафе.
- В завершении поездки вы побываете на водопадах, которые восхищают своими пейзажами, а также пройдете по красивому ущелью Пшадской долины. Водопады представляют собой каскад из девяти источников, перетекающих один в другой. Некоторые из них имеют специальные чаши, где можно искупаться. Во время путешествия вы сделаете отличные фото, полюбуетесь красивой природой, а наш гид расскажет много интересного о здешних местах.
- Еще одна интересная локация на маршруте — завод «Возрождение». Здесь вы сможете побывать на экскурсии и продегустировать шесть видов напитков компании. Понравившуюся продукцию и сувениры, можно приобрести в фирменном магазине на территории пивоварни.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание
- Страховка
- Что не входит
- По желанию посещение кафе
- Бани
- Винные спа и грязевые ванны
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Мы забираем на остановках в ГеленджикеЗавершение: Геленджик развозка по адресам на остановки
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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