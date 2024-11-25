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с необычной пасеки. Сотрудники пасеки провели для нас интересную экскурсию, где можно погладить пчелу, рассказали про сон на пчелах и предложили попробовать медовицу. Следующей нашей остановкой была «Долина духов» Несложное восхождение вдоль ручья и мы попали на обзорную площадку 550 м с захватывающим дух видом. В этом же ущелье обязательно нужно прогуляться до водопада Че-Чкыш. Красив, очень красив. Ледяной дождь водопада, срывается с высоты 4 метра. Отличная локация для фото. Далее мы продолжили свое путешествие на Ороктойский мост. Асфальт закачивается и начинается дикий Алтай, но поездка того стоит - красоты, которые невозможно передать словами, огромные черные камни, бушующая Катунь. Следующей нашей точкой маршрута стала экстрим трасса Виа Феррата. Это место, где вы можете попробовать свои силы в скалолазании. Скальный маршрут со страховкой, который может пройти каждый. Эмоции и красивые фото вам обеспечены. Уставшие, но довольные отправились в кафе. Пообедав, двинулись дальше- нас ждали «зубы дракона» « остров Патмос». 10 часов нашего путешествия пролетели незаметно. Огромная благодарность гиду Сергею за организацию маршрута. От автомобиля до сопровождения- столько историй, алтайских легенд. От души рекомендую проехать по маршруту с Сергеем👍👍👍.