Треккинг на Маркхотский хребет и пуп Земли

Это активная прогулка по одному из самых живописных хребтов Геленджика. Вы подниметесь к знаковым точкам города, увидите редкие природные объекты и насладитесь панорамами моря и гор.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Подъём от парка «Олимп»

Начнём маршрут с живописной тропы у подножия хребта и постепенно поднимемся вверх, с остановками по пути.

Маркхотский хребет

Пройдём по горному маршруту с видами на леса, долины и побережье. Встретим характерную флору региона, в том числе редкие растения.

Надпись «Геленджик»

Поднимемся к знаковому месту города — смотровой площадке с панорамой на Геленджик и бухту.

«Пуп Земли»

Окажемся у необычной природной формации, ставшей символом этих мест.

Смотровые площадки

Полюбуемся видами на Чёрное море, горы Кавказского хребта и окрестности курорта.

Вид на крест

С высоты вы увидите один из крупнейших крестов региона на горе.

Вы узнаете:

какие растения и экосистемы характерны для Маркхотского хребта

как формировались местные ландшафты

каковы особенности природы Черноморского побережья

