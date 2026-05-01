Представьте: каменистая тропа вьётся среди можжевеловых рощ и диких цветов. Ветер доносит ароматы горных трав, а вокруг — ни души.
Шаг за шагом мы приближаемся к вершине Маркотхского хребта ради мгновения, когда мир окажется у наших ног.
Подкова бухты с россыпью домиков останется далеко внизу, море и небо сольются на горизонте — и подарят ощущение безбрежной свободы.
Описание экскурсии
Встретимся в Геленджике и поедем в Кабардинку. От подножия Маркотхского хребта пешком поднимемся на вершину. Будем вдыхать горный воздух, любоваться окружающими склонами, а вдали — селом и морем. Если захотите, устроим пикник на видовой поляне. Затем спустимся и на машине вернёмся к точке старта.
Организационные детали
- Едем на Toyota Yaris Cross. Дорога в обе стороны займёт ~2 ч
- Маршрут умеренной сложности. Поднимемся на 450 м, преодолеем 3 км
- Обувайтесь удобно, возьмите головной убор, перекус и воду
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Геленджике
Провела экскурсии для 271 туриста
По образованию я психолог, а по призванию — гид и фотограф. Родилась в прекрасном городе-герое Новороссийске. Очень люблю природу и историю, много путешествую. С радостью поделюсь с вами великолепными локациями, интересными местами и захватывающими видами. Побывав здесь однажды, вы влюбитесь в наш край и будете возвращаться снова и снова.
