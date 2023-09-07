2 день

Село Акташ - стоянка «Густой кедр»

Утром завтракаем и выезжаем на авто повышенной проходимости с турбазы к месту начала пешего перехода – мосту через р. Чуя (около 15 км).

Все вещи, продукты и снаряжение упаковываем в арчемаки (специальные сумки для перевозки на конях).

С собой турист оставляет небольшой рюкзачок с вещами, которые понадобятся в пути в течение дня (легкая куртка, дождевик, бутылка с водой, фотоаппарат и т. п.).

Переходим через мост, далее вверх по ручью Орой, поднимаемся на Оройский перевал.

Тропа проходит по лиственничной и кедровой тайге.

После перевала отдых, пикник.

Переход на стоянку “Густой кедр”, откуда открывается вид на Курайский и Айгулакский хребты.

Идем не спеша, вдыхая запах тайги и наслаждаясь видами.

Вечером вкусный ужин, приготовленный на костре.

Ночевка среди вековых кедров в палаточном лагере.

Пеший переход около 15 км.