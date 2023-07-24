Формат барной экскурсии — это возможность не только попробовать лучшие образцы вин черноморского побережья, но и узнать историю виноделия региона в компании единомышленников. Вы посетите лучшие заведения города, познакомитесь с королём российского игристого, узнаете, что такое кюве и при чём здесь Вдова Клико.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

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Описание

Что вас ожидает

Вино и дары моря

Мы прогуляемся по прекрасной набережной Геленджика, зайдём минимум в 3 бара-представителя виноделен черноморского побережья и попробуем лучшие образцы. Гид расскажет об истории и особенностях производства вина и обратит ваше внимание на раскрытие вкусов. Также вы познакомитесь с мидиями и устрицами и продегустируете черноморский фастфуд.

Вы узнаете:

где проходили винные дороги Боспорского царства;

чем важны южные и северные склоны в приготовлении напитка Диониса;

как французам и итальянцам живётся на черноморской земле;

что такое кюве, ремюаж и дегоржаж;

кого называют королём русского игристого:

и многое другое!

В конце экскурсии мы зайдём в магазин, где вы сможете приобрести для себя вино от местных производителей. Специалист винного дела подскажет лучшие сорта и расскажет, в каких заведениях города можно заказать блюда локальной кухни.

Организационные детали