Шавлинские озера. Пеший поход по Алтаю

Групповой тур в Горно-Алтайске
5
3 отзыва
Интересное и красивое путешествие по горам Северо-Чуйского хребта, к подножию гор Мечта, Сказка и Красавица, названия которых говорят сами за себя. Живописной тропой Вы пройдете путь к Шавлинскому озеру.

Его берег обустроен стоянками под палатки, есть и стоянка идолов, где можно полюбоваться резьбой по дереву находчивых туристов разных стран и поколений.

Здесь Вы обустроите лагерь и будете совершать радиальные выходы к белоснежным ледникам, горным вершинам и на смотровую площадку.

А по вечерам Вас ждут уютные посиделки и пища, приготовленная на костре, душевные разговоры и дружная атмосфера похода.
Шавлинские озера. Пеший поход по Алтаю
Шавлинские озера. Пеший поход по Алтаю
Шавлинские озера. Пеший поход по Алтаю
Ближайшие даты:
16
июн
7
июл
19
июл
31
июл
14
авг
28
авг

Что вас ожидает:

Релакс в горах
Релакс в горах
Устроим банные процедуры на берегу высокогорного озера
Вкусная еда
Вкусная еда
Нас ждет свежее костровое питание, в основном от местных производителей
Панорама Шавлинских озер
Панорама Шавлинских озер
Поднимемся на смотровую площадку и насладимся шикарным видом
Водная прогулка
Водная прогулка
Покатаемся по Шавлинскому озеру на пакрафте

Программа тура по дням

1 день

Переезд из Бийска / Горно-Алтайска до п. Чибит

Встреча утром участников похода.

Встреча в Бийске в 8:00, в аэропорту Горно-Алтайска в 10:00 (трансфер до поселка Чибит и обед в кафе по пути оплачивается отдельно).

Загрузка в транспорт, переезд до поселка Чибит, размещение на туристской базе в палатках.

Распределение общественного груза, еды.

Ужин, посиделки у костра, знакомство участников группы.

Продолжительность пути: 430 км.

Переезд из Бийска / Горно-Алтайска до п. ЧибитПереезд из Бийска / Горно-Алтайска до п. ЧибитПереезд из Бийска / Горно-Алтайска до п. Чибит
2 день

Переход через перевал Орой

Первый день активной пешей части нашего путешествия.

Заброска до Оройского моста на подготовленном транспорте, начало движения по маршруту, минуем некатегорийный Оройский перевал.

Ужинаем в верховьях реки Орой.

Набор высоты – 600 м.

Пешком: 16 км.

Переход через перевал ОройПереход через перевал ОройПереход через перевал Орой
3 день

Устье реки Шабага

Сегодня совершаем треккинг вдоль реки Орой, вокруг раскинулись альпийские луга, по дороге встречаются ягоды, грибы и кедровые шишки.

Преодолеваем плато Ештыколь и остановимся на ночевку в устье реки Шабага.

Сброс высоты 200 метров.

Пешком: 14 км.

Устье реки ШабагаУстье реки ШабагаУстье реки Шабага
4 день

Шавлинское озеро

Просыпаемся и завтракаем.

Двигаемся вдоль устья реки Шабага, сегодня нам предстоит дойти до Шавлинского озера, оно самое большое и красивое из группы Шавлинских озер.

Имеет длину около 1,5 км и 500 м в ширину, расположено на высоте почти 2000 м.

Один берег озера очень крутой каменистый, а другой – пологий, на котором есть множество мест, удобных для стоянок.

Здесь мы становимся лагерем и будем совершать радиальные выходы.

У наших туристов есть уникальная возможность, покататься по Шавлинскому озеру на пакрафте!

Набор высоты – 500 м.

Пешком: 16 км.

Шавлинское озероШавлинское озероШавлинское озеро
5 день

Верхнее Шавлинское озеро

Сегодня запланирован радиальный выход на Верхнее Шавлинское озеро.

По дороге нам встретится каменный город, сооруженный туристами.

Дойдем до ледника и полюбуемся на горные вершины: Мечта, Красавица и Сказка.

Вечером нас ждет ужин и баня на берегу Шавлинского озера.

Набор высоты – 500 м.

Пешком: 8 км.

Верхнее Шавлинское озероВерхнее Шавлинское озероВерхнее Шавлинское озеро
6 день

Обзорная площадка в районе горы «Пирамида»

В этот день нам предстоит совершить радиальный выход на смотровую площадку в сторону горы “Пирамида”, с которой открывается панорамный вид на все Шавлинские озера!

Набор высоты – 450 м.

Пешком: 8 км.

