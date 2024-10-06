Найдено 3 экскурсии в категории « Водопады » в Георгиевске, цены от 16 500 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году

1 чел. По популярности На машине 10 часов Индивидуальная до 6 чел. Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Георгиевска) Пройти путём первых курортников: к горе Кольцо, Медовым водопадам и в горную Кабардино-Балкарию Начало: По месту вашего проживания «Поднимемся на открыточную гору Кольцо по стопам Лермонтова и посетим живописные Медовые водопады, где можно отведать вкуснейших карачаевских хычинов и прокатиться на самом длинном в России зиплайне» от 16 500 ₽ за всё до 4 чел. Джиппинг На машине 8 часов Индивидуальная до 4 чел. Джип-тур из Георгиевска: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит Путешествие по природным и загадочным памятникам Кабардино-Балкарии Начало: По согласованию «Чегемские водопады и мекка парапланеристов» 19 000 ₽ за всё до 2 чел. На машине 13 часов Индивидуальная до 6 чел. Всё Чегемское ущелье за один день Из Георгиевска - к ущельям, перевалам, горным хребтам и водопадам «Едем вдоль горной речки Чегем между скал к Малому Чегемскому водопаду» от 25 000 ₽ за всё до 4 чел. Другие экскурсии Георгиевска

Ответы на вопросы от путешественников по Георгиевску в категории «Водопады»

Забронируйте экскурсию в Георгиевске на 2024 год по теме «Водопады», цены от 16500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь