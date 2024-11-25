Камышлинский водопад – экскурсии в Горно-Алтайске

Найдено 3 экскурсии в категории «Камышлинский водопад» в Горно-Алтайске, цены от 18 000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
По Алтаю: Чемал, Куюс и до водопада Бельтыр-Туюк
На машине
9 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
По Алтаю: Чемал, Куюс и до водопада Бельтыр-Туюк
Однодневный маршрут по Горному Алтаю: Чемал, Куюс и водопад Бельтыр-Туюк. Величественные пейзажи, природные образования и места съемок фильма В.М. Шукшина
Начало: По договоренности
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Завтра в 09:00
8 апр в 09:00
18 000 ₽ за экскурсию
Удивительный мир Зачемалья
На машине
10 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Удивительный мир Зачемалья
Побывайте в лучших местах Зачемалья: Голубые озера, зубья Дракона и остров Патмос. Фотогеничные локации и занимательные факты ждут вас
Начало: По согласованию
Расписание: В любое время, по согласованию
8 апр в 09:00
9 апр в 09:00
24 000 ₽ за экскурсию
Сокровище Чемал - часть Шелкового пути
На машине
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Чемал - часть Шелкового пути
Приглашаем на захватывающее путешествие по Чемальскому району, где вы увидите невероятные пейзажи и почувствуете дух Алтая
Начало: Горно-Алтайск Чорос-Гуркина 45
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Завтра в 08:00
8 апр в 08:00
21 000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    25 ноября 2024
    Сокровище Чемал - часть Шелкового пути
    Спасибо большое гиду Денису за прекрасную экскурсию. За один день увидели столько красивых мест! Посетили Манжерок, с. Чемал, храм св.
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    Апостола Иоанна Богослова, любовались зимними пейзажами замерзшей Катуни и снежных гор со смотровой площадки и не только! Теперь хотим приехать летом, чтобы увидеть Алтай "в цвете".

  • Н
    Надежда
    30 октября 2024
    Удивительный мир Зачемалья
    Экскурсия была просто космос. Такие чудесные локации. Удивительная красота. Передвигались на комфортном минивэна. Экскурсовод Екатерина рассказала много интересного о культуре, обычаях, достопримечательностях. Впечатлений море. Спасибо за эмоции
  • Н
    Надежда
    25 сентября 2024
    По Алтаю: Чемал, Куюс и до водопада Бельтыр-Туюк
    Экскурсия охватывает многие прекрасные места Алтая,оставляя незабываемые эмоции. Спасибо Сергею за приятную компанию и рассказ об Алтае!
  • Е
    Елена
    9 сентября 2024
    По Алтаю: Чемал, Куюс и до водопада Бельтыр-Туюк
    Программа экскурсии очень разнообразная, обширная. Каждый час новые впечатления, новые места, новый восторг, новое удивление от тех мест, которые открываются
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    перед нашими глазами. Хочется смотреть во все стороны сразу: вправо, влево, вверх, вперёд. Сергей много знает о своем родном крае и старается вложить в нас как можно больше информации. Мы просто очрованы Алтаем! Сергей был очень внимателен, предупреждал каждое наше желание. Машину он водит профессионально и мы совершенно не устали в поездке. Мы никогда не забудем этот чудесный, сказочный, загадочный, дикий, удивительный край.

  • Е
    Елена
    20 июля 2024
    Сокровище Чемал - часть Шелкового пути
    Брали эту экскурсию, Денис учёл все наши пожелания, скорректировали маршрут. Посмотрели красивые виды, нам всем понравилось, ездили компанией 8 человек.
  • И
    Инна
    1 июля 2024
    Удивительный мир Зачемалья
    30 июня посетили экскурсию Удивительный мир Зачемалья. Нашим гидом был Сергей. Экскурсия потрясающая - максимум комфорта и впечатлений. Экскурсия началась
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    с необычной пасеки. Сотрудники пасеки провели для нас интересную экскурсию, где можно погладить пчелу, рассказали про сон на пчелах и предложили попробовать медовицу. Следующей нашей остановкой была «Долина духов» Несложное восхождение вдоль ручья и мы попали на обзорную площадку 550 м с захватывающим дух видом. В этом же ущелье обязательно нужно прогуляться до водопада Че-Чкыш. Красив, очень красив. Ледяной дождь водопада, срывается с высоты 4 метра. Отличная локация для фото. Далее мы продолжили свое путешествие на Ороктойский мост. Асфальт закачивается и начинается дикий Алтай, но поездка того стоит - красоты, которые невозможно передать словами, огромные черные камни, бушующая Катунь. Следующей нашей точкой маршрута стала экстрим трасса Виа Феррата. Это место, где вы можете попробовать свои силы в скалолазании. Скальный маршрут со страховкой, который может пройти каждый. Эмоции и красивые фото вам обеспечены. Уставшие, но довольные отправились в кафе. Пообедав, двинулись дальше- нас ждали «зубы дракона» « остров Патмос». 10 часов нашего путешествия пролетели незаметно. Огромная благодарность гиду Сергею за организацию маршрута. От автомобиля до сопровождения- столько историй, алтайских легенд. От души рекомендую проехать по маршруту с Сергеем👍👍👍.

  • О
    Ольга
    3 октября 2023
    Сокровище Чемал - часть Шелкового пути
    Экскурсия проводилась группе из 7 человек. Нам всё понравилось. Денис тактичен, точен, а также аккуратен в вождении. Он учел все
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    наши пожелания. Программа получилась яркой и запоминающейся. Если вам захочется провести увлекательное путешествие, свяжитесь с Денисом, и он организует всё остальное.

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Камышлинский водопад»

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  1. По Алтаю: Чемал, Куюс и до водопада Бельтыр-Туюк
  2. Удивительный мир Зачемалья
  3. Сокровище Чемал - часть Шелкового пути
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Чуйский тракт
  2. Самое главное
  3. Петроглифы
  4. Долина Катуни
  5. Остров Патмос
  6. Гейзерное озеро
  7. Чемал
  8. Урочище Че-Чкыш
  9. Ороктойский мост
  10. Зубы дракона
Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в апреле 2025
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