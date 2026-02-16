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о быте алтайцев, ответила на все мои вопросы. Кроме того, несмотря на то, что группа не набралась и я была единственным туристом, моя экскурсия всё же состоялась. И с меня не взяли денег, как за индивидуальную экскурсию. Ну а само лебединое озеро - это нечто! Абсолютно не пожалела, что поехала. Восторг, восторг! И знаете, Чемал и Чуйский тракт, конечно, прекрасны, но мне больше всего запомнилась именно эта экскурсия! Ещё раз спасибо организаторам и Ирине! Рекомендую на все 100%!