1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Великая долина Катуни в Горно-Алтайске: экскурсия-трансформер
Погрузитесь в мир природных красот и культурных традиций Чемальского района с индивидуальной экскурсией, полной ярких впечатлений
Начало: Может быть в удобной для вас точке
Завтра в 14:30
10 июня в 08:00
20 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Сказка Алтайского Холмогорья
Посетить один из лучших дендрариев Сибири и отдохнуть душой в живописном комплексе с озерами
Начало: На площади им. Ленина
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
12 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Треккинг в селе Турочак: живописный хребет Салоп в Алтае
Откройте для себя мифическую красоту Алтая, пройдите по хребту Салоп и получите уникальные воспоминания и видео
Начало: В селе Турочак
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Эксклюзивный джип-тур к озеру Манас
Откройте для себя тайны Алтая, путешествуя по его сердцу на джипе, и ощутите дух древних традиций
Начало: В селе Манжерок либо я могу Вас забрать из Горно А...
2 июля в 09:00
4 июля в 09:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Конная экскурсия по берегам Семы: красота природы и комфортная езда
Предлагаем вам насладиться конной прогулкой вдоль горной реки Семы. Ровная местность, шум реки и цветущие поляны создадут незабываемую атмосферу
Начало: В районе села Черга Шебалинского района Республики...
Завтра в 14:30
10 июня в 12:00
3 000₽ за всё до 2 чел.
Групповая
3 часа
Треккинг по Горе Комсомолка: путешествие среди природы и истории Горно-Алтайска
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии по Горе Комсомолка, где природа и история Горного Алтая встречаются в одном маршруте
Начало: В центре города
Расписание: в субботу в 11:00
15 июня в 11:00
22 июня в 11:00
800₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Суперактивный день на Алтае - всё включено
Пройти виа феррата, сплавиться на рафте, заняться треккингом и покататься среди маралов и маралят
Начало: Аэропорт / отель в Горно-Алтайске или его окрестно...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 33 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
13 часов
Каменные грибы Чулышманской долины
Отправиться вглубь Алтая и увидеть чудо природы на групповой экскурсии
Начало: На площади ИМ.В.И. Ленина
14 июня в 04:00
22 июня в 04:00
14 700₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Село Тоурак: мастер-класс на границе двух Алтаев от сырного сомелье
Убедиться, что раклет - сыр для общения, и поучаствовать в его создании и дегустации
21 июня в 12:00
22 июня в 16:00
10 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Чике-Таман: треккинг с инструктором по скандинавской ходьбе
Прогуляться по одному из самых высоких и живописных перевалов Чуйского тракта
Начало: в вашем отеле
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAnton14 мая 2024Довольно сложно добираться до локации. На своей машине оторвали бампер (полноприводный паркетник) пока ехали. Почему-то организатор встал в позу, когда попросили на 5 минут остановиться сфотографироваться с лебедями
- ООльга4 мая 2024Благодарю Александра за индивидуальный подход к планированию экскурсии! Программа была организована с учётом всех наших пожеланий. Экскурсия была насыщенная, но
- ЕЕкатерина2 мая 2024Огромная благодарность гиду и всей команде за то что сделали этот день просто замечательным! Отличный гид, комфортный автомобиль и самое
- ЮЮлия2 мая 2024Очень понравилась экскурсия, которую провел нам Алексей. За один день получили впечатлений на полгода вперёд ☺️ прекрасные виды, захватывающий подъем на уазике на Чертов палец вообще 🔝
- ЮЮлия16 января 2024Прекрасное однодневное погружение в красоты Алтайского края. Пунктуальность, внимательность и четкость организации маршрута, несмотря на то что задача была обшая посмотреть сразу и все;) Вячеслав прекрасно знает регион и самые драматические и эстетические маршруты. А какой вкусный чай!!!! Рекоммендую.
- ИИгорь18 мая 2023Все прошло отлично!!! Игорь, Наталия.
- ААнтон30 сентября 2022Интересная экскурсия, живописная дорога с полями гречки, в самом дендрарии тоже красиво, много разных растений, приятная атмосфера
- ММария18 сентября 2022Наконец-то добралась до отзыва) в начале сентября мы ездили на экскурсию с Вячеславом, и это окончательный и бесповоротный рекомендасьен для
- ТТатьяна4 августа 2022Говорить о подъёме на гору Салоп я могу только в превосходных тонах. Сложилось все! Погода благоприятствовала, в начале нашего восхождения
- ННаталья6 июля 2021Экскурсия превзошла все мои ожидания! Дмитрий как экскурсовод и как человек-невероятно общительный, заботливый в своим «подопечным», очень открытый и эрудированный
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Активности»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Горно-Алтайске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Активности" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 800 до 33 000. Туристы уже оставили гидам 64 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 10 экскурсий в Горно-Алтайске на 2024 год по теме «Активности», 64 ⭐ отзыва, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август