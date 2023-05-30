Что вас ожидает:

Насладиться пейзажами с высоты на «Грозовых воротах», зарядиться энергией древних дольменов и искупаться в кристальном водопаде. Мы подъезжаем ко всем объектам максимально близко, Вам не придется далеко ходить. Если Вы любите природу и красивые места, то маршрута лучше просто не найти.

Смотровые площадки на окрестности Геленджика.

На отроге лесных гор открывается невероятная живописная панорама, где вы можете насладиться пышными природными пейзажами уже с первых минут путешествия. Гора Острая, Куцая, Боцехур, Шахан. Высота более 750 метров над уровнем моря. Именно отсюда открывается шикарный вид на весь Маркотхский хребет за которым укрывается от ветров Геленджикская бухта. Мы посетим место, где снимали фильм «Грозовые ворота» 2006 года. Экранизация посвящена реальным событиям Второй Чеченской войны, точнее Бою у высоты 776. Сооружение из блоков, мастерски состаренное, украшенное фресками, осталось и полюбились туристами. Благодаря оставшимся декорациям здесь получаются шикарные фото.

Мистический дольмен, который старше Египетских пирамид.

Уникальное и загадочное сооружение, эпохи бронзового века. Место силы. Мы прикоснемся к таинственным древним мегалитам, прочувствуем их энергетику и поговорим о быте предков. Здесь загадывают желания, которые обязательно сбудутся.

Цегельский водопад и родники.

Один из самых известных водопадов Цегельской щели. Она и подарила ему самое распространенное название. Местные называют его Шнурок из-за того что он высокий и тонкий. Его поток не стекает каскадами, а мерно и ровно течет по ложбине, которую десятилетиями протачивал себе в скале. Все желающие могут искупаться в освежающей купели. Ущелье заросло лесом. Природа вокруг водопада не менее красива, чем сам водный поток. Возле водопада – два источника. Родники с живой и мертвой водой: вы узнаете, почему он так называется, и попробуете ключевой воды

Дегустация в фермерском хозяйстве

Мы заедем к местным фермерам, продегустируем домашнее вино и мёд с возможностью покупки понравившихся сортов и продуктов. По желанию заедем в горное кафе, где вас накормят домашней кухни и блюдами с мангала.

Важная информация: