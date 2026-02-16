Озеро Светлое не замерзает даже в морозы.
С ноября по апрель сюда прилетают лебеди-кликуны, превращая этот уголок края в настоящее природное чудо. Их появление здесь считают добрым знаком и каждый год встречают как маленький праздник. Вы увидите это редкое явление своими глазами и почувствуете особую атмосферу алтайской зимы.
С ноября по апрель сюда прилетают лебеди-кликуны, превращая этот уголок края в настоящее природное чудо. Их появление здесь считают добрым знаком и каждый год встречают как маленький праздник. Вы увидите это редкое явление своими глазами и почувствуете особую атмосферу алтайской зимы.
Описание экскурсии
- Зимой в лебедином заказнике Алтайского края — на озере Светлое — собирается множество лебедей и других водоплавающих птиц. Вы окажетесь в центре удивительного природного шоу.
- Узнаете, почему лебедь считается на Алтае тотемным животным, и услышите древнюю легенду о первом тюрке в крае.
- Понаблюдаете за птицами, сделаете атмосферные фотографии и просто насладитесь тишиной, зимним воздухом и видом величественного озера среди гор и лесов.
- Для каждого гостя у нас есть вкусный подарок с Алтая.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на минивэне Toyota Voxy, Toyota Grand Starex или внедорожнике Jetour X90 в зависимости от размера группы.
- В стоимость включены входные билеты в заповедник.
- Дополнительно по желанию оплачивается: корм для птиц — 100 ₽, поездка на санях и сувениры.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|6500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе отеля «Игман»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья и Ирина — Организатор в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 765 туристов
Мы дружная команда коренных жителей Горного Алтая. С радостью станем вашими проводниками по нашему далёкому загадочному региону. Встретим вас с душой и алтайским гостеприимством!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хочу выразить огромную благодарность Ирине - моему экскурсоводу, за потрясающую поездку к лебединому озеру. Ирина очень хорошо знает историю края, в подробностях рассказала мне о лебедях, о других красотах Алтая,
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