Индивидуальная
до 6 чел.
Кисловодск и его окрестности
Увлекательное путешествие из Георгиевска в Кисловодск: история, нарзаны, горы и водопады ждут вас в этом насыщенном приключении
Начало: По месту вашего проживания
«Поднимемся на открыточную гору Кольцо по стопам Лермонтова и посетим живописные Медовые водопады, где можно отведать вкуснейших карачаевских хычинов и прокатиться на самом длинном в России зиплайне»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от 20 500 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Экскурсия на плато Бермамыт
Отправляйтесь на плато Бермамыт, чтобы увидеть Кавказский хребет и Эльбрус. Узнайте о Броккенском призраке и насладитесь местными блюдами
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
«В программу можно включить по договоренности с группой Гришкину балку (сталактитовые пещеры), Эшкаконское водохранилище, Медовые водопады, минеральные источники»
Расписание: ежедневно в 02:30, 07:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 02:30
10 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Всё Чегемское ущелье за один день
Путешествие в сердце Кавказа: водопады, склепы и величественные горы ждут вас в этом уникальном туре по Чегемскому ущелью
«Едем вдоль горной речки Чегем между скал к Малому Чегемскому водопаду»
Завтра в 06:00
14 дек в 08:00
от 29 000 ₽ за всё до 6 чел.
