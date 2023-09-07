Шавлинское зазеркалье
Вы пойдете налегке, без тяжелых рюкзаков, все вещи, продукты и снаряжение везут на конях! В путешествии Вы увидите первозданные красоты Алтая и побудете вдали от цивилизации в гармонии с природой.
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Программа тура по дням
Встреча. Переезд в с. Акташ
Встреча группы в г. Горно-Алтайск (9:00-13:00 ч.), водитель заберет в аэропорту, автовокзале, гостинице и т. п.
Переезд на микроавтобусе в с. Акташ – отправную точку маршрута (350 км).
Прибытие в Акташ, заселение на турбазу (летние домики).
Встреча с гидом.
Ужин.
Подготовка вещей к походу.
Инструктаж.
Отдых.
Ночевка.
Село Акташ - стоянка «Густой кедр»
Утром завтракаем и выезжаем на авто повышенной проходимости с турбазы к месту начала пешего перехода – мосту через р. Чуя (около 15 км).
Все вещи, продукты и снаряжение упаковываем в арчемаки (специальные сумки для перевозки на конях).
С собой турист оставляет небольшой рюкзачок с вещами, которые понадобятся в пути в течение дня (легкая куртка, дождевик, бутылка с водой, фотоаппарат и т. п.).
Переходим через мост, далее вверх по ручью Орой, поднимаемся на Оройский перевал.
Тропа проходит по лиственничной и кедровой тайге.
После перевала отдых, пикник.
Переход на стоянку “Густой кедр”, откуда открывается вид на Курайский и Айгулакский хребты.
Идем не спеша, вдыхая запах тайги и наслаждаясь видами.
Вечером вкусный ужин, приготовленный на костре.
Ночевка среди вековых кедров в палаточном лагере.
Пеший переход около 15 км.
Переход стоянка «Густой кедр» - плато Талдыс-Кель
Завтрак.
Переход стоянка “Густой кедр” – плато Талдыс-Кель.
Тропа проходит по высокогорной тундре, среди карликовой березы и небольших озер, местами небольшие болотины.
Переход в долину реки Кол (Шабага).
Пикник.
Отдых.
Переход в долину р. Шавла.
Тропа проходит по лиственничной тайге в ущелье Шавло.
По дороге иногда можно встретить различных животных и птиц: белок, бурундуков, соболя, косулю, куропатку, кедровку и др.
Открываются виды на ледники Северо-Чуйского хребта.
Устанавливаем палаточный лагерь на берегу р. Шавла вблизи Нижнего Шавлинского озера.
Ужин.
Ночевка.
Пеший переход около 23 км.
Нижнее Шавлинское озеро
Прогулка к Нижнему Шавлинскому озеру.
Открывается незабываемый вид на вершины Северо-Чуйского хребта – г. Красавица (3764 м), Сказка (3530 м) и Мечта (3437 м), у подножия которых тянется цепочка озер ярко бирюзового цвета.
Подъем на г. Пирамида, откуда открывается вид сверху на Шавлинские озера и ущелье Шавло.
Красивейшие фото и видеосъемки.
Пикник.
Дополнительная опция – возможна баня на берегу Нижнего озера (не входит в стоимость).
Ужин.
Посиделки у костра.
Ночевка.
Пеший переход около 7 км.
Верхние Шавлинские озера
Радиальный выход на Верхние Шавлинские озера, к истокам р. Шавла.
Каменный город.
Тропа идет по берегу Нижнего озера, через курумник, затем вверх по р. Шавла по кедровой и лиственничной тайге.
Пикник на Верхнем озере с видом на ледники Мечта, Красавица и Сказка на высоте 2200 м над уровнем моря.
Пеший переход около 15 км.
Днёвка
Днёвка.
Отдых на озере, прогулки, свободное время.
Дополнительная опция – возможна баня на берегу Нижнего озера (не входит в стоимость).
Также этот день может быть резервным на случай непогоды.
Пеший переход
Собираемся в обратный путь.
Переход р. Шавла – р. Шабага – плато Талдыс-Кель – стоянка "Густой кедр".
Ночевка.
Спуск с Оройского перевала. Переезд в с. Акташ
Завтракаем и спускаемся с Оройского перевала к мосту через Чую, где нас будет ждать авто повышенной проходимости.
