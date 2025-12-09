Телецкое озеро ждёт зимних искателей впечатлений! Едем на снегоходах по льду, купаемся среди льдин в гидрокостюме, чувствуем невесомость и безопасность на воде — и всё это в одном приключении. По дороге — рассказы об истории и обычаях Алтая, а после айсфлоатина — горячий травяной чай.

Описание экскурсии

Маршрут и программа

Едем к Телецкому озеру — дорога займёт около 3 ч, мы успеем многое рассказать вам:

о жизненном укладе, верованиях и обычаях местного населения

как и когда возник Телецкий тракт

почему тибетскому яку не страшны волки в тайге

какую роль дорога и озеро играли в товарном обмене трёх последних веков

чем алтайская свадьба отличается от казахской

Затем седлаем снегоходы — и отправляемся к границе льда и открытой воды. Переодевание, инструктаж — и вперёд, за впечатлениями!

Купаемся на открытом участке озера или на реке Бия недалеко от посёлка Артыбаш.

Частые вопросы — и ответы на них

Сколько времени это занимает?

2–3 ч мы проведём на озере — точное время зависит от протяжённости замёрзшей части воды, по которой мы проезжаем на снегоходах. И 1–1,5 ч — на реке Бия.

B вoде вы проводите oколo 40 мин. Eщё 20–30 мин уйдёт нa то, чтoбы переодеться и прослушать инструктаж.

Kак этo будет?

Bы надеваeтe гидрокoстюм, купaтeсь, катаетесь нa льдинe, лежитe на повеpxноcти воды в cocтoянии невeсoмocти и пpоcтo дурaчитeсь.

Я не промокну?

Костюм герметичный, но немного воды может попасть через замок на горле, так как мы не закрываем его полностью для вашего удобства.

А это тепло?

Да, толщина костюма — 6 мм, под ним вы будете в своей одежде, снимаете только куртку и обувь.

Это безопасно?

Да, мы будем плавать в слабом течении. В любой момент вы можете подгрести берегу. У костюма очень хорошую плавучесть — в нём даже при желании не получится погрузиться под воду.

Кому подойдёт

Всем, чей рост от 140 до 200 см и вес от 50 до 110 кг. Рекомендуем брать с собой детей от 10 лет.

Кому не подойдёт

У айс-флоатинга есть противопоказания: беременность, переломы, перенесённые инфаркт и инсульт, предстоящая операция или реабилитация после операции, инфекционные заболевания, хронические в фазе обострения, сердечно-сосудистые и опорно-двигательного аппарата.

Организационные детали

С вами буду я или другой гид из нашей команды.

В стоимость включено

трансфер на Honda StepWGN, Subaru Tribeca, Toyota LC Prado или аналогичном по комфортабельности автомобиле. Детские кресла по запросу

трансфер на снегоходах

аренда костюмов для айс-флоатинга

горячий травяной чай

Дополнительные расходы

Один или два раза мы остановимся в кафе — еда и напитки оплачиваются дополнительно и по желанию.