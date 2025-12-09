Индивидуальная
до 6 чел.
Кисловодск и его окрестности
Увлекательное путешествие из Георгиевска в Кисловодск: история, нарзаны, горы и водопады ждут вас в этом насыщенном приключении
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от 20 500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер и экскурсия Пятигорск
Удобный трансфер из аэропорта в Георгиевск с увлекательной экскурсией по Пятигорску. Насладитесь видами и историей без лишних хлопот
Начало: В аэропорту Минеральные воды
Завтра в 05:00
11 дек в 05:00
14 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Плато Канжол, озера Шадхурей - из Георгиевска
Джип-тур по завораживающим местам региона
Начало: По согласованию
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
