Приглашаем в несложный треккинг к вершине Мархотского хребта! Вас ждёт неспешный подъём по живописному маршруту, для которого достаточно базового уровня физической подготовки. По пути вы сделаете остановки у букв «Геленджик» и «Пупа Земли», узнаете о легендах и местах силы, посетите смотровые площадки и насладитесь видами на побережье, зелёные долины и скалистые вершины.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

На комфортабельном легковом автомобиле мы довезём вас до начала пешеходного маршрута. А дальше в программе:

Буквы «Геленджик». Одна из самых узнаваемых достопримечательностей города — огромные белые буквы, сложенные на склоне горы. Это символ города, который виден издалека. Вы узнаете историю их создания и сделаете фото.

«Пуп Земли». Мистическое место, притягивающее энергетикой и загадочностью — расскажем вам о его магической силе и легендах, с ним связанных. Считается, что именно здесь находится географический центр мира, и, если загадать желание, оно обязательно сбудется.

Смотровая площадка. Добравшись до самой высокой точки маршрута, вы окажетесь на вершине Маркхотского хребта на высоте 650 метров над уровнем моря. Здесь воздух особенно свеж, виды — завораживающие, и можно почувствовать себя ближе к небу.

Крест на горе. Завершающим аккордом нашей программы станет вид на крест, возвышающийся на одной из вершин. Насладимся панорамами и поговорим об истории его строительства.

Организационные детали