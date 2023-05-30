Драйвовое путешествие по бездорожью на комфортабельном внедорожнике. Увлекательная экскурсия на подготовленных джипах подходит для всех возрастов и физических возможностей. В том числе семьям с детьми. Мощные, надежные внедорожники провезут вас по бездорожью. Наши опытные инструкторы гарантируют безопасность пассажиров во время экстрим-экскурсии.
Ближайшие даты:
30
мая
мая
31
мая
мая
1
июн
июн
2
июн
июн
3
июн
июн
4
июн
июн
5
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Гора Острая, Куцая, Боцехур, Шахан
- Грозовые ворота
- Дольмен исполнения желаний
- Цегельский водопад
- Родники с живой и мёртвой водой
- Дегустации вина и мёда
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Насладиться пейзажами с высоты на «Грозовых воротах», зарядиться энергией древних дольменов и искупаться в кристальном водопаде. Мы подъезжаем ко всем объектам максимально близко, Вам не придется далеко ходить. Если Вы любите природу и красивые места, то маршрута лучше просто не найти.
- Смотровые площадки на окрестности Геленджика.
- На отроге лесных гор открывается невероятная живописная панорама, где вы можете насладиться пышными природными пейзажами уже с первых минут путешествия. Гора Острая, Куцая, Боцехур, Шахан. Высота более 750 метров над уровнем моря. Именно отсюда открывается шикарный вид на весь Маркотхский хребет за которым укрывается от ветров Геленджикская бухта. Мы посетим место, где снимали фильм «Грозовые ворота» 2006 года. Экранизация посвящена реальным событиям Второй Чеченской войны, точнее Бою у высоты 776. Сооружение из блоков, мастерски состаренное, украшенное фресками, осталось и полюбились туристами. Благодаря оставшимся декорациям здесь получаются шикарные фото.
- Мистический дольмен, который старше Египетских пирамид.
- Уникальное и загадочное сооружение, эпохи бронзового века. Место силы. Мы прикоснемся к таинственным древним мегалитам, прочувствуем их энергетику и поговорим о быте предков. Здесь загадывают желания, которые обязательно сбудутся.
- Цегельский водопад и родники.
Один из самых известных водопадов Цегельской щели. Она и подарила ему самое распространенное название. Местные называют его Шнурок из-за того что он высокий и тонкий. Его поток не стекает каскадами, а мерно и ровно течет по ложбине, которую десятилетиями протачивал себе в скале. Все желающие могут искупаться в освежающей купели. Ущелье заросло лесом. Природа вокруг водопада не менее красива, чем сам водный поток. Возле водопада – два источника. Родники с живой и мертвой водой: вы узнаете, почему он так называется, и попробуете ключевой воды
Дегустация в фермерском хозяйстве
Мы заедем к местным фермерам, продегустируем домашнее вино и мёд с возможностью покупки понравившихся сортов и продуктов. По желанию заедем в горное кафе, где вас накормят домашней кухни и блюдами с мангала.
Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- За 1,5 часа до выезда с вами свяжется наш менеджер для подтверждения брони.
- Мы заберем вас из отеля в Геленджике, Голубой бухте, Кабардинке или Дивноморском и привезем обратно после экскурсии.
- В программе есть бесплатные дегустации. Если захотите приобрести местную продукцию, оплата только за наличные.
- На маршруте местами отсутствует мобильная связь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги водителя-гида
- Посещение Маркхотского заповедника
- Дегустации вина и мёда
- Что не входит
- Обед в горном кафе
- Сувениры и продукты местного фермерства
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- За 1,5 часа до выезда с вами свяжется наш менеджер для подтверждения брони
- Мы заберем вас из отеля в Геленджике, Голубой бухте, Кабардинке или Дивноморском и привезем обратно после экскурсии
- В программе есть бесплатные дегустации. Если захотите приобрести местную продукцию, оплата только за наличные
- На маршруте местами отсутствует мобильная связь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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