Переезд на базу в с. Акташ.
Вечерняя баня, отдых и ужин.
За дополнительную плату возможны авто-экскурсии: цветные горы урочища Кызыл-Чин (Алтайский Марс), Акташский ретранслятор: обзор с высоты 3000м, (подробнее в разделе Важно знать).
Отъезд
Утренний трансфер в Горно-Алтайск.
Прибытие ориентировочно в 13:00 ч.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках на маршруте и в летних домиках на турбазе (2 ночи).
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Во время пешей части маршрута ночевки в 2-3 местных палатках. Все снаряжение (палатки, спальники, карематы) выдается в день начала тура.
Летние домики
В день приезда и по возвращении из похода размещение в летних домиках на турбазе. Душ, баня. Удобства на территории.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт на протяжении маршрута
- Аренда коней и снаряжения для них
- Предоставление снаряжения (палатки, спальники, карематы, костровое оборудование)
- Работа конюха
- Работа гида-проводника
- Питание на маршруте (готовим совместно, приготовление пищи на костре)
- Баня (1 раз, по возвращению)
- Оформление страховки
- Оплата рекреационных сборов
- Ночевки в домиках в 1-й и 8-й день маршрута
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Питание в кафе во время трансфера в 1-й и 9-й день
- Баня на берегу Нижнего Шавлинского озера
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- теплый комплект одежды (куртка ветрозащитная, свитер, спортивные брюки или костюм на флисе, легкая шапочка, несколько пар теплых носков), для осенних туров – дополнительно теплый комплект на минусовую температуру (-5 градусов);
- комплект непромокаемой одежды: плащ-дождевик из плотного материала (можно непромокаемый костюм с капюшоном);
- резиновые сапоги или ботинки с мембраной;
- летние походные удобные вещи (несколько футболок, шорты, легкие брюки, носки, головной убор от солнца – кепка или бандана, может пригодиться купальник);
- обувь – удобные, хорошо разношенные ботинки или кроссовки (желательно горные трекинговые ботинки с нескользящей подошвой);
- сменная обувь (сланцы или сандалии для отдыха);
- небольшой рюкзак для вещей, которые понадобятся в течение дня во время пеших переходов (куртка, бутылка с водой, аптечка, дождевик и др., объем около 20л);
- фонарик, складной нож, спички;
- предметы личной гигиены, небольшое полотенце;
- индивидуальная аптечка: возьмите лекарства с учетом особенностей своего здоровья;
- бутылка 0,5 л под воду;
- солнцезащитный крем, солнцезащитные очки, бальзам для губ (высокая солнечная активность);
- фотоаппарат;
- наличные деньги (на сувениры, прочие личные расходы, на озерах можно заказать баню);
- документы, паспорт, полис ОМС;
- страховка от клещевого энцефалита в случае ее наличия;
- средства защиты от клеща (наибольшая активность клещей в мае и начале июня).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организовано конное сопровождение на маршруте?
На пешей части маршрута группу сопровождают вьючные кони (перевозят основной груз: палатки, спальники, продукты, костровое оборудование, личные вещи и др.)
С конями работают 1-2 конюха.
Туристы с проводником идут налегке пешком, оставляя с собой только небольшой рюкзак для вещей, которые понадобятся в пути в течение дня (объем рюкзака около 20 литров). Основные вещи, продукты и снаряжение упаковываем в арчемаки (специальные сумки для перевозки на конях). Сумки, чемоданы, с которыми приезжает турист, остаются на турбазе в камере хранения. Желательно упаковать личные вещи в пакеты, после чего они грузятся в арчемаки.
Какие природно-климатические условия?
Пешая часть маршрута проходит по высокогорью, набор высоты до 2300 м над уровнем моря.
Тропа проходит по кедровой и лиственничной тайге и высокогорной тундре.
В пути преодолеваем несколько некатегорийных перевалов.
Местами небольшие болотины.
В целом тропа не сложная.
В высокогорных районах наблюдается большая разница температур день – ночь: днем может быть очень жарко, вечером прохладно.
Погода в горах может меняться несколько раз в день, поэтому нужно иметь запас вещей и на жаркую солнечную погоду, и на случай дождя, и на прохладную погоду.
