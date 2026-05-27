Приглашаю вас в одно из самых живописных мест Краснодарского края. Шато Пино — это не просто винодельня, а целый агротуристический комплекс на склонах горы Колдун.
Вы увидите этапы производства вина, побываете на необычной улиточной ферме и насладитесь панорамами Цемесской бухты. Это путешествие про эстетику, тонкие ароматы и потрясающую природу юга.
Вы увидите этапы производства вина, побываете на необычной улиточной ферме и насладитесь панорамами Цемесской бухты. Это путешествие про эстетику, тонкие ароматы и потрясающую природу юга.
Описание экскурсии
Виноделие и улиточная ферма
- Мы проедем по виноградникам и узнаем секреты гравитационного виноделия. Я расскажу, как рождаются знаменитые местные вина и чем уникален терруар Новороссийска.
- Вы посетите единственную в своём роде ферму, где выращивают виноградную улитку. Это отличный шанс узнать всё о жизни этих моллюсков и особенностях их разведения.
Арт-пространство и ретропарк
- На парковой территории мы осмотрим картинную галерею и «Город мастеров». Особого внимания заслуживает коллекция ретро-автомобилей.
- В завершение прогуляемся по набережной курорта «Широкая балка» — здесь лучшие виды на просторы Чёрного моря и отроги Маркотхского хребта.
Организационные детали
- Дорога занимает 1,5 часа в одну сторону.
- В стоимость включено: трансфер из Геленджика и обратно на комфортабельном авто, входные билеты на территорию винодельни, дегустация вин и улиток, питьевая вода.
в пятницу, субботу и воскресенье в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|11 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Геленджикском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алик — ваш гид в Геленджике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 919 туристов
Я аттестованный гид, давно живу в Геленджике и очень его люблю. Познакомлю вас с городом, его окрестностями и ближайшими локациями. Могу провести треккинги, винные экскурсии и экскурсии по винодельням Краснодарского края. Я объездил весь Краснодарский край и веду блог о путешествиях по Черноморскому побережью.
Входит в следующие категории Геленджика
Похожие экскурсии на «Путешествие в Шато Пино: виноградники, улитки и ретро-авто (всё включено)»
Индивидуальная
до 3 чел.
Геленджик и «Голубая бездна» - поездка по основным достопримечательностям
Геленджик во всем его великолепии: панорамы, история и уютные уголки. Персональный гид раскроет все тайны
Начало: У места вашего проживания в Геленджике
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
9900 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Активный хайкинг по лучшим местам Большого Геленджика
Ищете новые впечатления? Этот тур покажет вам лучшие места Геленджика за один день. Узнайте больше о местных легендах и насладитесь видами
Начало: У вашего дома
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
30 мая в 13:00
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Мысхако «+» Шато Пино
Отправиться в путешествие по лучшим винодельням Краснодарского края - из Геленджика
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 400 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Геленджик
Погрузитесь в атмосферу Геленджика: набережная, бульвары, парки и легендарный маяк. Узнайте городские мифы и истории, насладитесь уникальными видами
Начало: У вашего отеля
8 авг в 10:00
9 авг в 10:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
11 900 ₽ за человека