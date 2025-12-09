Найдено 3 экскурсии в категории « Чегемские водопады » в Георгиевске, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 10 часов 1 отзыв Индивидуальная до 6 чел. Кисловодск и его окрестности Увлекательное путешествие из Георгиевска в Кисловодск: история, нарзаны, горы и водопады ждут вас в этом насыщенном приключении Начало: По месту вашего проживания «Поднимемся на открыточную гору Кольцо по стопам Лермонтова и посетим живописные Медовые водопады, где можно отведать вкуснейших карачаевских хычинов и прокатиться на самом длинном в России зиплайне» от 20 500 ₽ за всё до 6 чел. Джиппинг На машине 8 часов 1 отзыв Мини-группа до 8 чел. Экскурсия на плато Бермамыт Отправляйтесь на плато Бермамыт, чтобы увидеть Кавказский хребет и Эльбрус. Узнайте о Броккенском призраке и насладитесь местными блюдами Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ... «В программу можно включить по договоренности с группой Гришкину балку (сталактитовые пещеры), Эшкаконское водохранилище, Медовые водопады, минеральные источники» Расписание: ежедневно в 02:30, 07:00 и 15:00 10 000 ₽ за человека На машине 13 часов Индивидуальная до 6 чел. Всё Чегемское ущелье за один день Путешествие в сердце Кавказа: водопады, склепы и величественные горы ждут вас в этом уникальном туре по Чегемскому ущелью «Едем вдоль горной речки Чегем между скал к Малому Чегемскому водопаду» от 29 000 ₽ за всё до 6 чел. Другие экскурсии Георгиевска

Заказывайте уникальную экскурсию к Чегемским водопадам из Георгиевска! Вы увидите горы, Гижгит, перевал Актопрак, можно поехать с детьми в групповой или индивидуальной экскурсии, посетить Чегемское ущелье, Кабардино-Балкарию, Пятигорск, Кавказ, Село Эльтюбю и Абай-Су. У нас Вы можете заказать экскурсию на машине, внедорожнике, джип-тур или на лошадях. Доступные цены