Как организовано питание?
На протяжении тура туристы будут обеспечены вкусным горячим питанием (завтраки, ужины).
Обед – пикник.
Меню в туре достаточно разнообразное:
- супы: борщ, солянка, фасолевый, суп-лапша, щи, уха и др. на мясе, рыбе, тушенке и рыбных консервах;
- каши: рисовая, овсяная с сухофруктами, гречневая с тушенкой;
- вторые блюда: жаркое, плов, картофель с тушенкой, бигус и др.;
- овощные салаты;
- напитки: чай черный, травяной, кофе, какао, кисель, компоты из лесных ягод со сладостями;
- перекусы: колбаса, сыр, овощи, мясные и рыбные паштеты, консервы, яйца, печенье, конфеты, пряники, хлеб, орешки, сухофрукты и т. д.
Готовим на костре.
Готовит еду гид, группа по возможности помогает и участвует в сборе дров и т. д.
Костровая посуда выдается.
Питание в кафе во время трансфера оплачивается самостоятельно (средний чек 300-350 руб.).
Как обеспечивается безопасность?
В каждом транспортном средстве и у гида имеется групповая аптечка. На период тура каждому туристу предоставляется страховка от несчастного случая на маршруте.
Страховка от клещевого энцефалита предоставляется за дополнительную плату, при путешествии в период клещевой активности (май-июнь).
Советуем заранее пройти вакцинацию и иметь страховку от укуса клеща.
На маршруте необходимо соблюдать технику безопасности, рекомендации гида, не отклоняться от маршрута, своевременно сообщать гиду об ухудшении самочувствия, особенностях здоровья и т. д.
Будет ли сотовая связь?
На большей части автомобильного маршрута есть сотовая связь операторов МТС, Билайн, Мегафон.
С начала пешей части маршрута сотовой связи не будет (будет появляться периодически на перевалах - Билайн).
Возможно ли заказать дополнительные экскурсии?
В 8-ой день тура возможны дополнительные автомобильные экскурсии:
1) Цветные горы Алтайского Марса + загадки Голубого озера. Продолжительность: 4-5 часов. Едем через Курайскую высокогорную степь, откуда открываются виды на ледники Северо-Чуйского хребта. В урочище Кызыл-Чин увидим цветные горы, ярко красные, оранжевые, желтые, фиолетовые, белые, ощущение такое, как будто находишься на другой планете! Разные оттенки горам придают минералы, местность отличается большой концентрацией полиметаллических руд, глины. Далее небольшая прогулка на Голубое озеро. Главная его особенность - теплые подземные источники, родники, которые размывают бело-голубую глину на дне, создавая таким образом причудливые рисунки, которые постоянно меняются. Стоимость: 3500 руб. чел.
2) Акташский ретранслятор и меандры реки Чуя. Продолжительность: 4-5 часов. Подъем на внедорожнике на высоту 3000 метров, с вершины горы открывается незабываемые виды на снежные горы, ледники Северо-Чуйского хребта, озеро Горных духов, меандры Чуи - крутые изгибы реки. В ясную погоду видно высшую точку Алтая - г. Белуха. Стоимость: 4500 руб. чел.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Маршрут был непростым, иногда даже тяжелым, но за великолепными пейзажами, которые нас окружали во время всего путешествия, стиралась любая усталость. Одним из удобств этого тура было отсутствие необходимости нести тяжелые рюкзаки или беспокоиться о продуктах, так как все это заботливо доставляли кони.
Даже в дождливый день атмосфера была приятной. Баня на берегу горной реки Шавла согревала нас в прохладные вечера. Во время путешествия мы встречали лесных обитателей, таких как белочки и бурундуки, которые приходили к нам вечерами в гости.
Я осталась в полном восторге от этого тура. Особенно хочу отметить нашего гида Екатерину, прекрасную девушку, помогающую нам на протяжении всего пути, к тому же, которая готовила невероятно вкусные блюда, способные снять усталость после долгих часов на тропе.
Конюх Тудар тоже заслуживает похвалы за заботу о конях, он очень бережено относится к своим четвероногим друзьям. Кони были ухоженными и дружелюбными, разрешали себя гладить.