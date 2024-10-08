8 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Малый Бермамыт, аул-призрак Хасаут и Долина нарзанов в мини-группе из Георгиевска
Насладиться видами гор, альпийскими лугами и увидеть, как бьют минеральные воды из-под земли
Начало: У вашего отеля
«Едем на комфортабельном внедорожнике УАЗ Патриот Соболь 4х4 или Toyota Land Cruiser»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 окт в 09:00
3 500₽ за человека
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Плато Канжол, озера Шадхурей
Индивидуальная поездка к плато Канжол и озерам Шадхурей из Георгиевска. Виды на Эльбрус и загадочные озера ждут вас! (130 symbols)
Начало: По согласованию
12 окт в 08:00
13 окт в 08:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-тур: Чегемские водопады и Эль-Тюбю
Насладитесь приключением на джипе по Северному Кавказу, открывая величественные водопады, таинственные легенды и кавказскую кухню
Начало: По согласованию
«В поездке на внедорожнике по захватывающим местам Северного Кавказа вы откроете не только яркие природные пейзажи, но и места, с которыми связаны таинственные легенды и даже сенсационные заявления»
12 окт в 08:00
13 окт в 08:00
19 000₽ за всё до 2 чел.
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