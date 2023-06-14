Идеальный вечер для тех, кто хочет глубже погрузиться в мир алтайской культуры.
Вы сможете сами приготовить несколько национальных блюд, поучаствовав в мастер-классе, услышите настоящее горловое пение, а также узнаете мифы и легенды народов Горного Алтая.
Вы сможете сами приготовить несколько национальных блюд, поучаствовав в мастер-классе, услышите настоящее горловое пение, а также узнаете мифы и легенды народов Горного Алтая.
Ближайшие даты:
14
июн
июн
21
июн
июн
28
июн
июн
5
июл
июл
12
июл
июл
19
июл
июл
26
июл
июл
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Знакомство с Алтаем Знакомство с местной культурой, кухней, легендами и песнями Алтайских гор. В программе — дегустация алтайских национальных блюд, мастер-класс по приготовлению сладостей чок-чок и травяного чая, музыкальный вечер «Мифы и легенды Горного Алтая», ужин в ресторане «Таёжник».
Важная информация • Продолжительность: 2,5 часа.
- Способ передвижения: авто в одну сторону — 40 км. (для городских отелей), 2 км. (для отелей в районе села Манжерок), 15 км. (от отеля «Олимп»).
- В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить за несколько дней до начала экскурсии. Подробности в письме после бронирования.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные услуги
- Мастер-класс
- Дегустация
- Концерт горлового пения (кай)
- Ужин в ресторане «Таёжник»
- Что не входит
- Личные расходы
- Страховка от клеща
- Место начала и завершения?
- Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Путевки не подлежат возврату и возмещению их денежной стоимости в случаях: неявки или опоздания клиента к месту и времени отправления экскурсии и явки экскурсанта в нетрезвом состоянии к началу экскурсии.
- Просим вас, за день до экскурсии, производить оплату у нас в офисе по адресу г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический 5/1, офис 37 или связаться по оплате с нашим менеджером тел. 89136940004
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Горно-Алтайска
Групповые
Необычные
Алтай
Водные развлечения
Похожие туры из Горно-Алтайска
Индивидуальная
3 часа
Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
Исследовать многовековую историю Горного Алтая, сплетение культур и природу края
возле музея имени Анохина
18 мая
19 мая
1 июня
8 июня
от 4 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Чемальский тракт: путешествие из Горно-Алтайска
Ороктойский мост, остров Патмос, река Катунь и Голубые озера на авто-пешеходной экскурсии
Завтра
18 мая
19 мая
20 мая
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
Посетить остров Патмос и Долину духов, увидеть Зубы дракона и уловить дух Алтая в местных легендах
г. Горно-Алтайск, аэропорт или отель по пути на эк...
18 мая
19 мая
1 июня
5 июля
от 12 800₽ за всё до 2 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии