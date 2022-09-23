Встреча в аэропорту Горно-Алтайска до 10:30 утра. Тех, кто прилетел заранее, забираем из отелей.
Сегодня мы прокатимся по самой красивой и значимой дороге Алтая – Чуйскому тракту.
Трасса входит в пятерку самых красивых автодорог мира по версии журнала National Geographic.
Пейзажи сменяются один за другим, лесистые холмы сменяются горными вершинами, Катунь сменяется не менее красивой рекой Чуя.
Мы будем подниматься всё выше и выше к владениям горных духов.
Незабываемые виды с перевала Чике-Таман, слияние Чуи и Катуни, Катунские террасы и величественные бомы встретятся на вашем пути.
Вечером по приезде в с. Акташ нас ждет торжественный казахский обряд встречи гостей, а также ужин с национальными блюдами казахского народа – бешбармаком и баурсаками.
Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 340 км.
Проживание: база отдыха Расул, коттедж.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Ранний завтрак, выезд. Дорога.
В это день мы сможем увидеть совершенно другой Алтай!
Сначала нас ждет настоящее чудо природы – Гейзерное озеро.
Мы посетим его рано утром, когда здесь почти нет посетителей, чтобы вы получили максимальное наслаждение от созерцания удивительного горного озера, затерявшегося в глубинах алтайских лесов.
Затем мы переместимся на Марс. Да, да, вы не ошиблись, пейзажи далёкой планеты оказались на просторах Алтая.
Далее мы попадаем на другую планету, где ходят лохматые яки, можно встретить верблюдов-бактрианов на фоне фантастических видов на Южно-Чуйский хребет.
Заберемся высоко в горы на автомобиле, погуляем по белому песочку (откуда он здесь?) на берегу озера и увидим грандиозный каньон.
Возвращаемся вечером и делимся впечатлениями.
Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 160 км.
Проживание: база отдыха Расул, коттедж.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Этот день понравится тем, кто любить походить.
Ведь сегодня мы совершаем трекинг к высокогорным и совершенно потрясающим Куехтанарским озерам!
Необычайного цвета озера в обрамлении горных пиков не оставят равнодушными никого.
Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 75 км.
Проживание: база отдыха Расул, коттедж.
Питание: завтрак, перекус, поздний обед, ужин.
Мы движемся в обратном направлении по Чуйскому тракту.
Однако приключения ещё впереди!
Нас ждут еще несколько восхитительных мест, которые оставят неизгладимое впечатление от поездки.
Мы обязательно увидим ещё раз красавицу Катунь со смотровой площадки.
Катунь как надежная проводница встретит и проводит нас в начале и в конце нашего путешествия.
Будем сами варить сыр, и попробуем местные крафтовые сыры в уютном местечке с особой атмосферой.
Доезжаем до знаменитой деревни мастеров Аскат, где будет необычный экспириенс – этномузыкальная экскурсия и саундхиллинг.
Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 340 км.
Проживание: Woodpark.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Сегодня увидите самое глубокое место Катуни под Ороктойским мостом, и услышите историю этого необыкновенного места.
По дороге посетим Голубые озера – Глаза Катуни, которые невозможно посетить летом.
До них мы добираемся не по разбитой дороге, а на моторафте с ветерком.
Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 140 км
Проживание: Woodpark.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Сегодня день активностей и невероятных впечатлений!
Полетаем на вертолете над бирюзовой Катунью, если посчастливится увидим благородных оленей маралов!
Обедаем в уютном ресторанчике на берегу реки и едем на другое приключение, сафари на квадроциклах на гору Крестовая мимо живописных долин и гор.
Вечером вас ждет банька и парение.
Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 26 км.
Проживание: Woodpark.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Вылет из Горно-Алтайска.
Тур предполагает двухместное проживание в уютных комфортных номерах отеля Тан-Алтай и базы отдыха Расул. Мы подбираем такие отели, что везде у вас в номере будет туалет и душ.
Кедровый туркомплекс "Расул" расположен в селе Акташ — в уютном месте Горного Алтая, где можно восстановить свои силы и здоровье, прекрасно провести время на лоне природы, с подобающим уровнем комфорта по приемлемым ценам.
Здесь Вы можете насладиться домашним уютом и качественным сервисом, отдохнуть от шума и суеты большого города, побыть наедине с природой Горного Алтая.
Комплекс находится в зоне действия операторов сотовой связи Билайн, МТС.
Круглый год к Вашим услугам:
Современная, уютная База отдыха на берегу реки Катунь в республике Алтай.
Проживание с удобствами, душ, туалет внутри.
Даже если вы собираете вещи в чемодан, берите с собой рюкзак, он точно пригодится.
Во многих местах, где мы бываем с активными турами, нет больших магазинов и нет аптек. Поэтому вещи первой необходимости всегда должны быть с собой, иногда их просто негде приобрести. Если вам нужна какая-то особая марка косметики или какие-то редкие лекарства, рекомендую привезти их с собой. Также советую не брать много вещей, чтобы не переплачивать за багаж, в активном путешествии не нужно много одежды. Но важно, чтобы у вас всегда был запасной комплект одежды и обуви! Чтобы было во что переодеться, в дождь или даже снег.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Мы ездим на подготовленных к бездорожью комфортабельных внедорожниках (Land Cruiser, Lexus) по 4 человека в автомобиле (кроме водителя). Если хотите большего комфорта и его стоимость вам не так важна, скажите нам об этом, мы посадим вас по 2 или 3 человека.
Связь есть в населенных пунктах везде, кроме Чулышманской долины. В отелях у вас будет возможность подключиться к интернету и пообщаться с родными или поработать (не рекомендуется).
Климат на Алтае резко континентальный, поэтому значительные перепады температуры от +30 днем и +10 ночью могут быть. Поэтому мы всегда направляем рекомендации по одежде.
Как говорят местные:"Они у нас в Красной книге)". Ну, а если серьезно, их тут очень мало, и шанс встретиться с ними в наших путешествиях очень мал.
Количество гостей в сборных группах мы берем кратно четырем (кроме случаев, когда гости выкупают одноместное проживание).