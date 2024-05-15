Телецкое озеро – экскурсии в Горно-Алтайске

Найдено 4 экскурсии в категории «Телецкое озеро» в Горно-Алтайске, цены от 6 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Телецкое озеро - путешествие с этнографом на вашем авто
Индивидуальная
12 часов
21 отзыв
Телецкое озеро: культурное путешествие на авто
Откройте для себя культурное наследие и величественные пейзажи Алтая в индивидуальной поездке к Телецкому озеру
Начало: На площади Ленина
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
10 500 за всё до 5 чел.
Телецкое озеро - к хранителю алтайских тайн
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Популярное предложение
Телецкое озеро - к хранителю алтайских тайн
Погулять по экотропе среди кедров, вдохновиться красотой природного памятника и услышать его истории
Начало: В селе Манжерок либо я могу Вас забрать из Горно А...
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
17 500 за всё до 4 чел.
Телецкое озеро: легенды и были Золотого озера с прогулкой на теплоходе
🚤 На катере
⛴ На теплоходе
Групповая
12 часов
38 отзывов
Телецкое озеро: увлекательная экскурсия с водной прогулкой
Отправьтесь в однодневное путешествие по заповедным местам Горного Алтая. Телецкое озеро и водопады ждут вас
Начало: Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
Расписание: См. календарь
11 июня в 07:00
18 июня в 07:00
6 700 за человека
Каменные грибы Чулышманской долины
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
Каменные грибы Чулышманской долины
Отправиться вглубь Алтая и увидеть чудо природы на групповой экскурсии
Начало: На площади ИМ.В.И. Ленина
14 июня в 04:00
22 июня в 04:00
14 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    15 мая 2024
    Телецкое озеро - путешествие с этнографом на вашем авто
    Мария настоящий профессионал своего дела. С первых минут общения было понятно, что специалист погружен в свое дело с головой. Максимально
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    профессионально, интересно, необычно! Мы безумно рады знакомству и времени, проведенному вместе. Очень интересная экскурсия, красивое телецкое и отличное настроение обеспечены! Спасибо!

  • A
    Anton
    14 мая 2024
    Телецкое озеро - путешествие с этнографом на вашем авто
    Очень понравилось. Одна из лучших экскурсионных программ в опыте
  • Н
    Надежда
    13 мая 2024
    Телецкое озеро: легенды и были Золотого озера с прогулкой на теплоходе
    Прекрасное озеро, природа, водопады
  • Р
    Руслан
    5 мая 2024
    Телецкое озеро: легенды и были Золотого озера с прогулкой на теплоходе
    В целом всё отлично кроме дороги к озеру и обратно, очень душно, неудобно и долго
  • С
    Светлана
    19 марта 2024
    Телецкое озеро - путешествие с этнографом на вашем авто
    Лучшая! Просто самородок. Такие люди и должны развивать республику. Кладезь этнографических, самобытных и современных знаний. Мария настоящий хранитель истории и культуры алтайского народа.
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    Она гордится своими корнями и с уважением относится к местным обычаям и традициям. Её рассказы о древних ритуалах, легендах и героических сказаниях Алтая захватывают дух. Она владеет информацией о каждом камне и ручье, знает истории, связанные с древними петроглифами и священными местами. Её знание не ограничивается лишь историческими фактами; она также поделится с вами секретами алтайской кухни, расскажет о целебных свойствах местных трав и даже научит основам алтайского языка. Мария сделает вашу встречу уникальной и незабываемой, обогащая её личными историями и теплым гостеприимством. Она не просто показывает достопримечательности, она делится частичкой своей души, делая вас частью большой алтайской семьи❤️

    Лучшая!Лучшая!Лучшая!Лучшая!Лучшая!

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Телецкое озеро»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Горно-Алтайске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Телецкое озеро - путешествие с этнографом на вашем авто
  2. Телецкое озеро - к хранителю алтайских тайн
  3. Телецкое озеро: легенды и были Золотого озера с прогулкой на теплоходе
  4. Каменные грибы Чулышманской долины
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Чуйский тракт
  3. Петроглифы
  4. Долина Катуни
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Ороктойский мост
  8. Гейзерное озеро
  9. Чемальская ГЭС
  10. Урочище Че-Чкыш
Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Телецкое озеро" можно забронировать 4 экскурсии от 6 700 до 17 500. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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