Найдено 3 экскурсии в категории « Джиппинг » в Георгиевске, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году

1 чел. По популярности Джиппинг На машине 8 часов Мини-группа до 6 чел. Малый Бермамыт, аул-призрак Хасаут и Долина нарзанов в мини-группе из Георгиевска Насладиться видами гор, альпийскими лугами и увидеть, как бьют минеральные воды из-под земли Начало: У вашего отеля «Едем на комфортабельном внедорожнике УАЗ Патриот Соболь 4х4 или Toyota Land Cruiser» Расписание: ежедневно в 09:00 3 500 ₽ за человека На машине Джиппинг 8 часов Индивидуальная до 4 чел. Плато Канжол, озера Шадхурей Индивидуальная поездка к плато Канжол и озерам Шадхурей из Георгиевска. Виды на Эльбрус и загадочные озера ждут вас! (130 symbols) Начало: По согласованию 25 000 ₽ за всё до 4 чел. Джиппинг На машине 8 часов Индивидуальная до 4 чел. Джип-тур: Чегемские водопады и Эль-Тюбю Насладитесь приключением на джипе по Северному Кавказу, открывая величественные водопады, таинственные легенды и кавказскую кухню Начало: По согласованию «В поездке на внедорожнике по захватывающим местам Северного Кавказа вы откроете не только яркие природные пейзажи, но и места, с которыми связаны таинственные легенды и даже сенсационные заявления» 19 000 ₽ за всё до 2 чел. Другие экскурсии Георгиевска

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