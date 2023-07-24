Прогуляться по набережной города-курорта и продегустировать лучшие сорта местных вин
Формат барной экскурсии — это возможность не только попробовать лучшие образцы вин черноморского побережья, но и узнать историю виноделия региона в компании единомышленников.
Вы посетите лучшие заведения города, познакомитесь с королём российского игристого, узнаете, что такое кюве и при чём здесь Вдова Клико.
Вы посетите лучшие заведения города, познакомитесь с королём российского игристого, узнаете, что такое кюве и при чём здесь Вдова Клико.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вино и дары моря
Мы прогуляемся по прекрасной набережной Геленджика, зайдём минимум в 3 бара-представителя виноделен черноморского побережья и попробуем лучшие образцы. Гид расскажет об истории и особенностях производства вина и обратит ваше внимание на раскрытие вкусов. Также вы познакомитесь с мидиями и устрицами и продегустируете черноморский фастфуд.
Вы узнаете:
- где проходили винные дороги Боспорского царства;
- чем важны южные и северные склоны в приготовлении напитка Диониса;
- как французам и итальянцам живётся на черноморской земле;
- что такое кюве, ремюаж и дегоржаж;
- кого называют королём русского игристого:
- и многое другое!
В конце экскурсии мы зайдём в магазин, где вы сможете приобрести для себя вино от местных производителей. Специалист винного дела подскажет лучшие сорта и расскажет, в каких заведениях города можно заказать блюда локальной кухни.
Организационные детали
- Экскурсия проводится, если набирается минимум 2 участника. Если вы один/одна, очень прошу уточнять, есть ли на этот день ещё хотя бы одна бронь.
- В стоимость включён 1 напиток в 1 заведении, остальные заказы оплачиваются отдельно. Средний чек в каждом баре — 600-1500 руб. с человека.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 16:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на набережной
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 16:30Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Геленджике
Провели экскурсии для 609 туристов
Приветствую вас, мои гости! Я — Юлия, живу в Москве, экскурсовод с дипломом и любовью к людям и своему делу! Большую часть жизни провела на Юге России и собрала там команду гидов, которые с удовольствием делятся с нашими гостями красивейшими природными локациями, рассказывают о героическом прошлом, показывают секретные места побережья и подсказывают лучшие гастрономические остановки региона. География нашей команды разнообразна, я знакомлю гостей с Москвой, Любовь и Дмитрий — с Новороссийском, Мария и Яна — с секретными местами Геленджика, Наталья — эксперт по гастроэкскурсиям, а Юлия отвечает за Анапу! Периодически мы проводим авторские туры в Абхазию, Крым и по южным Шато и фермам. Мы будем рады знакомству, и постараемся сделать ваш отдых особенным!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Константин
24 июля 2023
Классная экскурсия. Юлия хорошо разбирается в аспектах виноделия. Хорошо подобран маршрут и гастрономически разнообразен. Большое спасибо!
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