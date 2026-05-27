Треккинг на Маркхотский хребет и «пуп Земли» - из Геленджика

Горы, море и лучшие виды на город с высоты
Это активная прогулка по одному из самых живописных хребтов Геленджика.

Вы подниметесь к знаковым точкам города, увидите редкие природные объекты и насладитесь панорамами моря и гор.
Описание экскурсии

Подъём от парка «Олимп»

Начнём маршрут с живописной тропы у подножия хребта и постепенно поднимемся вверх, с остановками по пути.

Маркхотский хребет

Пройдём по горному маршруту с видами на леса, долины и побережье. Встретим характерную флору региона, в том числе редкие растения.

Надпись «Геленджик»

Поднимемся к знаковому месту города — смотровой площадке с панорамой на Геленджик и бухту.

«Пуп Земли»

Окажемся у необычной природной формации, ставшей символом этих мест.

Смотровые площадки

Полюбуемся видами на Чёрное море, горы Кавказского хребта и окрестности курорта.

Вид на крест

С высоты вы увидите один из крупнейших крестов региона на горе.

Вы узнаете:

  • какие растения и экосистемы характерны для Маркхотского хребта
  • как формировались местные ландшафты
  • каковы особенности природы Черноморского побережья

Организационные детали

  • Протяжённость маршрута — около 5 км в одну сторону
  • Требуется средняя физическая подготовка
  • С вами будет сертифицированный гид-проводник

во вторник, четверг и субботу в 12:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Объездной улице
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 12:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим
Вадим — Организатор в Геленджике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провёл экскурсии для 370 туристов
Открываем Геленджик с душой и искренностью! Организуем живые, насыщенные, незабываемые экскурсии — не просто по точкам, а по тайнам, легендам и сердцу города. За годы пути мы собрали тысячи впечатлений, сотни историй
и бесценный опыт. Знаем каждый закоулок, каждый мост, каждый древний камень — и готовы поделиться ими с вами, как с близкими. Покажем Геленджик не как туристическую карту, а как дом с тёплым порогом, пахнущий морем, травами и преданиями. Вы услышите шёпот волн, узнаете тайны гор, почувствуете ритм кавказской земли.

