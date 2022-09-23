2 день

Гейзерное озеро, Алтайский Марс

Ранний завтрак, выезд. Дорога.

В это день мы сможем увидеть совершенно другой Алтай!

Сначала нас ждет настоящее чудо природы – Гейзерное озеро.

Мы посетим его рано утром, когда здесь почти нет посетителей, чтобы вы получили максимальное наслаждение от созерцания удивительного горного озера, затерявшегося в глубинах алтайских лесов.

Затем мы переместимся на Марс. Да, да, вы не ошиблись, пейзажи далёкой планеты оказались на просторах Алтая.

Далее мы попадаем на другую планету, где ходят лохматые яки, можно встретить верблюдов-бактрианов на фоне фантастических видов на Южно-Чуйский хребет.

Заберемся высоко в горы на автомобиле, погуляем по белому песочку (откуда он здесь?) на берегу озера и увидим грандиозный каньон.

Возвращаемся вечером и делимся впечатлениями.

Трансфер: джип Land Cruiser.

Расстояние: около 160 км.

Проживание: база отдыха Расул, коттедж.

Питание: завтрак, обед, ужин.