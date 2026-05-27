Треккинг на Маркхотский хребет и пуп Земли

Это активная прогулка по одному из самых живописных хребтов Геленджика.
Вы подниметесь к знаковым точкам города, увидите редкие природные объекты и насладитесь панорамами моря и гор.
Описание экскурсии
Подъём от парка «Олимп»
Начнём маршрут с живописной тропы у подножия хребта и постепенно поднимемся вверх, с остановками по пути.
Маркхотский хребет
Пройдём по горному маршруту с видами на леса, долины и побережье. Встретим характерную флору региона, в том числе редкие растения.
Надпись «Геленджик»
Поднимемся к знаковому месту города — смотровой площадке с панорамой на Геленджик и бухту.
«Пуп Земли»
Окажемся у необычной природной формации, ставшей символом этих мест.
Смотровые площадки
Полюбуемся видами на Чёрное море, горы Кавказского хребта и окрестности курорта.
Вид на крест
С высоты вы увидите один из крупнейших крестов региона на горе.
Вы узнаете:
- какие растения и экосистемы характерны для Маркхотского хребта
- как формировались местные ландшафты
- каковы особенности природы Черноморского побережья
Организационные детали
- Протяжённость маршрута — около 5 км в одну сторону
- Требуется средняя физическая подготовка
- С вами будет сертифицированный гид-проводник
во вторник, четверг и субботу в 12:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Объездной улице
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 12:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — Организатор в Геленджике
На сайте с 2016 года
Провёл экскурсии для 370 туристов
Открываем Геленджик с душой и искренностью! Организуем живые, насыщенные, незабываемые экскурсии — не просто по точкам, а по тайнам, легендам и сердцу города. За годы пути мы собрали тысячи впечатлений, сотни историй
