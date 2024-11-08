8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Неизведанный Чемал: Путешествие по красотам Горного Алтая
Погрузитесь в мир неповторимых природных ландшафтов и исторических мест Горного Алтая с индивидуальной экскурсией в Чемал
Начало: У места вашего проживания
17 ноя в 08:00
от 20 000₽ за всё до 2 чел.
12 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Чуйский тракт: красивая дорога мира
Путешествие по Чуйскому тракту - уникальная возможность увидеть Алтай во всей красе, от Семинского перевала до Ининских стел
Начало: У вашего отеля
Расписание: в пятницу в 08:00
22 ноя в 08:00
29 ноя в 08:00
7 000₽ за человека
13 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Легенды Чуйского тракта: 2-дневное путешествие из Горно-Алтайска
Проехать по одной из самых красивых дорог мира и увидеть главные жемчужины Алтая
Начало: У вашего отеля в Горно-Алтайске
Расписание: в субботу в 08:00
Завтра в 08:00
23 ноя в 08:00
14 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана8 ноября 2024Огромное спасибо Виктору за чудесное путешествие! Посетили волшебные места силы и природной красоты, узнала много новой, интересной информации. Однозначно, нужно
- ЛЛягина4 ноября 2024Огромное спасибо Олегу за наше первое знакомство с Горным Алтаем! Незабываемые впечатления и яркие эмоции, в непринужденной беседе получение большого количества информации, все хорошо спланировано, и главное: Олег очень любит свой край- это главное!
- ГГалина2 ноября 2024Большое спасибо Виктору за отличную экскурсию по Чуйскому тракту. Сразу видно, что Виктор очень опытный гид, который много знает об
- ЛЛюбовь19 октября 2024Хотелось бы поблагодарить Виктора за интересную информацию о республике Алтай, горах Алтая, коренном населении и их традициях, приятную беседу, за
- ллюдмила9 октября 2024Большое спасибо Олег, знания обширные, отличная подача информации, доброжелательно и добросовестно провел всю экскурсию, за локацию кафе, отдельное спасибо, успеха и побольше позитивных клиентов ❤️
- ТТатьяна28 августа 2024Огромное спасибо гиду Олегу за проведенную экскурсию! Несмотря на достаточно дальние расстояния, нисколько не устали. Увидели много красивейших мест, узнали много интересных фактов!
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «От вашего отеля»
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