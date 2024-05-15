1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Телецкое озеро: культурное путешествие на авто
Откройте для себя культурное наследие и величественные пейзажи Алтая в индивидуальной поездке к Телецкому озеру
Начало: На площади Ленина
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
10 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Популярное предложение
Телецкое озеро - к хранителю алтайских тайн
Погулять по экотропе среди кедров, вдохновиться красотой природного памятника и услышать его истории
Начало: В селе Манжерок либо я могу Вас забрать из Горно А...
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Телецкое озеро: увлекательная экскурсия с водной прогулкой
Отправьтесь в однодневное путешествие по заповедным местам Горного Алтая. Телецкое озеро и водопады ждут вас
Начало: Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
Расписание: См. календарь
11 июня в 07:00
18 июня в 07:00
6 700₽ за человека
Групповая
13 часов
Каменные грибы Чулышманской долины
Отправиться вглубь Алтая и увидеть чудо природы на групповой экскурсии
Начало: На площади ИМ.В.И. Ленина
14 июня в 04:00
22 июня в 04:00
14 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий15 мая 2024Мария настоящий профессионал своего дела. С первых минут общения было понятно, что специалист погружен в свое дело с головой. Максимально
- AAnton14 мая 2024Очень понравилось. Одна из лучших экскурсионных программ в опыте
- ННадежда13 мая 2024Прекрасное озеро, природа, водопады
- РРуслан5 мая 2024В целом всё отлично кроме дороги к озеру и обратно, очень душно, неудобно и долго
- ССветлана19 марта 2024Лучшая! Просто самородок. Такие люди и должны развивать республику. Кладезь этнографических, самобытных и современных знаний. Мария настоящий хранитель истории и культуры алтайского народа.
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Телецкое озеро»
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