Обзорная площадка в районе горы «Пирамида»Обзорная площадка в районе горы «Пирамида»Обзорная площадка в районе горы «Пирамида»
7 день

Вниз по реке Шавла

Наше пребывание на Шавлинских озерах закончилось и мы начинаем обратную дорогу теми же тропами, что шли к озерам.

Пешком: 16 км.

Вниз по реке ШавлаВниз по реке ШавлаВниз по реке Шавла
8 день

Спуск до турбазы в п. Чибит

Спускаемся еще ниже, идем вдоль реки Шабага до Оройского перевала, преодолеем последние километры и возвращаемся в п. Чибит.

Размещаемся на территории турбазы в палатках.

Пешком: 24 км.

Спуск до турбазы в п. ЧибитСпуск до турбазы в п. ЧибитСпуск до турбазы в п. Чибит
9 день

Обратная дорога до Горно-Алтайска и Бийска

Наше путешествие заканчивается, предстоит обратный путь по Чуйскому тракту от поселка Чибит до города Бийска / Горно-Алтайска (трансфер от поселка Чибит оплачивается отдельно).

Обратная дорога до Горно-Алтайска и БийскаОбратная дорога до Горно-Алтайска и Бийска

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

8 ночей

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа гида
  • Медицинская страховка на активной части тура
  • Заброска до Оройского моста на автомобиле повышенной проходимости в обе стороны
  • Трехразовое питание на протяжении всего маршрута (с ужина в первый день, по завтрак в последний день)
  • Баня после окончания тура - 1 раз
  • Групповое снаряжение (палатки, тент, костровое, топор, газ, аптечка, ремнабор)
  • Палаточное проживание в п. Чибит на территории тур. базы
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Бийска/г. Горно-Алтайска и обратно
  • Трансфер до поселка Чибит (стоимость от г. Бийска/аэропорт Горно-Алтайска до п. Чибит и обратно 8400 руб. с человека в обе стороны)
  • Питание в кафе по дороге из Бийска/Горно-Алтайска до места встречи участников и обратно
  • Личное снаряжение
Место начала и завершения?
г. Бийск / г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт, страховой медицинский полис;
  • треккинговые ботинки;
  • вторая обувь для лагеря (кроссовки);
  • каска;
  • рюкзак;
  • не менее двух комплектов одежды;
  • куртка походная;
  • куртка тёплая для лагеря;
  • дождевик;
  • спальный мешок;
  • коврик пенополиуретановый;
  • сиденье туристическое (хоба);
  • треккинговые палочки;
  • головной убор;
  • солнцезащитные очки;
  • налобный фонарик;
  • зажигалка, спички, сухое горючее;
  • кружка, ложка, миска, нож;
  • туалетная бумага;
  • умывальные принадлежности;
  • крем от загара.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какой транспорт в туре?

Транспорт зависит от количества человек, используются такие автомобили как тайота, газель, автобус форд транзит.

Какое питание в туре?
Для питания в туре закупаются только свежие и качественные продукты, во многом местных производителей. У каждого туриста берётся информация по предпочтениям по питанию перед началом тура.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Р
1 сен 2023
Всё было на высшем уровне, очень понравилось. Спасибо организаторам за поход!
А
18 авг 2023
Ходили в поход с 06.08-14.08.2023. Гид Крылова Татьяна, это лучший гид, который всё знает (про географию Алтая, местное население, обычаи….) и рассказывает туристам. Сразу видно человек любит свою работу и природу. Меню разрабатывает сама, каждый раз разные блюда, ни разу не повторялись. Сама заготавливает, сушить свои выращенные овощи (из них готовили еду). Чаи заваривали из разных местных трав, собирали там же. Всё подскажет, покажет, научит и посоветует по походному быту. Всем рекомендую
Ходили в поход с 06.08-14.08.2023. Гид Крылова Татьяна, это лучший гид, который всё знает (про географиюХодили в поход с 06.08-14.08.2023. Гид Крылова Татьяна, это лучший гид, который всё знает (про географиюХодили в поход с 06.08-14.08.2023. Гид Крылова Татьяна, это лучший гид, который всё знает (про географию
В
12 авг 2023
Ходила в поход на Шавлинские озера. Хочу поблагодарить невероятную работу гидов Юны и Ксении. Профессионалы своего дела, такие чуткие!
Ксения просто самый отзывчивый, самый терпеливый Гид. Я очень благодарна за наш поход! Если бы не Ксения -думаю я бы не дошла)Всегда поможет, всегда подержит и все расскажет. Человек с большой буквы. Очень надеюсь, что компания отблагодарит Ксению за такую невероятную работу! Нам очень повезло! Все просто супер!

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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