11 часов
Индивидуальная
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Нетипичный Эльбрус из Георгиевска: водопады, дикие ущелья и снежные хребты
Открыть мир гор с гидом-инсайдером и разделить безграничную любовь к Приэльбрусью
Завтра в 06:00
25 сен в 06:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Плато Канжол, озера Шадхурей - из Георгиевска
Джип-тур по завораживающим местам региона с историческими заметками и старинными легендами
Начало: По согласованию
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-тур из Георгиевска: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит
Путешествие по природным и загадочным памятникам Кабардино-Балкарии
Начало: По согласованию
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
19 000₽ за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Георгиевску в категории «На машине»
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