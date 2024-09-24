Найдено 3 экскурсии в категории « Природа и пейзажи » в Георгиевске, цены от 19 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году

На машине 11 часов Индивидуальная до 4 чел. Нетипичный Эльбрус из Георгиевска: водопады, дикие ущелья и снежные хребты Открыть мир гор с гидом-инсайдером и разделить безграничную любовь к Приэльбрусью «Поляна нарзанов — долина, где вы попьете целебной воды из природного источника, отдохнете у реки, бегущей от водопада, и сможете оценить местную кухню в кафе» 25 000 ₽ за всё до 4 чел. На машине Джиппинг 8 часов Индивидуальная до 4 чел. Плато Канжол, озера Шадхурей - из Георгиевска Джип-тур по завораживающим местам региона с историческими заметками и старинными легендами Начало: По согласованию «Первозданная красота озер Шадхурей» 25 000 ₽ за всё до 4 чел. Джиппинг На машине 8 часов Индивидуальная до 4 чел. Джип-тур из Георгиевска: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит Путешествие по природным и загадочным памятникам Кабардино-Балкарии Начало: По согласованию «В поездке на внедорожнике по захватывающим местам Северного Кавказа вы откроете не только яркие природные пейзажи, но и места, с которыми связаны таинственные легенды и даже сенсационные заявления» 19 000 ₽ за всё до 2 чел. Другие экскурсии Георгиевска

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