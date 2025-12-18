Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Зима в горах красива и сурова, прямо как жизнь народов, населявших эти края веками.



Приглашаем вас в эту сказку! Вы пройдёте по лесу, заглянете в «глаза Катуни», побываете на острове Патмос и на плато Толгоек.



От нас вы не услышите легенд о непослушных дочерях-речках и суровых отцах-горах, но зато узнаете много фактов о быте людей на Алтае, о природе, нравах и обычаях.