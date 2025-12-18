Зима в горах красива и сурова, прямо как жизнь народов, населявших эти края веками.
Приглашаем вас в эту сказку! Вы пройдёте по лесу, заглянете в «глаза Катуни», побываете на острове Патмос и на плато Толгоек.
От нас вы не услышите легенд о непослушных дочерях-речках и суровых отцах-горах, но зато узнаете много фактов о быте людей на Алтае, о природе, нравах и обычаях.
Приглашаем вас в эту сказку! Вы пройдёте по лесу, заглянете в «глаза Катуни», побываете на острове Патмос и на плато Толгоек.
От нас вы не услышите легенд о непослушных дочерях-речках и суровых отцах-горах, но зато узнаете много фактов о быте людей на Алтае, о природе, нравах и обычаях.
Описание экскурсии
Зимняя сказка АлтаяЗима в горах Алтая — время, когда природа будто замирает в дыхании ветра, а каждый снежный склон хранит свои тайны. Приглашаем вас в путешествие по местам силы и вдохновения! Вас ждут заснеженные тропы, мерцающие «глаза Катуни», легендарный остров Патмос и плато Толгоек с его бескрайними панорамами. В сопровождении опытного гида вы узнаете, как веками жили здесь люди — какие у них были обычаи, традиции и отношение к суровой, но прекрасной природе. Поездка проходит на комфортном автомобиле, маршрут продуман до мелочей и подходит для любого уровня подготовки. Хотите увидеть Алтай в зимнем убранстве и почувствовать его дыхание? Важная информация:
- Путешествовать будем на хорошем автомобиле.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды. Все мы хорошо знаем край и обладаем горным опытом, с запасом превышающим уровень сложности маршрутов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Камышлинский водопад
- Остров Патмос
- Голубые озера
- Плато Толгоек
Что включено
- Услуги гида по маршруту
- Переезды между локациями
Что не входит в цену
- Питание: обед в кафе - 400-1000 ₽ за чел.
- Моторафтинг - 800 ₽ чел.
- Переход по частному мостику на Камышлинском водопаде - 350 ₽ за чел.
- Если включаем активности, то кони - 1500 ₽ за чел., катание на собаках и снегоходы - по запросу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск
Завершение: Место проживания туристов или аэропорт Горно-Алтайска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- Путешествовать будем на хорошем автомобиле
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды. Все мы хорошо знаем край и обладаем горным опытом, с запасом превышающим уровень сложности маршрутов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Горно-Алтайска
Похожие экскурсии из Горно-Алтайска
Индивидуальная
до 7 чел.
По Горному Алтаю с комфортом
Путешествие по Горному Алтаю: перевалы, водопады и древние петроглифы ждут вас! Уникальная экскурсия с местным гидом на комфортабельном транспорте
Начало: У парка Победы
Завтра в 08:00
20 дек в 08:00
35 000 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Приехать на Алтай - и оказаться на Марсе
Перевалы Алтая приведут вас в мир, напоминающий Марс. Путешествие подарит встречи с древними петроглифами и живописными природными объектами
Начало: В Горно-Алтайске
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Суперактивный день на Алтае - всё включено
Пройти виа феррата, сплавиться на рафте, заняться треккингом и покататься среди маралов и маралят
Начало: Аэропорт / отель в Горно-Алтайске или его окрестно...
Завтра в 08:00
20 дек в 08:00
от 32 000 ₽ за всё до 6 чел.