Эльтюбю – экскурсии в Георгиевске

Найдено 3 экскурсии в категории «Эльтюбю» в Георгиевске, цены от 14 900 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Георгиевска)
На машине
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Кисловодск и его окрестности
Увлекательное путешествие из Георгиевска в Кисловодск: история, нарзаны, горы и водопады ждут вас в этом насыщенном приключении
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от 20 500 ₽ за всё до 6 чел.
Трансфер из аэропорта в Георгиевск с экскурсией по Пятигорску
Джиппинг
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер и экскурсия Пятигорск
Удобный трансфер из аэропорта в Георгиевск с увлекательной экскурсией по Пятигорску. Насладитесь видами и историей без лишних хлопот
Начало: В аэропорту Минеральные воды
Завтра в 05:00
11 дек в 05:00
14 900 ₽ за всё до 4 чел.
Всё Чегемское ущелье за один день
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Всё Чегемское ущелье за один день
Путешествие в сердце Кавказа: водопады, склепы и величественные горы ждут вас в этом уникальном туре по Чегемскому ущелью
Завтра в 06:00
14 дек в 08:00
от 29 000 ₽ за всё до 6 чел.

