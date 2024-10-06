10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Георгиевска)
Пройти путём первых курортников: к горе Кольцо, Медовым водопадам и в горную Кабардино-Балкарию
Начало: По месту вашего проживания
«Поднимемся на открыточную гору Кольцо по стопам Лермонтова и посетим живописные Медовые водопады, где можно отведать вкуснейших карачаевских хычинов и прокатиться на самом длинном в России зиплайне»
6 окт в 08:00
7 окт в 08:00
от 16 500₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-тур из Георгиевска: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит
Путешествие по природным и загадочным памятникам Кабардино-Балкарии
Начало: По согласованию
«Чегемские водопады и мекка парапланеристов»
Сегодня в 08:00
6 окт в 08:00
19 000₽ за всё до 2 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Всё Чегемское ущелье за один день
Из Георгиевска - к ущельям, перевалам, горным хребтам и водопадам
«Едем вдоль горной речки Чегем между скал к Малому Чегемскому водопаду»
12 окт в 08:00
13 окт в 06:00
от 25 000₽ за всё до 4 чел.
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