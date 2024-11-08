Экскурсии от вашего отеля в Горно-Алтайске

Найдено 3 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Горно-Алтайске, цены от 7 000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Неизведанный Чемал
На машине
47 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Неизведанный Чемал: Путешествие по красотам Горного Алтая
Погрузитесь в мир неповторимых природных ландшафтов и исторических мест Горного Алтая с индивидуальной экскурсией в Чемал
Начало: У места вашего проживания
17 ноя в 08:00
от 20 000 за всё до 2 чел.
Чуйский тракт: красивая дорога мира
На машине
3 отзыва
12 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Чуйский тракт: красивая дорога мира
Путешествие по Чуйскому тракту - уникальная возможность увидеть Алтай во всей красе, от Семинского перевала до Ининских стел
Начало: У вашего отеля
Расписание: в пятницу в 08:00
22 ноя в 08:00
29 ноя в 08:00
7 000 за человека
Легенды Чуйского тракта: 2-дневное путешествие из Горно-Алтайска
На машине
13 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Легенды Чуйского тракта: 2-дневное путешествие из Горно-Алтайска
Проехать по одной из самых красивых дорог мира и увидеть главные жемчужины Алтая
Начало: У вашего отеля в Горно-Алтайске
Расписание: в субботу в 08:00
Завтра в 08:00
23 ноя в 08:00
14 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    8 ноября 2024
    Чуйский тракт: красивая дорога мира
    Огромное спасибо Виктору за чудесное путешествие! Посетили волшебные места силы и природной красоты, узнала много новой, интересной информации. Однозначно, нужно
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    ехать и посмотреть эту красивейшую дорогу мира и все локации на ней. Виктор отличный водитель и экскурсовод, с ним безопасно и интересно. Обязательно вернусь на Алтай зимой на лыжные курорты и летом, осенью, чтобы увидеть Гейзерное озеро и марсианские пейзажи-это не входило в нашу экскурсию по плану, надо ехать на 2 дня. Выбрала эту однодневную, так как дней отдыха было мало,и очень довольна. С гидом и путешествием повезло. Перезагрузка получилась великолепная!!!

  • Л
    Лягина
    4 ноября 2024
    Неизведанный Чемал
    Огромное спасибо Олегу за наше первое знакомство с Горным Алтаем! Незабываемые впечатления и яркие эмоции, в непринужденной беседе получение большого количества информации, все хорошо спланировано, и главное: Олег очень любит свой край- это главное!
  • Г
    Галина
    2 ноября 2024
    Чуйский тракт: красивая дорога мира
    Большое спасибо Виктору за отличную экскурсию по Чуйскому тракту. Сразу видно, что Виктор очень опытный гид, который много знает об
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    Алтае и о туризме в целом. Вся экскурсия сопровождалась увлекательным рассказом Виктора об Алтае, исторических и географических особенностях этого региона. Получили массу интересной информации, а также посетили много локаций. Тайминг посещения достопримечательностей был комфортный: успевали и погулять, и сделать фото, и послушать интересные рассказы о местах, где останавливались, и купить сувениры, а заехать на обед. Экскурсия проходила на комфортном автомобиле, Виктор очень аккуратно вел машину, даже несмотря на то что местами была уже наледь на дороге. Виды Алтая завораживают. От экскурсии остались только прекрасные впечатления и тонна фотографий. Виктор, огромное спасибо за такой насыщенный и запоминающийся день на Алтае! Желаю Вам дальнейших успехов!

    Большое спасибо Виктору за отличную экскурсию по Чуйскому тракту. Сразу видно, что Виктор очень опытный гидБольшое спасибо Виктору за отличную экскурсию по Чуйскому тракту. Сразу видно, что Виктор очень опытный гидБольшое спасибо Виктору за отличную экскурсию по Чуйскому тракту. Сразу видно, что Виктор очень опытный гидБольшое спасибо Виктору за отличную экскурсию по Чуйскому тракту. Сразу видно, что Виктор очень опытный гидБольшое спасибо Виктору за отличную экскурсию по Чуйскому тракту. Сразу видно, что Виктор очень опытный гидБольшое спасибо Виктору за отличную экскурсию по Чуйскому тракту. Сразу видно, что Виктор очень опытный гид
  • Л
    Любовь
    19 октября 2024
    Чуйский тракт: красивая дорога мира
    Хотелось бы поблагодарить Виктора за интересную информацию о республике Алтай, горах Алтая, коренном населении и их традициях, приятную беседу, за
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    пунктуальность и вежливость, комфортное вождение, ответы на возникшие вопросы. Помимо обозначенной программы посчастливилось увидеть матч кок-бору, повстречать маралов- все это дополнило положительные эмоции от экскурсии и от красивейшей природы!

    Хотелось бы поблагодарить Виктора за интересную информацию о республике Алтай, горах Алтая, коренном населении и ихХотелось бы поблагодарить Виктора за интересную информацию о республике Алтай, горах Алтая, коренном населении и ихХотелось бы поблагодарить Виктора за интересную информацию о республике Алтай, горах Алтая, коренном населении и ихХотелось бы поблагодарить Виктора за интересную информацию о республике Алтай, горах Алтая, коренном населении и ихХотелось бы поблагодарить Виктора за интересную информацию о республике Алтай, горах Алтая, коренном населении и их
  • л
    людмила
    9 октября 2024
    Неизведанный Чемал
    Большое спасибо Олег, знания обширные, отличная подача информации, доброжелательно и добросовестно провел всю экскурсию, за локацию кафе, отдельное спасибо, успеха и побольше позитивных клиентов ❤️
    Большое спасибо Олег, знания обширные, отличная подача информации, доброжелательно и добросовестно провел всю экскурсию, за локациюБольшое спасибо Олег, знания обширные, отличная подача информации, доброжелательно и добросовестно провел всю экскурсию, за локациюБольшое спасибо Олег, знания обширные, отличная подача информации, доброжелательно и добросовестно провел всю экскурсию, за локациюБольшое спасибо Олег, знания обширные, отличная подача информации, доброжелательно и добросовестно провел всю экскурсию, за локациюБольшое спасибо Олег, знания обширные, отличная подача информации, доброжелательно и добросовестно провел всю экскурсию, за локациюБольшое спасибо Олег, знания обширные, отличная подача информации, доброжелательно и добросовестно провел всю экскурсию, за локациюБольшое спасибо Олег, знания обширные, отличная подача информации, доброжелательно и добросовестно провел всю экскурсию, за локациюБольшое спасибо Олег, знания обширные, отличная подача информации, доброжелательно и добросовестно провел всю экскурсию, за локацию
  • Т
    Татьяна
    28 августа 2024
    Неизведанный Чемал
    Огромное спасибо гиду Олегу за проведенную экскурсию! Несмотря на достаточно дальние расстояния, нисколько не устали. Увидели много красивейших мест, узнали много интересных фактов!

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «От вашего отеля»

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  2. Чуйский тракт
  3. Петроглифы
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  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Гейзерное озеро
  8. Ороктойский мост
  9. Урочище Че-Чкыш
  10. Зубы дракона
Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в ноябре 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 7 000 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 50 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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