Описание экскурсии
Маршрут и программа
Едем к Телецкому озеру — дорога займёт около 3 ч, мы успеем многое рассказать вам:
- о жизненном укладе, верованиях и обычаях местного населения
- как и когда возник Телецкий тракт
- почему тибетскому яку не страшны волки в тайге
- какую роль дорога и озеро играли в товарном обмене трёх последних веков
- чем алтайская свадьба отличается от казахской
Затем седлаем снегоходы — и отправляемся к границе льда и открытой воды. Переодевание, инструктаж — и вперёд, за впечатлениями!
Купаемся на открытом участке озера или на реке Бия недалеко от посёлка Артыбаш.
Частые вопросы — и ответы на них
Сколько времени это занимает?
2–3 ч мы проведём на озере — точное время зависит от протяжённости замёрзшей части воды, по которой мы проезжаем на снегоходах. И 1–1,5 ч — на реке Бия.
B вoде вы проводите oколo 40 мин. Eщё 20–30 мин уйдёт нa то, чтoбы переодеться и прослушать инструктаж.
Kак этo будет?
Bы надеваeтe гидрокoстюм, купaтeсь, катаетесь нa льдинe, лежитe на повеpxноcти воды в cocтoянии невeсoмocти и пpоcтo дурaчитeсь.
Я не промокну?
Костюм герметичный, но немного воды может попасть через замок на горле, так как мы не закрываем его полностью для вашего удобства.
А это тепло?
Да, толщина костюма — 6 мм, под ним вы будете в своей одежде, снимаете только куртку и обувь.
Это безопасно?
Да, мы будем плавать в слабом течении. В любой момент вы можете подгрести берегу. У костюма очень хорошую плавучесть — в нём даже при желании не получится погрузиться под воду.
Кому подойдёт
Всем, чей рост от 140 до 200 см и вес от 50 до 110 кг. Рекомендуем брать с собой детей от 10 лет.
Кому не подойдёт
У айс-флоатинга есть противопоказания: беременность, переломы, перенесённые инфаркт и инсульт, предстоящая операция или реабилитация после операции, инфекционные заболевания, хронические в фазе обострения, сердечно-сосудистые и опорно-двигательного аппарата.
Организационные детали
С вами буду я или другой гид из нашей команды.
В стоимость включено
- трансфер на Honda StepWGN, Subaru Tribeca, Toyota LC Prado или аналогичном по комфортабельности автомобиле. Детские кресла по запросу
- трансфер на снегоходах
- аренда костюмов для айс-флоатинга
- горячий травяной чай
Дополнительные расходы
Один или два раза мы остановимся в кафе — еда и напитки оплачиваются дополнительно и по желанию.