Приглашаем в несложный треккинг к вершине Мархотского хребта! Вас ждёт неспешный подъём по живописному маршруту, для которого достаточно базового уровня физической подготовки.
По пути вы сделаете остановки у букв «Геленджик» и «Пупа Земли», узнаете о легендах и местах силы, посетите смотровые площадки и насладитесь видами на побережье, зелёные долины и скалистые вершины.
Описание экскурсии
На комфортабельном легковом автомобиле мы довезём вас до начала пешеходного маршрута. А дальше в программе:
Буквы «Геленджик». Одна из самых узнаваемых достопримечательностей города — огромные белые буквы, сложенные на склоне горы. Это символ города, который виден издалека. Вы узнаете историю их создания и сделаете фото.
«Пуп Земли». Мистическое место, притягивающее энергетикой и загадочностью — расскажем вам о его магической силе и легендах, с ним связанных. Считается, что именно здесь находится географический центр мира, и, если загадать желание, оно обязательно сбудется.
Смотровая площадка. Добравшись до самой высокой точки маршрута, вы окажетесь на вершине Маркхотского хребта на высоте 650 метров над уровнем моря. Здесь воздух особенно свеж, виды — завораживающие, и можно почувствовать себя ближе к небу.
Крест на горе. Завершающим аккордом нашей программы станет вид на крест, возвышающийся на одной из вершин. Насладимся панорамами и поговорим об истории его строительства.
Организационные детали
До места старта поедем на Mitsubishi Lancer
Программа 12+. Необходим лёгкий уровень физической подготовки. На маршруте есть спуски и подъёмы. Протяжённость — 4,5 км в одну сторону
С вами будет сертифицированный гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — Организатор в Геленджике
На сайте с 2016 года
Провёл экскурсии для 370 туристов
Открываем Геленджик с душой и искренностью!
Организуем живые, насыщенные, незабываемые экскурсии — не просто по точкам, а по тайнам, легендам и сердцу города.
За годы пути мы собрали тысячи впечатлений, сотни историй
и бесценный опыт. Знаем каждый закоулок, каждый мост, каждый древний камень — и готовы поделиться ими с вами, как с близкими.
Покажем Геленджик не как туристическую карту, а как дом с тёплым порогом, пахнущий морем, травами и преданиями. Вы услышите шёпот волн, узнаете тайны гор, почувствуете ритм кавказской земли.
